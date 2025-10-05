Fordulat a személyi hiteleknél – alig van már 10 százalék feletti kamat

Ami kissé meglepő, az az, hogy a klasszikus nagybankok mellett a fogyasztási hitelek specialistái, a Cofidis és a Provident is a legolcsóbbak között szerepel, mégpedig akár kisebb hitelösszeg igénylésekor is. Ugyanakkor a szakértő szerint nem elegendő a kamatokat nézni, fontos azt is ellenőrizni, hogy mit vár el cserébe a bank. Vannak ugyanis olyan feltételek – például jövedelem érkeztetésének a vállalása -, amelyeket a futamidő végéig teljesíteni kell, különben a kamatkedvezmény elveszik, így a hitel megdrágul.