Fontos határidők: eddig lehet befizetni a pénztárakba év végén

Az év vége mindig fontos időszak a pénztárak életében, a tagok ugyanis a decemberi befizetésekkel még ki tudják használni az évi akár 150 ezer forintos adó-visszatérítést. Az egészségpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak zöme ilyenkor valamilyen kedvezménnyel is készül, ahhoz azonban, hogy ezeket ki tudjuk használni, a határidőkre is figyelni kell. Fontos, hogy a befizetést ne hagyjuk az utolsó utáni pillanatra, különben elveszik a lehetőség – erre hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői.

A december végéig az önkéntes pénztári számlára beérkező és jóváírt befizetések után vehető igénybe a legfeljebb 150 ezer forint adó-visszatérítés. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudjuk használni, érdemes időben elindítani a fizetést, különben kicsúszhatunk az időből – hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői. Emellett a pénztárak év végi akciói is december végén érnek véget, az év elejére tervezett sorsolásoknál pedig csak az év végéig beérkező befizetéseket tudják figyelembe venni.

Meddig lehet befizetni az önkéntes pénztárakba?

A pénztárak által megszabott határidő a befizetés módjától függ. Azonnali átutalással akár az év utolsó napján is fizethetünk, de a csekkes befizetést érdemes még karácsony előtt elindítani. A Bank360 összegyűjtötte, melyik pénztárnál milyen határidőkkel érdemes számolni.

Az OTP Egészségpénztárnál akár az év utolsó napjaiban is el lehet intézni a befizetéseket:

kártyaösszekötéses vásárlással: 2025. december 28.

bankkártyával: 2025. december 29.

átutalással: 2025. december 31., 12 óra

készpénzzel OTP Bank fiókokban: 2025. december 31., 12 óra

A OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárnál a bankkártyás befizetés indításának határideje 2025. december 29., az átutalásoknak pedig legkésőbb december 31-ig kell beérkezni.

A Patika Egészségpénztárnál az alábbiak szerint alakulnak a határidők:

bankkártyával a pénztár oldalán keresztül 2025. december 31-én 23:59 percig lehet befizetni. Idei befizetésnek számít, ha a befizetésről a visszaigazoló e-mail 2025. december 31. éjfélig megérkezik a befizető e-mail-fiókjába.

Banki utalással (azonnali utalási megbízással) a 2025. december 31. 12:00-ig adott megbízások teljesülnek idei befizetésként.

Személyesen a CIB bankfiókban december 31-én, a fiók nyitvatartási idejében lehet befizetni a Pénztár számlájára.

A Vitamin Egészségpénztár arra hívja fel a tagok figyelmét, hogy a díj qvik azonnali utalással is teljesíthető. A befizetett összeget így azonnal jóváírja a pénztár az egyéni számlákon, ami azt jelenti, hogy akár az év utolsó napján is történhet így a befizetés – sőt akár még aznap fel is lehet használni a befizetett összeget.

A pénztár honlapjáról indított bankkártyás fizetéssel kapcsolatban arra hívja fel a pénztár a figyelmet, hogy az utolsó héten teljesített bankkártyás fizetések nem biztos, hogy 2025-ben beérkeznek a Pénztár bankszámlájára. A 2025. december 23-áig beérkezett tagi számlákat még az idei évben ki tudja fizetni a pénztár, az ezt követően beérkező számlák kifizetése pedig automatikusan a következő évben történik.

A Generali az egészségpénztári, illetve az önkéntes nyugdíjpénztári számlák tulajdonosainak is azt javasolja, hogy a 2025-ös befizetéseket csekken december 15-ig, bankkártyával december 25-ig, átutalással pedig december 30-ig teljesítsék annak érdekében, hogy a befizetések után igénybe tudják venni az adó-visszatérítést, illetve, hogy ezekkel a befizetésekkel részt tudjanak venni az év végi nyereményjátékban.

Az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztárnál a csekkes befizetéseket legkésőbb december 23-ig kell elindítani, bankkártyával december 29-ig lehet befizetni a számlára, átutalással pedig akár december 31-én, 12:00 óráig is.

A névváltás előtt álló MBH pénztáraknál is azokat a befizetéseket fogadják el, amelyek 2025. december 31-ig beérkeznek a pénztári számlákra. Felhívják a figyelmet, hogy az online bankkártyás befizetés legkorábban a befizetést követő 2. munkanapon teljesül a pénztár bankszámláján. Ez alapján

online bankkártyás befizetés legkésőbb december 29-én indítható,

banki átutalás legkésőbb december 31-én indítható,

csekkes befizetés pedig legkésőbb december 23-ig adható fel.

Az Alfa Nyugdíjpénztárnál a befizetésnek legkésőbb 2025. december 31-ig meg kell érkeznie a pénztár számlájára. Ehhez több napra is szükség lehet, a pénztár szerint az átutalásnál egy, a bankkártyás fizetés esetén pedig 2-3 munkanappal érdemes számolni.

Ahhoz, hogy a befizetést el tudják fogadni, az átutalást 2025. december 31-én 17:00-ig érdemes elindítani, bankkártyás fizetésnél pedig december 29. az utolsó nap, amikor még lehet indítani a díjfizetést úgy, hogy az összeget számításba lehessen venni a 2025-re vonatkozó adó-visszatérítéskor.