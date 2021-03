Kétszámjegyű növekedést vár a pénzügyminiszter. Folytatódik a nagyvállalati beruházási támogatási program

Folytatódik a nagyvállalati beruházási támogatási program az idén 25 milliárd forint kerettel, ha ennél nagyobb indokolt igény jelentkezne, a lehetőséget bővítik – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter, a West Hungária Bau Kft. paksi üzemének virtuális átadásán.

A pénzügyminiszter elmondta, ha húsvét után, megfelelő átoltottság esetén nyitni lehet, akkor van remény arra, hogy a magyar gazdaság a tavalyi év 5 százalékos visszaesése után az idén 4-4,5 százalékos növekedést érjen el.

A pénzügyminiszter kijelentette: a korábbi prognózisokat nem kell felülvizsgálni, a második negyedévben jelentős változás történhet, és arra számítanak, hogy az előző év azonos időszakához képest az idei második negyedévben kétszámjegyű növekedés lehet.

Varga Mihály kifejtette, a koronavírus járvány harmadik hullámának szigorító intézkedései lelassítják a gazdaság visszaépülését. A kormány most is segíteni kívánja a bezárás átmeneti időszakában nehéz helyzetbe került vállalkozásokat. A korábban támogatásban részesült ágazatokban működő cégek továbbra is megkapják a lehetőséget, de lesznek új érintett területek is.

A Pénzügyminisztériumban most véglegesítik annak a rendeletnek a szövegét, amely szabályozza, hogy mely területek, milyen formában élhetnek a támogatási lehetőséggel – tette hozzá.

A miniszter elmondta, a West Hungária Bau Kft. 1,9 milliárd forint költséggel fejlesztette a paksi telephelyét, győri üzemében új gépeket állított munkába, a beruházás 245 munkahelyet védett meg a járvány körülményei között, és 42 új munkahely létesítéséhez járul hozzá.

A paksi létesítmény 1200 négyzetméteres gyártóüzemből és kiszolgáló részből áll – mondta el Szabó a Kft. területi igazgatója, a beruházás alapkőletételén – írta 2019-ben a Magyar Építők.

A kormány a beruházáshoz 900 millió forint támogatást adott. A fejlesztés része a 2015 óta tartó nagyvállalati beruházási támogatási programnak, amely az elmúlt öt évben 179 hazai vállalat fejlesztéseit segítette 160 milliárd forint értékben, ezzel összesen 380 milliárd forint értékű beruházás valósult meg, és több mint 3100 munkahely jött létre – emelte ki a miniszter.

Varga Mihály hangsúlyozta, a kormányzati beruházási támogatások jelentősen segítették a magyar gazdaság növekedését.

Hozzátette, a kormány azon dolgozik, hogy a magyar gazdaságot minél gyorsabban újra lehessen nyitni.

Tóth Csaba, a West Hungária Bau Kft. ügyvezetője elmondta, a 2019 nyarán megkapott építési engedély alapján modern lakatosüzemet, szociális létesítményt, irodákat építettek a paksi telephelyükön, továbbá termelőeszközöket vásároltak az elkészült paksi üzembe, modern gépekre cserélték a régi eszközöket Győrben. A beruházási döntés meghozatalakor szempont volt az is, hogy a paksi fejlesztés elősegíti a győri alapítású vállalat országos lefedettségét.