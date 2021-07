Folyamatosan bővülő okos- és energiatakarékos megoldások a Legrand kínálatában

Az „okos” és az „energiatakarékos” kéz a kézben járnak a Legrand kínálatában. A több, mint száz éves szakértelemmel rendelkező francia Legrand és a szintén több, mint egy évszázados magyarországi leányvállalatának termékpalettáján ma már egyre több olyan termék van, amely úgy szolgálja a felhasználó kényelmét, hogy közben a fenntartható fejlődést is szolgálja.

Valena Life/Allure Netatmo szerelvények és Classe100X16E WIFI-s kaputelefon

A Legrand és a Netatmo által közösen kifejlesztett intelligenskapcsolók, redőnyvezérlők és csatlakozóaljzatok segítségével lehetőségünk nyílik vésés nélkül is intelligenssé alakítani otthonunkat. Az eddigi Valena Life/Allure Netatmo szerelvénycsalád mellett új, Céliane Netatmo dizájnban is elérhetőek a termékek.

Mivel a meglévő vezetékezés használható, ezáltal nemcsak új építésű, hanem meglévő otthonokhoz is tökéletes megoldás. Egyszerűen lecserélhetők a hagyományos egypólusú kapcsolók intelligens Valena Life/Allure Netatmo kapcsolókra bonyolult munkálatok, komplex vezetékezés nélkül, egyszerűen a meglévő süllyesztődobozokat használva.

A rendszer kompatibilis a legnépszerűbb hangvezérlő asszisztensekkel: az Amazon Alexával, a Google Assistanttal és az Apple HomePoddal. Az egyszerű hangutasítások révén be- és kikapcsolhatók a lámpák, vezérelhetők a redőnyök és csatlakozóaljzatok anélkül, hogy okostelefonunkat egyáltalán feloldanánk. A konfigurálható Valena Life/Allure Netatmo rendszernek köszönhetően, a „Távozás” forgatókönyv gomb segítségével vezérelhetővé válik egyidejűleg is a termékcsaládba tartozó összes intelligenseszköz.

A Legrand Home + Control applikációval távolról is elérhetők a Valena Life Netatmo eszközök, így nem kell többé visszaforduljunk égve felejtett lámpa, bedugva hagyott vasaló miatt. A Smarther Netatmo WIFI-s termosztátokkal és kiegészítő radiátorszelepekkel otthonunk fűtését is módunkban áll távolról vezérelni, így például ha a programozott ütemtervhez képest hamarabb érnénk haza, okostelefonról átállíthatjuk a kívánt hőmérsékletet.

Amennyiben a szerelvények irányításán túl is felügyelet alá vonnánk otthonunk biztonságát, érdemes lehet megismerni a CLASSE100X16E WIFI-s kaputelefonokat is.

A Classe 100X16E új videó beltéri egység, mely ötvözi a modern megjelenést és az innovatív megoldásokat. Beépített WIFI-moduljának köszönhetően csatlakozik az otthoni routerhez, majd a Door Entry applikáción és az alkalmazással együtt járó felhőszolgáltatáson keresztül mobilinternet- kapcsolattal is, akár nyaralás közben is elérhetőek a Classe 100X16E beltéri egységek funkciói.

A kaputáblára érkező hívásokat nemcsak beltéri egységen tekinthetjük meg, hanem okostelefonon is fogadhatjuk.

Vezérelhetők a rendszerhez csatlakoztatott elektromos zárak és/vagy a kapunyitás.

Kapcsolható a kertvilágítás, különböző aktuátorok, például a locsolórendszer.

Bármikor aktiválható a Linea 3000 kaputábla kamerája, illetve a rendszerhez csatlakoztatott kamerák, így kitekinthetünk, hogy lássuk otthonunk környezetét.

Közvetlenül hívható.

A beltéri egység felszerelése után a Door Entry alkalmazás és a Classe 100X16E beltéri egység néhány lépésben összepárosítható. Az applikációban az ingyenes felhasználói fiók létrehozása és bejelentkezés után, a beltéri egységen megjelenő QR-kód leolvasásával és az otthoni WIFI-adatok megadásával az egység automatikusan felcsatlakozik a hálózatra, és ezt követően már használható is az eszköz.

Green’up elektromosautó-töltőállomás

Az elektromos járművek elterjedésével egyre gyakoribb, hogy az emberek szeretnének otthon is kialakítani olyan megoldást, amellyel a járművük gyorsan, biztonságosan tölthető. Így a Legrand kínálatában is megjelentek a különböző Green’up™ járműtöltési megoldások, a legegyszerűbbtől a 2×22 kW-os AC szabadon álló töltőoszlopig.

A legegyszerűbb megoldás a Green’up Access-termékek használata, melyek hosszított, ezüstözött érintkezővel ellátott aljzatokból és kittből állnak, amely a 3,7 kW-os töltőkhöz az elosztóban kialakítható külön áramkörhöz szükséges elemeket tartalmazza (A Green’up Access-kit tartalma: egyedi, védelemmel kombinált áramvédő kapcsoló, erősített dugaszolóaljzat, ezüstözött, nagyobb csatlakozófelülettel, valamint egy töltő-vezetéktartó, melyek megfelelően méretezett vezetékezéssel kialakítva biztosítják a biztonságos, tartós 16A-es töltést.) A piacon jelenleg egyedül a Legrand Green’up kínálatában szerepel a megerősített dugaszolóaljzat.

A Legrand a következő teljesítménylépcsőkkel gyártja töltőit: 3,7; 7,4; 11 és 22 kW. A felső korlát a 2×22 kW-os, 3 fázisú Green’up Prémium töltőhely, akár falra szerelhető, akár álló töltőállomás-kialakítással 2 töltőhellyel. Természetesen ezekhez is töltőállomásonként egyedi kábelezés és megfelelően kialakított védelmi kör szükséges. Lehetőség van külső vezérlőjel bekötésére (feszültségmentes kontaktus), ami lehet akár csúcsidő/völgyidő jel, akár be-/kikapcsolás stb.

A Legrand töltőit (a legegyszerűbb megerősített aljzatot kivéve) valamilyen okoseszközzel, mint például mobiltelefonos applikáció, tablet vagy számítógép el lehet érni, adatokat lehet kinyerni, és lehet vezérelni. A töltőkben Bluetooth-kommunikáció van, amely segítségével applikáción keresztül lehet indítani, megállítani, programozni a töltést, illetve az utolsó töltés fogyasztási adatai is megjeleníthetők. Amennyiben IP-kártya is belekerül a töltőbe, akkor akár RJ45-ön, akár WIFI-n keresztül fel lehet csatlakozni az adott töltőre, és a benne lévő weblapon keresztül lehet elérni a programozást, vezérlést és a múltbéli mérési adatokat. Amennyiben olyan környezetbe kerül alkalmazásra, akkor egy RFID-olvasóval kiegészítve, akár személyhez/autóhoz rendelt egyedi töltéseket is lehet követni, akár elszámoláshoz szükséges mérési adatokkal. A Green’up Prémium járműtöltők teljes választéka a katalógusban megtalálható a védelmi kialakításjavaslatokkal együtt a könnyebb tervezhetőségért.