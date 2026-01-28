Hirdetés
Földi csúcstechnológiával készülhet az űr szuperélelmiszere

AzÜzlet.hu

Fotó: myCosmofood

Lehet egyetlen kanálnyi porban annyi vitamin, mint egy tál friss zöldségben? Egy magyar állattenyésztő mérnök bebizonyította, hogy igen. Saját, gyógyíthatatlannak hitt betegségéből felépülve olyan technológiát kutatott fel, amely nemcsak az egészséges táplálékokra vágyó családoknak, de már a magyar űrhajós program mérnökeinek is felkeltette az érdeklődését.

A különleges, kíméletes vákuumszárítási eljárás hozhatja el a „jövő élelmiszerét” a mindennapi felhasználók és – a távlati tervek szerint – az űrhajósok számára is.

A diagnózistól a megoldásig

Selymes-Stockdale Erzsébetnél 15 évvel ezelőtt diagnosztizáltak súlyos emésztőrendszeri megbetegedést.

„Amikor a hagyományos megoldások nem hoztak eredményt, a mérnöki szemléletemhez nyúltam vissza: hinni kezdtem a tiszta, biológiailag aktív táplálék erejében” – idézte fel a myCosmofood alapítója. „Azt kutattam, hogyan lehet a növények hatóanyagait sértetlenül megőrizni.”

A szakértő emlékeztetett, hogy az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint a zöld zöldségekben a betakarítás után már néhány napos tárolás után is magas lehet a C-vitamin-veszteség:
„Egy 2007-es tanulmány kimutatta, hogy a zöldségek általában már a betakarítás után egy héttel elveszítik a bennük található C-vitamin 1577%-át. A tápanyagok közvetlenül a termés betakarítása után érik el a csúcspontot. A tápanyagveszteség pedig felgyorsul, ha a növényt helytelenül kezelik! A gyümölcsökben és zöldségekben található vitaminokra, ásványi anyagokra és fitokemikáliákra, növényi bioaktív anyagokra a szervezetünknek szüksége van az egészség megőrzéséhez. Ahhoz például, hogy megfelelő mennyiségű C-vitamint fogyasszunk, gyümölcsből vagy zöldségből, vagy egyéb táplálékkiegészítőkből kell azt bevinni” – magyarázta a szakértő. „Azonban a legtöbb vitaminkészítmény mesterségesen előállított izolátum, de az emberi szervezet a természetes kötésben lévő hatóanyagokat tudja igazán hasznosítani, abban a formában, ahogy azok a növényekben is megtalálhatók.”

Vákuumtechnológia  több mint liofilizálás

A tápanyagvesztés megelőzésének legmodernebb módja a vákuumszárítás. Az eljárás során nem éri magas hő a zöldséget és a gyümölcsöt, a folyamat oxigéntől elzártan zajlik, és a folyamat első lépéseként a frissen szedett termés a lehető leggyorsabban kerül feldolgozásra. Az eljárás lehetővé teszi, hogy a növényi sejtek épségben maradjanak, így a zöldségek és gyümölcsök eredeti hatóanyag-tartalmának (vitaminok, enzimek, antioxidánsok) közel 100 százaléka megőrizhető. Egyetlen csapott evőkanálnyi (5 g) kristályos készítmény legalább 300 gramm friss alapanyagnak felel meg.

A cég elnevezése mellett ez a sűrített tápanyagtartalom hívta fel a HUNOR Magyar Űrhajós Program képviselőinek figyelmét is a márkára. Jelenleg egy olyan formula fejlesztésén dolgozunk, amely a súlytalanságban is biztonságosan fogyasztható, rátapad a kanálra, és maximális vitalitást biztosíthat az asztronautáknak” – árulta el Selymes-Stockdale Erzsébet.

A technológia túlmutat az egyre ismertebb hagyományos liofilizáláson. Míg a fagyasztva szárítás során az alapanyagokat sokkoló fagyasztásnak is kiteszik, a myCosmofood által alkalmazott speciális vákuumtechnológia szobahőmérsékletről indul. A márka országos ismeretségét a Cápák között című műsorban való sikeres szereplés és a folyamatos szakmai fejlesztések alapozták meg.

Megoldás minden generációnak

„A készítményeink között a 16-féle összetevőből álló felnőtt immunerősítőtől a csíráztatott magokból készült fermentált rostokat tartalmazó mikrobiom támogató keverékigminden megtalálható. A gyerekeknek szóló termékünket a „pattogós cukorka” szerkezet miatt a zöldségeket elutasító gyerekek is szívesen fogyasztják” – árulta el az alapító.

Selymes-Stockdale Erzsébet három felnőtt gyermek édesanyja, üzlettársa, Borkóné Fodor Krisztina pedig hatgyermekes édesanya. Így mindkettőjük számára rendkívül fontos a gyermekek egészsége és kreativitása.

A legkisebbeket szólítja meg a cég hamarosan induló rajzpályázata is:

„Célunk, hogy a gyerekeket is bevonjuk az űrkutatás és a tudatos táplálkozás világába azzal, hogy tervezzenek egy, a myCosmofood rakétája által ihletett űrlényt és egy űrhajós figurát. Emellett hamarosan elindítjuk az 50+ Életmód Blogot is, amely gyakorlati tanácsokkal segíti az idősebb generációt az egészségmegőrzésben.”

