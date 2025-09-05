Fővárosi kormányhivatal: postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz

Postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala pénteken.

A tájékoztatás szerint a budapesti földhivatalban is elindult az új Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer (E-ING), amely jelentősen egyszerűsíti majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.

Az átállás miatt a személyes ügyfélfogadás a héten szünetel, de a beadványokat postai úton és e-papíron, illetve hivatali kapun keresztül is be lehet nyújtani.

A kormányhivatal jelezte: az elmúlt napok tapasztalatai szerint kevesen éltek ezzel a lehetőséggel, de továbbra is javasolt az ügyintézésnek ezt a módját választani, mert gyors, egyszerű, és el lehet kerülni a megnövekedett ügyfélszám okozta hosszabb adminisztrációs időt.