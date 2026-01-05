Kezdőlap Gazdaság Fontos fejlesztés kezdődik az 50 éves Lázbérci Tájvédelmi körzetben
Gazdaság
Fontos fejlesztés kezdődik az 50 éves Lázbérci Tájvédelmi körzetben

Bódi Ágnes

Fotó: Vermes Tibor

Az 50. születésnapját ünneplő Lázbérci Tájvédelmi Körzet területén kiemelkedő fejlesztés indul el európai uniós támogatásnak köszönhetően. A projekt keretében őshonos erdők újulnak meg erdei élőhelyek és életközösségeik ökológiai állapotának javításával, inváziós fajok visszaszorításával – hangsúlyozta Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára  Bánhorvátiban megrendezett projektnyitó eseményen.

Kifejtette, hogy a klímaváltozás kihívásaira hazánk is rendkívüli erőfeszítéseket tesz, meghatározó a most elkezdődő program. amely mintegy 200 millió forint támogatásból valósul meg. A „Pannon erdei élőhelyek megőrzése, természeti állapotának javítása, inváziós növények elterjedésének visszaszorítása a Lázbérci Tájvédelmi Körzet védett és Natura 2000 erdőterületein” című KEHOP Plusz projekt keretében döntően Bánhorváti település közigazgatási területét érintve a Pannon erdei élőhelyeket veszélyeztető inváziós növényfajok, elsősorban fehér akác állománya kerül felszámolásra.

A beavatkozások célja a pannon erdei élőhelyek klimatikus anomáliákra visszavezethető állapotromlásából és fogyatkozásából eredő természetvédelmi problémák kezelése, a degradált, inváziós növényfajokkal fertőzött pannon erdei élőhelyek és a hozzájuk kötődő közösségi jelentőségű, védett, illetve fokozottan védett fajok természetvédelmi helyzetének, szaporodási lehetőségeinek javítása az Upponyi-hegységben kijelölt Lázbérci Tájvédelmi Körzet területén.

A homogénnek tekinthető erdőrészletekben az eredményes injektálást követően szerkezetátalakítást hajtanak végre, melynek célállománya juharos vagy elegyes tölgyes lesz. Emellett az illegális hulladékokat is felszámolják, illetve kisfilm is készül a Lázbérci Tájvédelmi Körzet erdei élőhelyeiről és Natura 2000 jelölő fajairól, illetve a projekt eredményeiről is.

