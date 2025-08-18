Fresh Corner kávézó várja az utasokat a Nyugati pályaudvaron

Új helyszínnel bővül a Mol és a MÁV közös, vasúti és pályaudvari vendéglátást fejlesztő pilot projektje: a Nyugati pályaudvaron Fresh Corner kávézó várja az utasokat; a beruházás költsége üzleti titok – közölte a Fresh Corner kiskereskedelmi koncepciót elindító Mol az MTI-vel.

Hozzátették, hogy szintén a MÁV-val közösen indult el júniusban a bisztrókocsi-szolgáltatás kísérleti jelleggel a nyári balatoni InterCityken, valamint a kioszk a Déli pályaudvaron. A mostani tesztidőszak eredményei alapján döntenek a jövőbeni lépésekről.

A Mol 10 évvel ezelőtt indította útjára a Fresh Corner kiskereskedelmi koncepciót. Jelenleg Magyarországon több mint 300 helyszínen működtetik ezt a szolgáltatást.

Idén a második negyedév végére a Fresh Corner teljes hálózatata csoportszinten 1356 egységből állt. Szintén csoportszinten a nem üzemanyag-értékesítés aránya – amely magában foglalja a Fresh Corner egységek teljesítményét is – 35,4 százalékot tett ki.