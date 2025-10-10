Kezdőlap Agrár Gazdálkodás drónnal és tablettel: átalakul az aranykalászos gazdaképzés
AgrárEdukáció
No menu items!

Gazdálkodás drónnal és tablettel: átalakul az aranykalászos gazdaképzés

AzÜzlet.hu

forrás: Freepik

A mezőgazdaság szó hallatán sokak fejében azonnal a szántás-vetés, a kétkezi fizikai munka képe jelenik meg. Pedig a modern gazdálkodás ma már messze nem erről szól. A 21. század mezőgazdasága digitális, innovatív és technológia-vezérelt. Ebben a világban a gazdálkodó stratégiai gondolkodó, vállalkozó és technológiai felhasználó is. Ahhoz azonban, hogy valaki sikeresen be tudjon lépni ebbe a világba, elengedhetetlen a megfelelő tudás. Az élelmiszerárak emelkedése, a klímaváltozás és a piaci verseny miatt csak az tud fennmaradni, aki képes hatékonyan, fenntarthatóan és költségtakarékosan termelni.

Az elmúlt évtizedben óriási átalakuláson ment keresztül a mezőgazdaság. Az egyik legnagyobb tévhit, hogy a mezőgazdaságban dolgozni egyet jelent a kemény fizikai munkával és a fárasztó kézi tevékenységekkel. Bár a kitartás továbbra is fontos, a modern technológiák olyan lehetőségeket hoztak, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Ma már drónok repülnek a szántóföldek felett, tableten és okostelefonon jelennek meg a termelési adatok, szenzorok mérik a talaj nedvességét, és algoritmusok segítenek megjósolni a terméshozamokat. Egy jól időzített drónfelmérés például előre jelezheti a betegségeket, így a gazda időben tud reagálni, és megmentheti a termést.

Az aranykalászosgazda – képzés nem a múlt, hanem a jövő

Az aranykalászos gazda – képzés ma már felkészít arra is, hogyan kell ezeket az eszközöket magabiztosan és tudatosan használni. A cél az, hogy a gazdálkodók ne féljenek a technológiától, hanem szövetségesként tekintsenek rá. A TanfolyamGURU képzése ebben úttörő szerepet játszik, hiszen nemcsak a hagyományos földművelés alapjait tanítja meg, hanem azt is, hogyan lehet digitális eszközökkel hatékonyabbá, jövedelmezőbbé és fenntarthatóbbá tenni a gazdálkodást.

Az alapok természetesen továbbra is fontosak: a talajművelés, a vetés, a növényvédelem és az állattartás mind részei a tananyagnak. De a hangsúly egyre inkább azon van, hogyan lehet mindezt a lehető leghatékonyabban, modern eszközökkel végezni. A TanfolyamGURU aranykalászos gazda képzése például olyan modulokat is tartalmaz, amelyek a digitalizációról, a pályázati lehetőségek kiaknázásáról és a fenntartható gazdálkodásról szólnak. Nagy László szakértő hozzátette: így a résztvevők nemcsak gazdálkodni tanulnak meg, hanem vállalkozóként gondolkodni is, amely a jövő agráriumának kulcsa. A programja rugalmas, online tanulási lehetőségeket is biztosít, így azok is könnyedén elvégezhetik, akik jelenleg még városban élnek, és a költözés előtt szeretnének felkészülni.

Aranykalászos pályázatok és támogatások

Aranykalászos gazda végzettség nélkül nem lehet földet vásárolni, és nem lehet hivatalosan gazdálkodást folytatni. Ez azt jelenti, hogy aki komolyan gondolja a falusi újrakezdést vagy a mezőgazdasági vállalkozást, annak elengedhetetlen megszereznie ezt a végzettséget.

A mezőgazdaságban az indulás gyakran tőkeigényes. Gépek, eszközök, infrastruktúra kell, és mindez komoly beruházást jelent. Szerencsére azonban rengeteg pályázati lehetőség áll rendelkezésre. A fiatal gazdák, az újrakezdők és a kistelepüléseken élők különösen kedvező támogatásokhoz juthatnak. Ezek révén földet vásárolhatnak, gépeket szerezhetnek be, vagy akár új termelési formákat vezethetnek be. Az aranykalászos gazda végzettség ebben is előfeltétel: pályázni csak azok tudnak, akik rendelkeznek a szükséges képesítéssel.

A TanfolyamGURU ehhez nemcsak a tudást adja, hanem felkészít arra is, hogyan kell a pályázatok világában eligazodni, és hogyan lehet a támogatásokat a leghatékonyabban felhasználni.

Amikor egy településen több gazda is megszerzi az aranykalászos gazda képesítést, az egész közösség fejlődésnek indul. Nő a gazdasági aktivitás, erősödik a helyi identitás, és új lehetőségek nyílnak meg a település számára. Vagyis a folyamat hosszú távon hozzájárul a népességmegtartáshoz is.

