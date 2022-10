Folytatja a rendszeres betéti gyorstendereket az MNB

Folytatja a rendszeres betéti gyorstendereket a Magyar Nemzeti Bank – közölte a honlapján a jegybank.

Emlékeztetnek: a Monetáris Tanács október 13-i döntései nyomán a Magyar Nemzeti Bank október 14-től egynapos betéti gyorstendereket tart.

Ezeket a gyorstendereket - a folyamatosan alkalmazott egynapos eurolikviditást nyújtó FX swap tenderek mellett - újabb döntésig rendszeresen megtartják.

Azt írták: a tenderek paramétereit minden nap reggel 9 órakor hirdetik meg. Ezzel párhuzamosan, más döntésig, az MNB nem tart egyhetes betéti, illetve változó kamatozású, legfeljebb 6 hónapos betéti tendereket, valamint diszkontkötvény-aukciót sem. Amennyiben a partnerkör részéről érdemi keresleti igény jelentkezik a hosszú betéti eszköz, illetve a diszkontkötvény iránt, az MNB egyedi mérlegelés alapján tendereket tarthat, amelyről a kör tagjait külön tájékoztatja – írták.

Virág Barnabás, a jegybank alelnöke online háttérbeszélgetésen pénteken jelentette be: a pénzpiaci stabilizáció érdekében több intézkedést vezetett be az MNB, emellett arról is döntöttek, hogy az év végéig közvetlenül a jegybank biztosítja az energiaszámla fizetéséhez szükséges devizát. Hangsúlyozta, mivel a folyó fizetési mérleg energiaegyenlegen kívüli tételei összességében már pozitívak, így az intézkedés érdemben módosítja a devizapiac kereslet-kínálati viszonyait.

Arról is beszélt, hogy a monetáris tanács pénteken 8 óra 45 perctől 950 bázisponttal 25 százalékra emelte a kamatfolyosó felső szélét, az egynapos fedezett hitel kamatát, az eddigi 15,5 százalékról; az 1 hetes fedezett hiteleszközét pedig felfüggesztette a jegybank.

Döntöttek arról is, hogy péntektől egynapos (T/N) FX-swapeszközt, valamint egynapos (O/N) betéti gyorstendert hirdetnek meg napi rendszerességgel az eddigieknél magasabb kamatszinteken, előbbit 17 százalékos, utóbbit 18 százalékos kamattal. Virág Barnabás reményét fejezte ki, hogy ezek a gyorstenderek “néhány napig” tartanak majd.

A pénteken megtartott első tenderen 994,8 milliárd forint betétet ajánlottak fel a bankok 18,0 százalékos kamatra és a jegybank a teljes összeget befogadta. A szombati munkanapon tartott tenderen 752,9 milliárd forint volt a felajánlott és elfogadott összeg, azaz 2419 milliárddal kevesebb a lejáró betéteknél.