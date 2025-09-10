Kezdőlap Gazdaság Gombnyomásnyira a jövő – az idén is a háztartások jövőjét meghatározó AI-fejlesztéseken...
GazdaságIngatlan
No menu items!

Gombnyomásnyira a jövő – az idén is a háztartások jövőjét meghatározó AI-fejlesztéseken ámulhatnak a berlini IFA látogatói

AzÜzlet.hu

Az idén sem maradhat el az immár több mint egy évszázados múltra visszatekintő Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), amely ezúttal is a legkorszerűbb fejlesztésekbe, illetve a háztartási gépekhez kapcsolódó innováció jövőjébe nyújt bepillantást. A világ legnagyobb szórakoztatóelektronikai és háztartásigép-szakkiállításán néhány nap alatt több mint 200 ezer érdeklődő fordul meg, akik közel 180 előadást hallgathatnak meg és mintegy 1800 kiállítóval találkozhatnak, köztük a világ vezető gyártóival.

A berlini IFA-n részt vesz a világ élvonalába tartozó Haier Europe is. A cég itt mutatja be először a Naturally Connected elnevezésű vízióját, amely az ember–technológia–környezet hármasságát minden ponton figyelembe véve nyújt új, innovatív megoldásokat a háztartásoknak.

Egyszerre jeleníti meg márkái történelmét és jövőjét a Haier Europe a kontinens legnagyobb, évszázados múltú háztartási technológiai kiállításán, 2025. szeptember 4-e és 9-e között. A háromezer négyzetméteres kiállítótér középpontjában a cég által megalkotott technológiai ökoszisztéma lelkét szimbolizáló fa (hOn Tree) foglal helyet, amely mintegy összekapcsolja a megjelenített termékeket és technológiákat, így hozva létre az ízig-vérig huszonegyedik századi okos otthoni környezetet. Ugyancsak e nagy térben helyezték el a Haier Europe égisze alá tartozó márkák, a Haier, a Candy, a Hoover és a Care+Protect úgynevezett márkaalagútjai, amelyek élményközpontú, ingerekben gazdag utazást kínálnak a látogatóknak.

Mindez reflektál a cég Naturally Connected víziójára, amelynek központi elgondolása ugyancsak a márkák, termékek, valamint az intelligens technológiák összekapcsolása, annak érdekében, hogy ezáltal tovább növekedjék a felhasználók életminősége és csökkenthetőek legyenek a negatív környezeti hatások. Az installáció lényegi eleme, a hOn Tree a nemzetközi vállalat azonos nevű applikációját hivatott jelképezni, amelyet folyamatosan fejlesztenek, így mindig a lehető legnagyobb mértékben igazodik a fogyasztói igényekhez és elvárásokhoz, ezáltal egyre teljesebb, személyre szabottabb okosotthon-élményt nyújtva számukra.

A hOn minden korszerű, okos funkciókkal rendelkező Haier-almárka alapja, így a kiállítótérben felépített márkaalagutak mindegyike saját hOn Tree-vel rendelkezik. A hOn Tree-k – mindamellett, hogy a cég fenntarthatóbb jövőbe vetett hitét hivatottak kifejezni – az általuk teremtett ökoszisztéma értékeit kézzelfogható, interaktív élményekké alakítják, ezáltal a látogatók teljes képet kaphatnak a Haier Europe innovációinak valódi előnyeiről.

Neil Tunstall, a Haier Europe vezérigazgatója a szakmai esemény megnyitóján beszédében kifejtette: „meggyőződésünk, hogy a háztartási gépek jövőjét, ezzel együtt a gyártók jövőbeli sikerességét döntően két dolog határozza meg: egyrészt az, hogy miként képesek jól hasznosítani a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket, megkönnyítve ezáltal a fogyasztók életét, másrészt pedig, hogy innovatív tevékenységük és működésük során milyen mértékben veszik figyelembe a fenntarthatóságot”. Hozzátette: „a Haier Europe mindkét szempontból az élvonalba tartozik. Az innováció és a fenntarthatóság melletti elköteleződésünket igyekeztünk megjeleníteni a berlini IFA-n berendezett kiállítótérben is, ahol a hOn Tree, akár egy életfa táplálja a cégünk által megteremtett fenntartható, környezetbarát ökoszisztémát, egyszersmind felhívja a figyelmet az energiatakarékosságnak, valamint természeti értékeink védelmének a fontosságára”.

A vezérigazgató kiemelte: a Haier Europe mindennapi működése során is arra törekszik, hogy jó példával járjon elöl, éppen ezért számos olyan fejlesztést valósítottak meg, amelyekkel csökkenthető működésük karbonlábnyoma és az energiafogyasztásuk. „Mindezt jól szemlélteti törökországi kutatás-fejlesztési központunk működése, amely 98 százalékos hulladékhasznosítási arányával az elsők között szerezte meg az ún. zero waste tanúsítványt. Fontos eredmény, hogy az elmúlt 5 évben mintegy 50 százalékkel csökkentettük a vízfelhasználásunkat. Célunk továbbá még az idén elérni azt, hogy telephelyeink energiaellátását 60 százalékban megújuló energiából fedezzük” – mondta Neil Tunstall.