Kapcsolódó cikkek

Agrár

Megszólalt a banki szakember: mindenki a kamattámogatott hitelre hajt

Bár az ügyfél a kamatot megfizeti a banknak, de ténylegesen kompenzációt kap rá, így a kamattámogatási keret erejéig nem terheli kamatköltség.
Tovább
Agrár

Elkezdődtek az elbírálások: most kiderül, melyik gazda kap támogatást

Idén több mint 3 milliárd forint kifizetése várható ezen a jogcímen – tájékoztatott Viski József, az Agrárminisztérium agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára.
Tovább
Edukáció

A digitális térben előforduló veszélyekre hívja fel a fiatalok figyelmét a GVH

Közleményében a GVH a szülőknek azt javasolja, hogy figyeljék a játék PEGI besorolását az első használat - letöltés, vásárlás - előtt. Igyekezzenek figyelemmel kísérni a gyermekük által használt játékokat, ha lehet, legalább nézőként vegyenek részt a tevékenységben.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

Hírek
Akár milliókat hozhat a párhuzamos hiteligénylés
Tovább

Gazdálkodás drónnal és tablettel: átalakul az aranykalászos gazdaképzés

Agrár
A mezőgazdaság szó hallatán sokak fejében azonnal a szántás-vetés, a kétkezi fizikai munka képe jelenik meg. Pedig a modern gazdálkodás ma már messze nem erről szól.
Tovább

Akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ha gyorsan kell eladni vagy megvásárolni egy ingatlant

Hírek
A magyarok 29 százaléka szerint leginkább akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ha gyorsan kell eladni vagy megvásárolni egy ingatlant, ha bizonytalanok az eladási vagy vásárlási folyamat lépéseiben, illetve ha a tartózkodási helytől távol lévő ingatlan szerepel az ügyletben.
Tovább

Bekövetkeztek a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok

Gazdaság
A Költségvetési Tanács (KT) szerint bekövetkeztek az általa a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok - állapította meg a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény első félévi végrehajtásáról készített véleményében a testület.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

Akár milliókat hozhat a párhuzamos hiteligénylés
Tovább
Hírek

Akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ha gyorsan kell eladni vagy megvásárolni egy ingatlant

A magyarok 29 százaléka szerint leginkább akkor érdemes szakértőhöz fordulni, ha gyorsan kell eladni vagy megvásárolni egy ingatlant, ha bizonytalanok az eladási vagy vásárlási folyamat lépéseiben, illetve ha a tartózkodási helytől távol lévő ingatlan szerepel az ügyletben.
Tovább
Gazdaság

Bekövetkeztek a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok

A Költségvetési Tanács (KT) szerint bekövetkeztek az általa a 2025-ös költségvetési tervezés véleményezése során jelzett kockázatok - állapította meg a 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény első félévi végrehajtásáról készített véleményében a testület.
Tovább
Gazdaság

Drasztikus átalakítás jöhet a magyar családi cégeknél

Cégstruktúra mint versenyelőny: Hogyan segíti a tudatos vállalati struktúra a növekedést és a kockázatkezelést?
Tovább
Hírek

Tökéletes Halloween Pécsen – egész napos boszorkányos kaland a Zsolnay Negyedben!

A pécsi Zsolnay Negyed idén is hátborzongató, ugyanakkor varázslatos kalandokkal várja a látogatókat október 31-én, Halloween napján.
Tovább
Hírek

Magyarországon 13 szálláshely kapott Michelin Kulcs elismerést

Magyarországon 13 szálláshely kapott Michelin Key (Kulcs) elismerést, amely a hotelek kiválóságának mérésére szolgál - közölte a Michelin csoport.
Tovább
Energia

Felkészült a fűtési szezonra az MVM

Az MVM a téli hónapokban is szavatolja a lakosság számára a biztonságos energiaellátást; a földgáztárolókban elegendő készlet áll rendelkezésre, és a társaság a tavaszi-nyári időszakban folyamatos hálózatfejlesztésekkel készült a szezonra.
Tovább
Hírek

Vegyesen nyitottak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Vegyesen indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék csütörtökön. Londonban a FTSE index 0,37 százalékkal gyengült, míg a frankfurti DAX index 0,10 százalékkal, a CAC-40 index pedig 0,09 százalékkal erősödött a kereskedés kezdetén.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Érdemes egyszerre több banknál is elindítani az Otthon Start hitelkérelmet?

Akár milliókat hozhat a párhuzamos hiteligénylés

Gazdálkodás drónnal és tablettel: átalakul az aranykalászos gazdaképzés

A mezőgazdaság szó hallatán sokak fejében azonnal a szántás-vetés, a kétkezi fizikai munka képe jelenik meg. Pedig a modern gazdálkodás ma már messze nem erről szól.
© 2025 | www.azuzlet.hu