Golden Lake Resort – az üzleti találkozások megújult színhely Balatonfüreden

Érsek M. Zoltán

Van valami különlegesen megkapó a téli és kora tavaszi Balaton hangulatában. Amikor a nyári pezsgés lecsendesedik, a vízpart egészen más arcát mutatja: nyugodtabb, meditatívabb világ tárul elénk. Éppen ez az atmoszféra teszi ideálissá a balatonfüredi Hotel Golden Lake Resortot olyan üzleti események számára, ahol a fókuszált munka természetes módon találkozik a feltöltődéssel.

Közeli, de messze a hétköznapi nyüzsgéstől

Egy üzleti rendezvény vagy csapatépítő program esetében mindig fontos szempont a kényelmes és gyors megközelíthetőség. Balatonfüred ebből a szempontból is ideális: Budapestről nagyjából másfél óra az út. A főváros forgalmát magunk mögött hagyva az M7-es autópálya, majd a 710-es gyorsforgalmi, vagy a Balatonpart hangulatába máris bevezető 71-es főút következik és mire az ember belemerül egy podcastba vagy egy telefonbeszélgetésbe, már meg is érkezik a Zákonyi sétányra.

Ahol a Hotel Golden Lake Resort közvetlenül a tóparton várja a vendégeit. Így senki sem érkezik meg úgy, hogy a fáradtság elvenné a másnapi lendületét — ami már önmagában is hozzáad az élményhez, és az esemény hatékonyságához. Ezt segíti az is, hogy a tó csendes, a levegő friss, és az ember azt érzi, hogy van tere a gondolatoknak.

Tér, fény, panoráma – a konferencia perfect dimenziója

A megújult Hotel Golden Lake Resort belső terei egységesen a Balaton világát idézik: világos, természetes anyagok, letisztult formák és egy nyugodt, mégis inspiráló hangulat határozza meg az egész szállodát. Ez a kiegyensúlyozott közeg nemcsak a pihenést, hanem a koncentrált munkát is észrevétlenül támogatja.

A Hotel Golden Lake Resort konferenciatermei pontosan erre az atmoszférára épülnek. A Lacus Pelso nagyterem akár 120 fő befogadására is alkalmas, világos, tágas tér, ahol a természetes fény és a korszerű technikai háttér akár többnyelvű eseményekhez is zavartalan hátteret biztosít. Az önálló előtérrel és bár résszel kiegészülő konferencia-lobby pedig ideális helyszín arra, hogy a szünetekben a szakmai egyeztetések kötetlenebb beszélgetésekbe forduljanak át.

A két kisebb szekcióterem, a 30 fő befogadására alkalmas Füred szekcióterem mellett a Luna és a Sol, 15–20 fős csoportok számára ideális választás. Legyen szó workshopról vagy stratégiai egyeztetésről, mindkettő intimebb, inspiratív hátteret biztosít. Ráadásul apró, saját terasz is tartozik hozzájuk, ahová a szünetekben ki lehet lépni egy rövid felfrissülésre. A Luna teremből a Balaton panorámája tárul elénk, a Solból pedig a belső udvar hangulata látható.

Home office és prémium gasztroélmények

A Hotel Golden Lake Resortban a szobák kialakítása nemcsak a kényelmes pihenést, hanem a zavartalan munkát is szolgálja azzal, hogy a „home office” jellegű munkavégzéshez is minden adott. A tágas íróasztal, a kényelmes szék és a stabil wifi garantálja, hogy egy prezentáció átnézése, egy kampány finomítása vagy néhány fontos e-mail megválaszolása is természetes része legyen az itt töltött időnek. Mindezt úgy, mintha egy csendes, privát dolgozószobába vonult volna vissza az ember.

És amikor a laptopok végre lecsukódhatnak, a közös élményeké a főszerep. Amihez a hotel Portunus étterme trendi hangulata, kifinomult konyhája kiváló helyszínt biztosít: az ízletes vacsora közben beszélgetések indulnak el, a munkakapcsolatok pedig észrevétlenül alakulnak át személyesebb, emberi kötődésekké. A vacsora utáni estékhez pedig mindenki megtalálhatja a saját ritmusát: van, aki a Captain’s bárban – vagy annak a Zákonyi sétányra néző, részben fűtött teraszán, meleg takarók között – folytatja a beszélgetést, míg másokat a wellness világa hív egy aktívabb levezetésre.

A napindító úszáshoz is ideális medence és a jacuzzi az esti mozgás és pihenés természetes egyensúlyát teremti meg. A tradicionális indonéz technikákon alapuló balinéz masszázs – egzotikus illatokkal és nyugtató zenével kísérve – a mély relaxációt, a stresszoldást és a fáradt izmok felszabadítását kínálja. A szálloda páratlan hangulatú, a Balatonra néző szaunavilágának attraktív, mégis meghitt, esti szaunaszeánszai révén a regenerálódás nem csupán fizikai, hanem mentális szinten is megtörténik.

Az élmény kerete Balatonfüred

A szakmai programok kiegészítéseként Balatonfüred és a környék felfedezése újabb rétegekkel gazdagítja az üzleti események élményvilágát. A csodás reformkori városrész elegáns villái, a város múzeumai a boldog békeévek világát hozzák közelebb. A Tagore sétány időtlen nyugalma könnyed sétákra hív, míg a Balaton-felvidék lenyűgöző tájai közös kirándulások során tárják fel a balatoni panoráma páratlan szépségét.

Az este közeledtével a szőlőhegyekkel övezett vidék és a helyi borászatok kínálnak különleges élményeket: egy hangulatos pincében tett borkóstoló nemcsak a régió borainak karakterét és történetét hozza közelebb a vendégekhez, hanem meg is koronázza a közösen átélt időt, a kikapcsolódás és az együttlét könnyed, oldott hangulatában. Mert egy üzleti esemény a Hotel Golden Lake Resortban több mint prezentációk és megbeszélések sora: a szálloda tanácsadóinak támogatásával egy olyan finoman megkomponált élmény, ahol a fókuszált munka és a valódi feltöltődés egymást erősíti.

Érsek M. Zoltán

