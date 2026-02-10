Gazdálkodói igényfelmérés indul az öntözéses képzésekről

Igényfelmérés indul az öntözési képzések fejlesztése érdekében. A kérdőív célja, hogy a gazdálkodók által preferált gyakorlatorientált képzések segítséget nyújtsanak a hosszú távon fenntartható vízgazdálkodást támogató öntözéses gazdálkodás feltételeinek kialakításához, a meglévő infrastruktúra fejlesztéséhez és hatékony működtetéséhez. Az online kérdőív kitöltésére február 20-ig van lehetőségük a termelőknek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közreműködésével, az Agrárminisztérium (AM), az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) megbízásából gazdálkodói igényfelmérésre kerül sor a szarvasi öntözéses képzések megalapozásához. A kérdőív célja, hogy valós gazdálkodói igényekre épülő, gyakorlatorientált öntözéses képzések indulhassanak, amelyek segítséget nyújtanak az öntözés bevezetésében, fejlesztésében és hatékony működtetésében.

A NAK arra kéri a gazdálkodókat, hogy szánjanak néhány percet a kérdőív kitöltésére, tapasztalataikkal és véleményükkel segítsék a szarvasi képzések tematikájának kialakítását. A kérdőívet azok a gazdálkodók is kitölthetik, akik még nem öntöznek, de a jövőben tervezik vagy fontolgatják az öntözés bevezetését.

A kérdőív anonim, kitöltése online történik. A kérdések többek között az öntözési tapasztalatokra és tervekre, az öntözési technológiák ismeretére és alkalmazására, a képzési igényekre, a képzések formáira, időtartamára és gyakoriságára vonatkoznak.

A beérkező válaszok fontos szerepet játszanak a Szarvasi Öntözésfejlesztési Demonstrációs és Képzési Központ képzési kínálatának kialakításában, amely hosszú távon kíván hozzájárulni a hazai öntözéses gazdálkodás szakmai színvonalának emeléséhez és versenyképességéhez.

Az online kérdőív kitöltésére február 20-ig van lehetőségük a gazdálkodóknak, az alábbi linken érhető el: (NAK)

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=v7lFhFOvBkKrExqCwjVraOt6ETgusVFBhZQrs_x6Az5UMVhSWUVVVEtNNzcwVE0yTk03UzFPTUNFQy4u&origin=lprLink&route=shorturl.