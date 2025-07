Fordulóponthoz érkezett az oktatás az MI hatására

Fejtörést, aggodalmat, szorongást okozott a mesterséges intelligencia megjelenése az oktatás területén is, mostanra azonban a tanárok és a diákok is egyre nagyobb potenciált látnak az AI forradalmában világszerte. A tanulók könnyebb és érthetőbb magyarázatokhoz juthatnak a tananyag elsajátításához, miközben a pedagógusok válláról adminisztratív terhet vehet le, és idejüket ténylegesen a tanításra fordíthatják – állítja az oktatás jövőjét és a tudás demokratizálását Magyarországról is támogató Instructure oktatástechnológiai vállalat.

Olyan átalakulás zajlik napjainkban az oktatás területén, amelyre a történelemben számos példát találunk. Ugyanakkor vannak olyan generációk, akik korábban nem élhettek át hasonlót a saját életükben, így elsőre ez a gyors változás akár ijesztőnek is tűnhetett. Az AI-t, a berobbanását követően, az oktatás területén is távolságtartóan kezelték, de mára kijelenthető, hogy olyan fordulópontot jelent az iskolák életében, mint annak idején a könyvnyomtatás elterjedése vagy a kötelező oktatás bevezetése okozott.

Csapó Zoltán, az Instructure magyarországi fejlesztési igazgatója felidézte, a koronavírus-járvány idején a távoktatásra való gyors átállás azonnal rávilágított a digitális oktatási infrastruktúra hiányosságaira. Ez mind a tanároknak, mind a diákoknak nagy kihívást okozott, hiszen gyakran magukra maradtak az innovatív eszközök használatában. Néhány év alatt viszont konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a technológiákkal lehetőség adódik ezen problémák áthidalására.

„Az AI megjelenése és az ahhoz kapcsolódó fejlesztések által könnyebbé vált a tartalmak létrehozása, elérése bárhonnan. Mindemellett hatalmas előny, hogy az anyagokat könnyen lehet alakítani az adott környezethez, ahol épp tanulni szeretnénk. Hosszú anyagot rövidebbre, emészthetőbbre lehet vágni, vagy akár hanganyaggá formálni. Éppen ahogyan fogyasztani szeretnénk. A mesterséges intelligencia elterjedése eleinte érthető módon az oktatás területén is félelmet generált, hiszen a legtöbben nem találkoztak vele korábban. Idővel azonban egyértelművé vált, hogy az AI segítségével az oktatás minősége is szintet léphet” – mondta Csapó Zoltán, példaként említve a Canvas-t, az Instructure tanulásmenedzsment rendszerét (LMS), amelyet világszerte több mint nyolcezer oktatási intézményben sikeresen használnak.

Visszatérhetnek a tanításhoz a pedagógusok

A mesterséges intelligencia az iskolákban win-win helyzetet teremt. Mind a diákok, mind a tanárok számára rendkívül egyszerű a képlet: amíg a tanulók változatosabb, sokoldalúbb és személyre szabott magyarázatokat kaphatnak a bonyolult témák megértéséhez, és képesek lehetnek az önálló tanulásra az azonnali visszacsatolást biztosító kvízekkel, a tanárok valóban azzal foglalkozhatnak, amihez a legjobban értenek, a tanítással.

Csapó Zoltán kifejtette, szó nincs arról, hogy elvenné a tanárok munkáját az AI. „A pedagógusok számára az AI jelentősen csökkentheti az adminisztratív és időigényes feladatokat. Segít őket a tartalom létrehozásában, dolgozatok értékelésében, visszajelzésben – és mindezt úgy, hogy a folyamatok teljes egészében a tanárok irányítása és vezénylése alatt maradnak. A mesterséges intelligencia például képes a gyakran előforduló tanulói kérdésekre válaszolni, amivel időt takarít meg az oktatóknak” – sorolta.

Az Instructure fejlesztéseinek középpontjában a tanárok állnak elsődlegesen, célja hogy minél több terhet vegyen le a tanárok válláról. A vállalat aktívan építi a partnerkapcsolatokat a legfejlettebb AI-technológiák integrálására. Kiemelt figyelmet fordítanak az AI etikus használatára és az oktatás integritásának megőrzésére. A célok között szerepel az is, hogy eszközeiket ne az oktatás kikerülésére használják, hanem az oktatás támogatására, sokszínűvé téve a tananyagokat.

Ahogy az AI tovább fejlődik, az Instructure kulcsfontosságú szerepet tölt be az oktatás jövőjének formálásában.