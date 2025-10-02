Kezdőlap Hírek Folytatódott az online platformokon foglalt vendégéjszakák számának növekedése
Turizmus
Folytatódott az online platformokon foglalt vendégéjszakák számának növekedése

Az év második negyedévében folytatódott az uniós tagországok rövid távra kiadott szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák számának növekedése az előző év azonos időszakához képest – közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat.

Az uniós statisztikai hivatal jelentése szerint 2025 második negyedévében a vendégek az Európai Unióban 245,9 millió éjszakát töltöttek olyan rövid távú bérbeadásra alkalmas szálláshelyeken, amelyeket az Airbnb-n, a Bookingon vagy az Expedián keresztül foglaltak. A vendégéjszakák száma 2025 második negyedévében 17,8 százalékkal nőtt 2024 azonos negyedévéhez képest, és 36,8 százalékkal 2023 második negyedévéhez képest.

A rövid távú szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma áprilisban 34,3 százalékkal volt több 2024 áprilisához képest. Ezt a növekedést májusban, 5,3 százalékos, júniusban pedig nagyobb, 18,1 százalékos növekedés követte 2024 azonos hónapjaihoz képest- közölte az MTI.

Az online platformokon keresztül lefoglalt szálláshelyek legnépszerűbb régióit ismertetve a jelentés 2025 első negyedévének feljegyzéseit közölte, amely szerint a legtöbb ilyen szállást a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken (8,8 millió éjszaka) foglalták, majd a franciaországi Rajna-Alpok régióban (8,1 millió) majd pedig a spanyolországi Andalúziában (7,7 millió). Ugyanebben a negyedévben a legkedveltebb húsz régió közül öt Spanyolországban, szintén öt Franciaországban, három Olaszországban, kettő-kettő Ausztriában és Portugáliában, valamint egy-egy régió Magyarországon, Lengyelországban és Görögországban volt.

A jelentés szerint 2025. január elseje és március vége között Magyarországon az online platformokon a legtöbb, 1 684 172 rövid távú szállást Budapesten foglalták. A Nyugat-dunántúli régióban 64 414, a Dél-alföldi régióban 55 249, az Észak-alföldi régióban 50 187, a Dél-dunántúli régióban 43 399, az Észak-magyarországi régióban 36 198, a Közép-dunántúli régióban 27 897, végezetül a Pest vármegyéhez tartozó régióban 20 521 vendég foglalt rövid távú szállást online platformokon keresztül.

