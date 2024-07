Globális informatikai hiba – Budapest Airport: a Liszt Ferenc-repülőtér is érintett

Globális informatikai hiba miatt több légitársaság utasfelvételre használt rendszere leállt, ezért járatkésésekre, torlódásra és jelentősen megnövekedett várakozási időre kell számítani a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – közölte a Budapest Airport pénteken az MTI-vel. A Wizz Air is arról tájékoztatott, hogy utasai fennakadásokat tapasztalhatnak a légitársaság nemzetközi hálózatán.

Nemzetközi hírügynökségek jelentése szerint világszerte informatikai hiba akadályozza repülőterek, légitársaságok, vasutak, bankok és más nagy rendszerek működését, egyebek közt fennakadások vannak az összes spanyol repülőtéren, a berlini és az amszterdami repülőtéren, a legnagyobb brit vasúttársaságnál, a brit Sky tévétársaságnál, továbbá számos ausztráliai és új-zélandi vállalatnál.

A Budapest Airport közölte, a Liszt Ferenc-repülőtéren a probléma a Eurowings, a Ryanair, a Turkish Airlines és a Wizz Air járatait érinti, több légitársaság az utasfelvétel manuális elvégzése mellett döntött. A földi kiszolgáló vállalatoktól kapott információk alapján a Budapest Airport hangosbemondó útján tájékoztatja az utasokat, a helyszínen várakozóknak vizet biztosít.

A Budapest Airport arra kéri az induló utasokat, ha rendelkeznek vonalkóddal vagy QR-kóddal ellátott beszállókártyával, illetve elvégezték a poggyászfeladást, vagy csak kézipoggyásszal utaznak, közvetlenül a 2A terminálra lépjenek be, és menjenek az utasbiztonsági ellenőrzéséhez. A további torlódások elkerülése érdekében azt is kérik, hogy az utasok kísérő nélkül lépjenek be a terminálépületbe.

A Wizz Air tájékoztatása szerint a többi légitársasághoz hasonlóan rendkívüli technikai kihívással találták magukat szemben nemzetközi informatikai partnerük rendszerének leállása után. Az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták: “az informatikai rendszer kiesése miatt előfordulhat, hogy a Wizz Air utasai fennakadásokat tapasztalhatnak a légitársaság nemzetközi hálózatán”.

Azt is közölték, hogy nem elérhető a Wizz Air weboldala és mobilalkalmazása, a foglalási rendszer, az online utasfelvétel és a beszállókártya kiadása, az új foglalások és meglévő foglalások módosítása, de még a kapcsolattartó és ügyfélszolgálati központok sem.

Az üzemszünet ideje alatt minden utas számára ingyenes a repülőtéri utasfelvétel. A légitársaság azt tanácsolja utasainak, hogy legalább 3 órával a tervezett indulás előtt érkezzenek meg a repülőtérre, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az utasfelvétel és a biztonsági ellenőrzés elvégzésére.