Ford Magyarország: messze több, mint dobogós hely

2024-ben a Ford 14 128 új autót értékesített Magyarországon, így minden szegmenst egybevetve, 9,3%-os piaci részesedéssel, továbbra is a harmadik legnépszerűbb autómárka maradt a teljes hazai piacon – fejtette ki a márka évnyitó rendezvényén Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország és Csehország ügyvezető igazgatója.

„Nagyon büszke vagyok arra hogy a Ford Magyarország a harmadik helyet meg tudta tartani a márkák rangsorában. Első helyen vagyunk a haszongépjárműves szegmensben és első helyen sikerült végeznünk a kishaszongépjárműves szegmensben is. Itt említeném meg a szerviz és alkatrész vonalat is, ahol 40 milliárdos forgalmat tudtunk bonyolítani a márkakereskedői hálózatunkon keresztül. Ami azt gondolom, hogy különösen ebben az időszakban, amikor a gazdaság lassulását látjuk, nagyon komoly stabilitást ad”- fejtette ki Kővágó-Laky Andrea, a Ford Magyarország és Csehország ügyvezető igazgatója. Hozzátéve: a magyarországi harmadik hely több, mint 14.000 autó regisztrációjával jött létre, ami több mint 3.000 autós növekedés 2024-ben, ami 26% -os növekedést jelent az ipari átlag 12%-hoz képest. Eredményeként 9,3 százalékon végezve, a Ford majdnem egy százalékpontot javított a hazai piaci részesedésén.

„És amire nagyon büszkék vagyunk, hogy Magyarországon már 11 éve ott vagyunk a TOP 3-ban, haszongépjármű szempontjából pedig már több mint 15 éve vezetünk a Magyarországi piacon. Mindezt úgy, hogy mind az összesített piac, mind a személygépjármű és mind a haszon-gépjármű piacon a Ford magyarországi szervezete messze az európai átlag fölött teljesített. A célunk az, hogy továbbra is megtartsuk ezt a pozíciót, mert nem sok ilyen erős teljesítmény van részesedés szempontjából Európában.”

A magyar szervezet teljesítménye, annak ellenére, hogy a volument tekintve összeurópai viszonylatban marginális, annyiból mégis jelentős, hogy a teljes európai adatsort nézve, a Ford 2024-ben az 5. helyen áll Európában, 5,4%-os részesedéssel. A haszongépjárművek tekintetében pedig a Ford nemcsak Magyarországon, hanem európai szinten is immáron a tizedik egymást követő évben piacvezető, 15,4%-os részesedéssel. A márka, a gyártó árbevételét és kapitalizációját tekintve globális szinten is rendkívül erős, továbbra is benne van a top 10 márkában.

Az ügyvezető a Ford magyarországi szervezete, a Ford Közép és Kelet-Európai Kft. kapcsán elmondta, a cég neve kicsit félrevezető, mert nem csupán erre a régióra fókuszál a működése. A kft több szervezeti egységből épül fel: az első és legnagyobb szervezet a Ford Business Solutions, a szolgáltató központ. Ezen túl vannak az operatív egységek, köztük a Ford Magyarország látja el a magyarországi importőri feladatokat és mellette van az European Direct Market részleg, ahol azokkal a piacokkal foglalkoznak, ahol a Fordnak nincs közvetlen 100%-os leányvállalta, hanem disztribútorokon keresztül működik az operáció. Ez a szervezet eddig 20 országot koordinált Szamosi Viktor vezetésével, de most két új ország csatlakozik ehhez a régióhoz, Dánia és Finnország.

Ez a Ford European Direct Market (EDM) régió Magyarországgal együtt 2024-ben már 64 ezer autót koordinál, alkatrész vonatkozásában pedig 256 millió dolláros forgalmat bonyolít le, ami már a márka legnagyobb piacaival is összevethető. Mindezt úgy, hogy ennél a rendkívül komplex szervezetnél 700 ember dolgozik Magyarországon. Emellett a Ford Biatorbágyon működtet egy olyan regionális raktárt, ahonnan 15 piacot szolgál ki, és emellett van egy olyan, mérnökökből álló specializált csapat is, akik – több, mint 3 milliárdos forgalmat bonyolítva -, TIER 1-es, vagyis első vonalbeli alkatrész beszállítókat keresnek az új autók gyártásához.

„Úgyhogy azt gondolom, nem szerénytelenség ha azt mondom, hogy a Ford a legnagyobb, hazai gyártásban nem érdekelt autóipari szereplő Magyarországon És ami nagyon fontos, hogy minden jó eredmény mögé kell egy csapat. Beszéltem a saját csapatunkról, viszont azt gondolom, hogy a Ford nagyon fontos pillére a magyarországi márkakereskedői hálózata is, ahol 19 tulajdonossal dolgozunk 26 helyen, többségükkel már 25-30 éve. Ez egy specialista hálózat, amelynek tagjai a személygépkocsik és a haszongépjárművek tekintetében, az értékesítés és szervizalkatrész vonalon is rendkívül komoly tudással rendelkeznek. Amire még építünk ebben a nehéz időben, az az, hogy rendkívül szignifikáns gépkocsiparkot építettünk fel magunk mögött itt Magyarországon. Tíz éves vonatkozásában körülbelül egy 350 ezer személygépkocsi és egy közel 100 ezres haszongépjármű parkra tudunk építeni, ami egy abszolút szilárd bevétel mind a hálózatnak, mind nekünk és emellett természetesen nagyon komolyan számítunk a saját szakértői csapatunkra is” – fejezte be ismertetését az ügyvezető igazgató.

Érsek M. Zoltán