A berlini IFA keretében a Haier Europe bejelentette legújabb globális sportpartnerségeit is, köztük a Liverpool Football Clubbal és a Paris Saint-Germainnel kötött megállapodásokat. A vállalat így nemcsak a háztartásokban, hanem a sport világában is meghatározó szereplővé válik. A Liverpool FC esetében külön érdekesség, hogy a mostani együttműködés révén a Haier több évtized után tér vissza a legendás klubhoz, ahol a ’80-as évek végén és a ’90-es évek elején főszponzorként már jelen volt. A partnerségek célja, hogy a sport iránti szenvedélyt és a csúcsteljesítmény iránti elkötelezettséget összekapcsolják a technológiai innovációval, így még gazdagabb élményeket teremtve a fogyasztók és a szurkolók számára világszerte.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Újabb földgázvásárlási szerződést írunk alá

Ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel a Facebookon.
Tovább
Hírek

Nő a drágább ingatlanok aránya a budapesti lakáspiacon

A budapesti lakáspiacot egyre nagyobb arányban uralják a drágább ingatlanok, a 25 millió forint alattiak szinte teljesen eltűntek a kínálatból.
Tovább
Gazdaság

Kelet-Európába érkeznek a biztonságpolitikai innovációk

Ősszel két jelentős biztonságipari csúcstalálkozónak ad otthont a térség: október 8–9-én Skopjében rendezik meg a 10. Adria Security Summitot, november 5–6-án pedig Bukarest látja vendégül először a Romanian Security Summitot. A rendezvények célja, hogy bemutassák a legújabb biztonságtechnológiai és kiberbiztonsági megoldásokat, valamint előmozdítsák a fenntartható városfejlesztést.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Hírek
Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább

Újabb földgázvásárlási szerződést írunk alá

Gazdaság
Ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel a Facebookon.
Tovább

Augusztusban a fogyasztói árak az előző év azonos hónapi értékeket átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg

Élelmiszeripar
2025. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Tovább

Nő a drágább ingatlanok aránya a budapesti lakáspiacon

Hírek
A budapesti lakáspiacot egyre nagyobb arányban uralják a drágább ingatlanok, a 25 millió forint alattiak szinte teljesen eltűntek a kínálatból.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább
Gazdaság

Újabb földgázvásárlási szerződést írunk alá

Ma egy újabb hosszú távú földgázgázvásárlási szerződést írunk alá. Ez lesz a leghosszabb távú nyugati irányú földgázbeszerzési szerződésünk - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedd reggel a Facebookon.
Tovább
Élelmiszeripar

Augusztusban a fogyasztói árak az előző év azonos hónapi értékeket átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg

2025. augusztusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Tovább
Hírek

Nő a drágább ingatlanok aránya a budapesti lakáspiacon

A budapesti lakáspiacot egyre nagyobb arányban uralják a drágább ingatlanok, a 25 millió forint alattiak szinte teljesen eltűntek a kínálatból.
Tovább
Hírek

Öt lövés, három gumiabroncs, nulla kifogás – jótékonysági kihívás ismert focistákkal

A sport összetartó erejét és a társadalmi felelősségvállalás fontosságát...
Tovább
Hírek

Magyarország több erősségére támaszkodhat a mesterséges intelligencia területén

Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia (AI) területén: a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes.
Tovább
Gazdaság

MNB: a stabilitásorientált monetáris politika támogatja a növekedést

A jelenlegi, kereskedelmi és geopolitikai feszültségekkel terhelt bizonytalan világgazdasági környezetben továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség - jelentette ki Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) kétnapos ülésén Bázelben.
Tovább
Gazdaság

Az Otthon Start beindította a piacot, de a trükközőket is

Az Otthon Start lakáshitelprogram szeptemberi indulásával nemcsak a kereslet nőtt meg ugrásszerűen, hanem megjelentek az eladók trükközései is. A fix 3 százalékos kamattal kínált hitel miatt sok eladó mesterségesen emeli az árakat, vagy külön számolja el a konyhabútort, garázst, hogy papíron megfeleljen a feltételeknek. Zámbori Bíró Tamás, a Banknavigator.hu kommunikációs-pénzügyi szakértője szerint ezek a gyakorlatok bár nem feltétlenül törvénysértők, a program szellemiségét sérthetik.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább
Pénzvilág

Az Otthon Start indulása miatt is új MNB szabályok az ingatlan- és jelzáloghitelpiacon

A Magyar Nemzeti Bank a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan átfogóan áttekintette a hazai ingatlan- és jelzáloghitelezést érintő makroprudenciális eszközeit (vagyis azokat a szabályokat, amelyek...
Tovább
Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Gombnyomásnyira a jövő – az idén is a háztartások jövőjét meghatározó AI-fejlesztéseken ámulhatnak a...

Az idén sem maradhat el az immár több mint egy évszázados múltra visszatekintő Internationale Funkausstellung Berlin (IFA), amely ezúttal is a legkorszerűbb fejlesztésekbe, illetve a háztartási gépekhez kapcsolódó innováció jövőjébe nyújt bepillantást. A világ legnagyobb szórakoztatóelektronikai és háztartásigép-szakkiállításán néhány nap alatt több mint 200 ezer érdeklődő fordul meg, akik közel 180 előadást hallgathatnak meg és mintegy 1800 kiállítóval találkozhatnak, köztük a világ vezető gyártóival. A berlini IFA-n részt vesz a világ élvonalába tartozó Haier Europe is. A cég itt mutatja be először a Naturally Connected elnevezésű vízióját, amely az ember–technológia–környezet hármasságát minden ponton figyelembe véve nyújt új, innovatív megoldásokat a háztartásoknak.

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
© 2025 | www.azuzlet.hu