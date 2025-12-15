Kezdőlap Bank Fontos határidők: eddig lehet befizetni a pénztárakba év végén
BankHírek
No menu items!

Fontos határidők: eddig lehet befizetni a pénztárakba év végén

AzÜzlet.hu

Az év vége mindig fontos időszak a pénztárak életében, a tagok ugyanis a decemberi befizetésekkel még ki tudják használni az évi akár 150 ezer forintos adó-visszatérítést. Az egészségpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak zöme ilyenkor valamilyen kedvezménnyel is készül, ahhoz azonban, hogy ezeket ki tudjuk használni, a határidőkre is figyelni kell. Fontos, hogy a befizetést ne hagyjuk az utolsó utáni pillanatra, különben elveszik a lehetőség – erre hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői.

A december végéig az önkéntes pénztári számlára beérkező és jóváírt befizetések után vehető igénybe a legfeljebb 150 ezer forint adó-visszatérítés. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudjuk használni, érdemes időben elindítani a fizetést, különben kicsúszhatunk az időből – hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői. Emellett a pénztárak év végi akciói is december végén érnek véget, az év elejére tervezett sorsolásoknál pedig csak az év végéig beérkező befizetéseket tudják figyelembe venni.

Meddig lehet befizetni az önkéntes pénztárakba?

A pénztárak által megszabott határidő a befizetés módjától függ. Azonnali átutalással akár az év utolsó napján is fizethetünk, de a csekkes befizetést érdemes még karácsony előtt elindítani. A Bank360 összegyűjtötte, melyik pénztárnál milyen határidőkkel érdemes számolni.

Az OTP Egészségpénztárnál akár az év utolsó napjaiban is el lehet intézni a befizetéseket:

  • kártyaösszekötéses vásárlással: 2025. december 28.
  • bankkártyával: 2025. december 29.
  • átutalással: 2025. december 31., 12 óra
  • készpénzzel OTP Bank fiókokban: 2025. december 31., 12 óra

A OTP Önkéntes Nyugdíjpénztárnál a bankkártyás befizetés indításának határideje 2025. december 29., az átutalásoknak pedig legkésőbb december 31-ig kell beérkezni.

A Patika Egészségpénztárnál az alábbiak szerint alakulnak a határidők:

  • bankkártyával a pénztár oldalán keresztül 2025. december 31-én 23:59 percig lehet befizetni. Idei befizetésnek számít, ha a befizetésről a visszaigazoló e-mail 2025. december 31. éjfélig megérkezik a befizető e-mail-fiókjába.
  • Banki utalással (azonnali utalási megbízással) a 2025. december 31. 12:00-ig adott megbízások teljesülnek idei befizetésként.
  • Személyesen a CIB bankfiókban december 31-én, a fiók nyitvatartási idejében lehet befizetni a Pénztár számlájára.

A Vitamin Egészségpénztár arra hívja fel a tagok figyelmét, hogy a díj qvik azonnali utalással is teljesíthető. A befizetett összeget így azonnal jóváírja a pénztár az egyéni számlákon, ami azt jelenti, hogy akár az év utolsó napján is történhet így a befizetés – sőt akár még aznap fel is lehet használni a befizetett összeget.

A pénztár honlapjáról indított bankkártyás fizetéssel kapcsolatban arra hívja fel a pénztár a figyelmet, hogy az utolsó héten teljesített bankkártyás fizetések nem biztos, hogy 2025-ben beérkeznek a Pénztár bankszámlájára. A 2025. december 23-áig beérkezett tagi számlákat még az idei évben ki tudja fizetni a pénztár, az ezt követően beérkező számlák kifizetése pedig automatikusan a következő évben történik.

A Generali az egészségpénztári, illetve az önkéntes nyugdíjpénztári számlák tulajdonosainak is azt javasolja, hogy a 2025-ös befizetéseket csekken december 15-ig, bankkártyával december 25-ig, átutalással pedig december 30-ig teljesítsék annak érdekében, hogy a befizetések után igénybe tudják venni az adó-visszatérítést, illetve, hogy ezekkel a befizetésekkel részt tudjanak venni az év végi nyereményjátékban.

Az Allianz Önkéntes Nyugdíjpénztárnál a csekkes befizetéseket legkésőbb december 23-ig kell elindítani, bankkártyával december 29-ig lehet befizetni a számlára, átutalással pedig akár december 31-én, 12:00 óráig is.

A névváltás előtt álló MBH pénztáraknál is azokat a befizetéseket fogadják el, amelyek 2025. december 31-ig beérkeznek a pénztári számlákra. Felhívják a figyelmet, hogy az online bankkártyás befizetés legkorábban a befizetést követő 2. munkanapon teljesül a pénztár bankszámláján. Ez alapján

  • online bankkártyás befizetés legkésőbb december 29-én indítható,
  • banki átutalás legkésőbb december 31-én indítható,
  • csekkes befizetés pedig legkésőbb december 23-ig adható fel.

Az Alfa Nyugdíjpénztárnál a befizetésnek legkésőbb 2025. december 31-ig meg kell érkeznie a pénztár számlájára. Ehhez több napra is szükség lehet, a pénztár szerint az átutalásnál egy, a bankkártyás fizetés esetén pedig 2-3 munkanappal érdemes számolni.

