Forgalmazásra javasolja a Richter két termékét az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága

Az Európai Gyógyszerügynökség (European Medicines Agency, EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottsága (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) a Richter két termékének európai forgalomba hozatali engedélyezését javasolja – olvasható a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján pénteken közzétett kibocsátói tájékoztatóban.

A csontritkulás és csontbetegségek kezelésére kifejlesztett Junod és a Yaxwer a Richter csontegészségügyi portfólióját erősítik – írták.

Bogsch Erik, a Richter Biotechnológiai üzletágának vezetője a közleményben kiemelte, hogy a társaságnak ez az első “monoklonális antitest bioszimiláris” engedélyezése.

A Richter a BÉT prémium kategóriás kibocsátója, részvényei 10 880 forinton zártak pénteken. Árfolyamuk az elmúlt egy évben 8980 és 11 260 forint között mozgott.