Gazdálkodás drónnal és tablettel: átalakul az aranykalászos gazdaképzés

A mezőgazdaság szó hallatán sokak fejében azonnal a szántás-vetés, a kétkezi fizikai munka képe jelenik meg. Pedig a modern gazdálkodás ma már messze nem erről szól. A 21. század mezőgazdasága digitális, innovatív és technológia-vezérelt. Ebben a világban a gazdálkodó stratégiai gondolkodó, vállalkozó és technológiai felhasználó is. Ahhoz azonban, hogy valaki sikeresen be tudjon lépni ebbe a világba, elengedhetetlen a megfelelő tudás. Az élelmiszerárak emelkedése, a klímaváltozás és a piaci verseny miatt csak az tud fennmaradni, aki képes hatékonyan, fenntarthatóan és költségtakarékosan termelni.

Az elmúlt évtizedben óriási átalakuláson ment keresztül a mezőgazdaság. Az egyik legnagyobb tévhit, hogy a mezőgazdaságban dolgozni egyet jelent a kemény fizikai munkával és a fárasztó kézi tevékenységekkel. Bár a kitartás továbbra is fontos, a modern technológiák olyan lehetőségeket hoztak, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Ma már drónok repülnek a szántóföldek felett, tableten és okostelefonon jelennek meg a termelési adatok, szenzorok mérik a talaj nedvességét, és algoritmusok segítenek megjósolni a terméshozamokat. Egy jól időzített drónfelmérés például előre jelezheti a betegségeket, így a gazda időben tud reagálni, és megmentheti a termést.

Az aranykalászosgazda – képzés nem a múlt, hanem a jövő

Az aranykalászos gazda – képzés ma már felkészít arra is, hogyan kell ezeket az eszközöket magabiztosan és tudatosan használni. A cél az, hogy a gazdálkodók ne féljenek a technológiától, hanem szövetségesként tekintsenek rá. A TanfolyamGURU képzése ebben úttörő szerepet játszik, hiszen nemcsak a hagyományos földművelés alapjait tanítja meg, hanem azt is, hogyan lehet digitális eszközökkel hatékonyabbá, jövedelmezőbbé és fenntarthatóbbá tenni a gazdálkodást.

Az alapok természetesen továbbra is fontosak: a talajművelés, a vetés, a növényvédelem és az állattartás mind részei a tananyagnak. De a hangsúly egyre inkább azon van, hogyan lehet mindezt a lehető leghatékonyabban, modern eszközökkel végezni. A TanfolyamGURU aranykalászos gazda képzése például olyan modulokat is tartalmaz, amelyek a digitalizációról, a pályázati lehetőségek kiaknázásáról és a fenntartható gazdálkodásról szólnak. Nagy László szakértő hozzátette: így a résztvevők nemcsak gazdálkodni tanulnak meg, hanem vállalkozóként gondolkodni is, amely a jövő agráriumának kulcsa. A programja rugalmas, online tanulási lehetőségeket is biztosít, így azok is könnyedén elvégezhetik, akik jelenleg még városban élnek, és a költözés előtt szeretnének felkészülni.

Aranykalászos pályázatok és támogatások

Aranykalászos gazda végzettség nélkül nem lehet földet vásárolni, és nem lehet hivatalosan gazdálkodást folytatni. Ez azt jelenti, hogy aki komolyan gondolja a falusi újrakezdést vagy a mezőgazdasági vállalkozást, annak elengedhetetlen megszereznie ezt a végzettséget.

A mezőgazdaságban az indulás gyakran tőkeigényes. Gépek, eszközök, infrastruktúra kell, és mindez komoly beruházást jelent. Szerencsére azonban rengeteg pályázati lehetőség áll rendelkezésre. A fiatal gazdák, az újrakezdők és a kistelepüléseken élők különösen kedvező támogatásokhoz juthatnak. Ezek révén földet vásárolhatnak, gépeket szerezhetnek be, vagy akár új termelési formákat vezethetnek be. Az aranykalászos gazda végzettség ebben is előfeltétel: pályázni csak azok tudnak, akik rendelkeznek a szükséges képesítéssel.

A TanfolyamGURU ehhez nemcsak a tudást adja, hanem felkészít arra is, hogyan kell a pályázatok világában eligazodni, és hogyan lehet a támogatásokat a leghatékonyabban felhasználni.

Amikor egy településen több gazda is megszerzi az aranykalászos gazda képesítést, az egész közösség fejlődésnek indul. Nő a gazdasági aktivitás, erősödik a helyi identitás, és új lehetőségek nyílnak meg a település számára. Vagyis a folyamat hosszú távon hozzájárul a népességmegtartáshoz is.