Ahhoz, hogy a befizetést el tudják fogadni, az átutalást 2025. december 31-én 17:00-ig érdemes elindítani, bankkártyás fizetésnél pedig december 29. az utolsó nap, amikor még lehet indítani a díjfizetést úgy, hogy az összeget számításba lehessen venni a 2025-re vonatkozó adó-visszatérítéskor.

 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Friss kutatás: Karácsonykor túlköltenek a magyarok, januárban jön a megbánás

Az instacash 641 ember megkérdezésén alapuló, a karácsonyi vásárlási szokásokról készült felmérésében összesen 11 kérdésre kereste a választ.
Tovább
Gazdaság

Stratégiai partnerség a rugalmasabb csomagátvételért

A GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató több mint 2000 futárból, 88 depóból, egy központi csomagszortírozó üzemből és több mint 3500 átadópontból álló hálózatával Magyarország teljes területén elérhető.
Tovább
Cégvilág

A Videoton Holding idei árbevétele 300 milliárd forint körül alakul

A nyilvános cégadatok szerint 2024-ben a cégcsoport árbevétele 305 milliárd forint, korrigált adózott eredménye közel 40 milliárd forint vol.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Fontos határidők: eddig lehet befizetni a pénztárakba év végén

Bank
A december végéig az önkéntes pénztári számlára beérkező és jóváírt befizetések után vehető igénybe a legfeljebb 150 ezer forint adó-visszatérítés. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudjuk használni, érdemes időben elindítani a fizetést, különben kicsúszhatunk az időből - hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői.
Tovább

Friss kutatás: Karácsonykor túlköltenek a magyarok, januárban jön a megbánás

Gazdaság
Az instacash 641 ember megkérdezésén alapuló, a karácsonyi vásárlási szokásokról készült felmérésében összesen 11 kérdésre kereste a választ.
Tovább

Az Air China tavasztól naponta indít járatot Budapest és Peking között

Mozaik
Budapest és Peking között az Air China jelenleg heti négyszer közlekedik, de most az a döntés született, hogy jövő tavasztól napi rendszerességűvé teszik a járatot.
Tovább

Stratégiai partnerség a rugalmasabb csomagátvételért

Gazdaság
A GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató több mint 2000 futárból, 88 depóból, egy központi csomagszortírozó üzemből és több mint 3500 átadópontból álló hálózatával Magyarország teljes területén elérhető.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Bank

Fontos határidők: eddig lehet befizetni a pénztárakba év végén

A december végéig az önkéntes pénztári számlára beérkező és jóváírt befizetések után vehető igénybe a legfeljebb 150 ezer forint adó-visszatérítés. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudjuk használni, érdemes időben elindítani a fizetést, különben kicsúszhatunk az időből - hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői.
Tovább
Gazdaság

Friss kutatás: Karácsonykor túlköltenek a magyarok, januárban jön a megbánás

Az instacash 641 ember megkérdezésén alapuló, a karácsonyi vásárlási szokásokról készült felmérésében összesen 11 kérdésre kereste a választ.
Tovább
Gazdaság

Stratégiai partnerség a rugalmasabb csomagátvételért

A GLS Hungary csomaglogisztikai szolgáltató több mint 2000 futárból, 88 depóból, egy központi csomagszortírozó üzemből és több mint 3500 átadópontból álló hálózatával Magyarország teljes területén elérhető.
Tovább
Cégvilág

A Videoton Holding idei árbevétele 300 milliárd forint körül alakul

A nyilvános cégadatok szerint 2024-ben a cégcsoport árbevétele 305 milliárd forint, korrigált adózott eredménye közel 40 milliárd forint vol.
Tovább
Hírek

December közepétől jön az éves ország- és vármegyebérlet

A bérletek körét a mentrendváltástól újabb megoldással bővítik, december közepétől váltható lesz az éves ország- és vármegyebérlet is, így nem kell havonta az új bérlet vásárlására figyelni
Tovább
Gazdaság

Újra árverésre kerül Salgótarján üresen álló híres szállodatornya

A toronyépület 84 szobás hotelként működött, ma viszont szinte szerkezetkész állapotban várja új tulajdonosát. Az árverés 270 millió forintos kikiáltási árról indul, ami négyzetméterre vetítve mindössze 75 ezer forintot jelent.
Tovább
Gazdaság

Fenntartható módon készülnek a bécsiek a karácsonyra

A 48er-Tandler a beérkező adományokat értékesíti, vagy adott esetben jótékonysági szervezeteknek adja.
Tovább
Edukáció

Újabb 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben oktatók bére 2026 január 1-jével

2020 óta ez az ötödik béremelés, 30 százalékkal kezdődött, majd folytatódott 15 százalékkal, 32 százalékkal, 21 százalékkal, most pedig újabb 10 százalékos béremelés lesz, vagyis 2010 óta két és félszeresre emelkednek a bérek.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Fontos határidők: eddig lehet befizetni a pénztárakba év végén

A december végéig az önkéntes pénztári számlára beérkező és jóváírt befizetések után vehető igénybe a legfeljebb 150 ezer forint adó-visszatérítés. Ahhoz, hogy ezt a lehetőséget ki tudjuk használni, érdemes időben elindítani a fizetést, különben kicsúszhatunk az időből - hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői.

Friss kutatás: Karácsonykor túlköltenek a magyarok, januárban jön a megbánás

Az instacash 641 ember megkérdezésén alapuló, a karácsonyi vásárlási szokásokról készült felmérésében összesen 11 kérdésre kereste a választ.
© 2025 | www.azuzlet.hu