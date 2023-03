Fordult a kocka az energiapiacon: Moszkva pozíciói meggyengültek

Oroszország ukrajnai támadása óta a Nyugat erőpróbát folytat Moszkvával az energiapiacokon. Sokáig úgy tűnt, hogy a Kreml nyerhet, de a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője, Fatih Birol szerint fordult a kocka.

Miután a Nyugat elfordult az orosz olajtól és gáztól, a IEA vezetője, Fatih Birol úgy látja, hogy Oroszország tartósan meggyengült. “Oroszország elvesztette az energetikai csatát” – mondta Birol a Libération című francia lapnak. Az olaj- és gázexport 40 százalékkal csökkent Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújának kezdete óta – részletezte az ügynükség első embere.

Ez csak a kezdet, mert az orosz olaj- és gázmezők technikailag és geológiailag bonyolultak – magyarázta Birol. Szükségük van a nemzetközi szakértők technológiai támogatására. “Ezek azonban kivonultak Oroszországból“. Ezért szerinte a termelés középtávon is csökkenni fog. Oroszország nem helyettesítheti egyszerűen Ázsiával Európát, az egykor legnagyobb fogyasztót – mondta.

Legutóbb a Bloomberg hírügynökség jelentette, hogy Oroszország olaj- és gázexportból származó bevétele drasztikusan csökkent az előző évhez képest. A Spiegel által szemlézett jelentés szerint februárban 46 százalékos mínusz volt az előző év azonos hónapjához képest, és csupán 6,9 milliárd dollárt keresett az orosz államkincstár az elmúlt hónapban. Ennek a fejleménynek több oka is van, a fő ok azonban az, hogy Oroszország csak nagy kedvezményekkel tudja nemzetközi szinten értékesíteni nyersolajexportjának nagy részét, miután a G7-ek árplafont vezettek be.