Fürdők fejlesztése és a fürdőzők igényei: egyeztetés után közös megoldás a Rudasban

Széchenyi fürdő
Fotó: Bódi Ágnes

Sikerült közös megoldást találni egyes budapesti fürdőzők igényei, és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH Zrt.) árbevétel-kiesése kompenzálásának szükségessége közötti ellentmondás feloldására. A BGYH Zrt. eddig is rendszeres kapcsolatot ápolt a fürdők törzsvendégeivel, ezúttal is a velük való egyeztetésben született a kompromisszum.

A BGYH Zrt. október elején változásokat vezetett be a Rudas fürdő nyitvatartásában. Ennek háttere a Gellért fürdő átmeneti bezárása a rekonstrukcióra felkészülés miatt. Az elmúlt hetekben érezhetően megnövekedett a Rudas fürdő forgalma, mind a hazai, mind a külföldi vendégek száma emelkedett. Hasonló tendencia tapasztalható a Lukács fürdőben is, melyet szintén egyre több látogató keres fel. A fürdőkbe látogató hazai és külföldi vendégek túlnyomó többsége a koedukált fürdési lehetőséget részesítik előnyben.

Mindezeket a tényeket, valamint a kötényes törökfürdés rendszeres látogatóinak igényeit figyelembe véve, személyesen is egyeztetve a fürdő törzsvendégeivel a BGYH Zrt. új javaslatot tett a nyitvatartás rendjére: minden héten egy-egy teljes kötényes nap is rendelkezésre áll a Rudas fürdőben a nő, illetve a férfi vendégek részére. Ennek megfelelően a megszokott módon kedden női, szerdánként pedig férfi egész napos kötényes fürdőzésre lesz lehetőség 2025. november 18-tól. A módosítás bevezetését december elejére terveztük, társaságunk azonban úgy döntött, hogy Budapest november 17-i születésnapja alkalmából ilyen módon is megköszöni törzsvendégei elkötelezettségét.

A törökfürdőben a férfi, illetve a női külön fürdőzés hagyománya hétfő, csütörtök és péntek délelőtt is megmarad a reggeli 6 órai nyitástól délelőtt 11 óráig. Ezeken a napokon délelőtt 11 órától üzemzárásig, továbbá szombaton és vasárnap koedukált rendszerben működik a fürdő. Az elmúlt évek gyakorlata alapján december 15-től január 6-ig a Rudas fürdő minden nap koedukált lesz, tekintettel a kiemelt ünnepi időszakra.

A BGYH Zrt. a nem koedukált időszakok miatt keletkező árbevétel-kiesését – a már rendelkezésre álló októberi forgalmi adatokat elemezve – a belépő kisebb mértékű emelésével tudja ellensúlyozni: a Rudas fürdő komplex és törökfürdő jegyárai 1000 forinttal nőnek jövő év január elejétől. Ugyanakkor társaságunk a Zsigmondy Klubkártya tagok részére továbbra is biztosítja három fürdő kedvezményes látogatását: 2026. január elejétől hétvégenként a Lukács fürdőben is használható lesz a kedvezményes belépőre jogosító Zsigmondy Klubkártya.

A Gellért fürdő kiesése más változásokat is jelent. Egyrészt szükségessé vált a hosszabbított nyitvatartás rendjének igazítása, a Gellért helyét a Rudas fürdő veszi át december elejétől. Péntekenként megmarad a Rudasban a sok éve kedvelt éjszakai fürdőzés este 10 és hajnali 3 óra között, szombatonként pedig 22 óráig lehet már fürdőzni (először tehát december 6-án). A többi fővárosi fürdő a nyáron bevezetett menetrend szerinti napokon látogatható este 10 óráig (Fürdők 22 óráig tartó nyitvatartása). A Lukács fürdő látogatottsági adatai alapján javasolt a délelőtti órákban érkezni, délután előfordulhat olyan csúcsidőszak, amikor sorállás nélkül a bejutás nem garantálható.

A BGYH Zrt. számára kiemelten fontos fürdőkultúránk értékeinek megőrzése, a törzsvendégekkel kialakított kapcsolat ápolása, miközben feladata az is, hogy a fürdők működését és fejlesztését megalapozó bevételi, eredményességi szempontok is teljesüljenek, hiszen ez jelenti az alapját a hazai fürdővendégek számára biztosított számos kedvezményes lehetőségnek is.

