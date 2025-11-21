Kezdőlap Agrárvilág Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért
AgrárvilágGazdaságHírek
No menu items!

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

AzÜzlet.hu

Nagy István Fotó: Vermes Tibor

Fenn kell tartani a jelenlegi uniós agrártámogatási rendszert és meg kell őrizni a gazdáknak járó forrásokat, ebben a küzdelemben hazánk számít Franciaországra is  ̶  közölte Nagy István agrárminiszter, aki Annie Genevard-ral, a Francia Köztársaság mezőgazdaságért, élelmiszeriparért és élelmiszer-szuverenitásért felelős tárcavezetőjével tárgyalt, csütörtökön, Párizsban.

A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kell őrizni a Közös Agrárpolitika (KAP) kiszámíthatóságát és stabilitását annak érdekében, hogy a gazdák megélhetését, versenyképességét és az élelmezésbiztonságot semmi ne veszélyeztethesse. Hazánk továbbra is abban érdekelt, hogy a KAP különálló költségvetéssel és két pillérrel rendelkezzen, ez jelenti ugyanis az európai mezőgazdaság és élelmiszeripar hosszú távú fenntarthatóságát. Ezt a rendszert nem lehet radikálisan megváltoztatni, mert akkor veszélybe kerülnek a termelők és a mindennapi kenyerünk. Magyarország éppen ezért kész a végsőkig elmenni, hogy megvédje a gazdáknak járó uniós forrásokat – tette hozzá.

Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása. Magyarország éppen ezért az uniós támogatások mellé Európában egyedülálló módon a legmagasabb, 80 százalékos társfinanszírozást biztosít a gazdálkodóknak. Az agrárium fejlesztésére ezáltal háromszor annyi pénz jut, mint a korábbi finanszírozási ciklusban. Így nemcsak a gazdák jövedelmezőségét és a hozzáadott értéket növeljük, hanem a teljes ágazatot modernizáljuk és új alapokra helyezzük.

A miniszter kitért arra is, hogy Magyarországon nagy figyelem övezi a szabadkereskedelmi megállapodások mezőgazdaságra gyakorolt hatásait. Éppen ezért hazánk ellenzi az ukrán mezőgazdasági termékek unióba történő korlátlan beáramlását, és nem támogatjuk az EU-Mercosur megállapodást, ahogy jelen formájában Franciaország sem. Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk az úgynevezett „tükörklauzula” elvét: eszerint az Európai Unióba érkező élelmiszereknek is ugyanazon szabályoknak és előírásoknak kell megfelelniük, mint az EU-ban előállított élelmiszereknek.

A tárcavezető kifejtette, szemléletváltásra van szükség az állategészségügy területén is. Fontos eredmény, hogy az európai állatállomány mentes a vírusoktól. A betegségek azonban olyan nagy gazdasági károkat okoznak, amit nehéz kezelni. A járványokkal szembeni eredményes védekezés érdekében a vakcinázás kérdését újra meg kell vizsgálni, valamint napirendre kell venni a Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén is – hangsúlyozta Nagy István. (Agrárminisztérium)

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még varázslatosabb!

November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
Tovább
Hírek

Karácsonyi csodák várnak Székesfehérváron

Kézműves ajándékkészítő műhelyek, karácsonyváró családi programok, meghitt elcsendesülés jótékonysági vásárral és míves kézműves portékákkal, ünnepi koncertek, színházi és balettszínházi előadások. 
Tovább
Gazdaság

Változnak a CSOK Plusz szabályai: 2026-ban is megmarad egy fontos könnyítés

A CSOK Plusz kölcsönt alapesetben olyan házaspárok igényelhetik, melyek női tagjai még nem töltötték be a 41. életévüket.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Agrárvilág
Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.
Tovább

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még varázslatosabb!

Hírek
November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
Tovább

Karácsonyi csodák várnak Székesfehérváron

Hírek
Kézműves ajándékkészítő műhelyek, karácsonyváró családi programok, meghitt elcsendesülés jótékonysági vásárral és míves kézműves portékákkal, ünnepi koncertek, színházi és balettszínházi előadások. 
Tovább

Változnak a CSOK Plusz szabályai: 2026-ban is megmarad egy fontos könnyítés

Gazdaság
A CSOK Plusz kölcsönt alapesetben olyan házaspárok igényelhetik, melyek női tagjai még nem töltötték be a 41. életévüket.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Agrárvilág

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.
Tovább
Hírek

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még varázslatosabb!

November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
Tovább
Hírek

Karácsonyi csodák várnak Székesfehérváron

Kézműves ajándékkészítő műhelyek, karácsonyváró családi programok, meghitt elcsendesülés jótékonysági vásárral és míves kézműves portékákkal, ünnepi koncertek, színházi és balettszínházi előadások. 
Tovább
Gazdaság

Változnak a CSOK Plusz szabályai: 2026-ban is megmarad egy fontos könnyítés

A CSOK Plusz kölcsönt alapesetben olyan házaspárok igényelhetik, melyek női tagjai még nem töltötték be a 41. életévüket.
Tovább
Gazdaság

Sokmillió forintos kiadást okoznak a vízműveknek a vécén lehúzott nedves törlőkendők

A víziközművek hosszú ideje igyekeznek tudatosítani: a WC nem hulladéktároló, a zsiradékot nem szabad a lefolyóba önteni, a nedves törlőkendő, még ha a csomagoláson az áll is, hogy „lebomló”, a gyakorlatban nem bomlik le időben
Tovább
Hírek

Negyedszázados évfordulót ünnepel a pécsi világörökség

Idén különleges jubileumot ünnepel Pécs: 25 éve került fel Pécs / Sopianae ókeresztény temetője az UNESCO Világörökség listájára
Tovább
Hírek

Mesterséges intelligencia-bumm vagy fordulópont? Az Nvidia vezér új korszakot hirdet

Jensen Huang az Nvidia vezérigazgatója Forrás: youtube Az Nvidia továbbra...
Tovább
Energia

Az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságához fordult a Mol és a Slovnaft

A két vállalat úgy véli: a Janaffal fennálló üzleti kapcsolatot vissza tudják terelni a professzionális együttműködés, az átláthatóság és a tisztességes piaci feltételek útjára.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Francia-magyar együttműködés az európai agrárium jövőjéért

Nagy István elmondta, hazánkban most zajlik a generációváltás és az egész mezőgazdaság, illetve élelmiszeripar megújítása.

Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még...

November 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással.
© 2025 | www.azuzlet.hu