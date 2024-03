Forradalmi innováció született az orvosi képalkotásban

A digitális egészségügyi technológiák rohamos fejlődése új dimenziót nyit a betegellátásban, ahol az egyik legújabb innováció a magyar-ausztrál fejlesztésű Medi-AR applikáció. Ez az alkalmazás egy forradalmian egyedi orvosi-kép áttekintő és kommunikációs platform, amely a legmodernebb 3D technológiák – beleértve az augmentált (AR) és a virtuális valóságot (VR) –integrálásával valósítja meg céljait.

A Medi-AR biztosítja a felhasználói számára, hogy a telefonjukon vagy tabletjükön a saját CT vagy MRI képeiket valódi 3D-ben, egyszerűen és könnyedén megnézhessék. Az interaktív megjelenítés segítségével az applikáció nem csak a képek megtekintését, hanem azok átlátható megértését is segíti, támogatva felhasználhatóságukat. A realisztikus és könnyedén forgatható képekhez a térben elhelyezett pontokban fűzhet megjegyzést az orvos, így a páciens, a kezelő vagy egy másodvéleményre felkért doktor is tűpontos képet kaphat a problémáról. Az eddig piacon lévő hasonló alkalmazások az ehhez hasonló fotórealisztikus minőségű megjelenítésre képtelenek, a különböző szerveket csak szeletekben, nem könnyen átlátható módon mutatják be.

Több, mint egy újabb orvosi app

A felvétel speciális fájlformátumban, előfeldolgozva érkezik meg a telefonunkra, utána pedig rengeteg funkció közül választhatunk: belevágni, nagyítani, elforgatni, vagy akár térben át is lehet utazni a modellen. A fejlesztők célja, hogy az applikáció globálisan elérhetővé váljon, lehetővé téve ezzel a technológia előnyeinek kihasználását világszerte.

„A Medi-AR nem csak egy újabb alkalmazás a digitális egészségügyi térben; ez egy valódi innováció, amely hídépítő szerepet tölt be a betegek, az orvosok és az egészségügyi adatok között, egy új korszakot nyitva az orvosi képalkotásban. Sajnos még mindig bevett gyakorlat, hogy az orvos papírra firkálva próbálja meg elmagyarázni a páciensnek a probléma mibenlétét, erre kínálunk most egy gyors és kézenfekvő megoldást” – mondta Ferenc Birloni, PhD.

Az alkalmazás AR/VR funkciói révén a felhasználók aktív résztvevőivé válnak saját kezelésüknek, segítve őket abban, hogy jobban megértsék az orvosi képeken látható komplex leletet. A Medi-AR egy lenyűgöző, könnyedén navigálható 3D modellt hoz létre, amely közvetlenül a mobileszközökön keresztül érhető el, áthidalva ezzel a hagyományos orvosi képalkotó rendszerek adta távolságot a beteg, a lelete és az orvosi informatika között.

Az orvosok életét is megkönnyíti

„Ez a technológia nem csak a páciensek számára nyújt új perspektívát saját egészségügyi állapotuk megértésében, hanem az orvosok közötti kommunikációt is jelentősen megkönnyíti, lehetővé téve számukra, hogy vizuális eszközök segítségével tárgyaljanak meg komplex eseteket” – árulta el Dr. Birloni. Hozzátette, különösen hasznos eszköz lehet orvosok és más egészségügyi szakemberek számára, akik a vizuális adatok alapján szeretnének jobb betegellátást végezni, valamint a betegek számára, akik jobban szeretnék megérteni saját egészségügyi állapotukat.

A bemutatók során jöttek rá arra, hogy a rendszer további rejtett értéke, hogy két orvos közti kommunikációt is jelentősen megkönnyíti. A pilot programok sikeresen lezajlottak, Ausztráliában már több magánintézménybe integrálták a Medi-AR-t. A program iránt már világszerte nő az érdeklődés: kínai intézményekkel is zajlanak a tárgyalások.