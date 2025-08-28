Kezdőlap Mozaik Görög kulináris örömök a Margitszigeten, a Platánban
Görög kulináris örömök a Margitszigeten, a Platánban

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Az Ensana Thermal Hotel Margitsziget éttermében ismét a mediterrán konyha kerül középpontba.

Augusztus 29.-én péntek este ismét a görög gasztonómiáé a főszerep a margitszigeti Platán étteremben. A büfévacsorán a klasszikus görög fogások széles választéka várja a vendégeket – a frissen sült bárány és girosz, a muszaka, a köfte és a gazdag salátavariációk mellett a tenger gyümölcseinek rajongói is bőven találnak kedvükre valót. Az autentikus ízélményt eredeti alapanyagok és receptek garantálják, így a vendégek valóban úgy érezhetik, mintha egy görög tengerparti vacsorán lennének.

A különleges est nemcsak a szállóvendégek, hanem minden érdeklődő előtt nyitva áll, így bárki részese lehet egy kellemes, görög hangulatú vacsoraestnek Budapest szívében.

Fotó:Freepik

Első emléktábla a Palatinus strandon

Budapesten a nyár és kikapcsolódás egyik fő helyszíne a Margit-sziget és különösen a fővárosiak közkedvelt Palatinus fürdője. A strand, amely gyerekek, felnőttek és persze családok számára sok-sok emlék kedves helye. A Győri család is hosszú éveken át nyaralt itt, és ezt emléktáblával örökítették meg – így emlékezve édesapjukra, a Palán töltött időkre és a mára legendássá vált pingpongcsatákra. A Palatinus első emléktábláját 2025. augusztus 23-án avatták fel a Margaréta-medence hangulatos padjánál a Győri család körében.
Bringával filmfesztiválra-Bécs kerékpáros kihívása a klímavédelem jegyében

A bécsi Városháza előtti filmfesztiválon idén is nagy sikerrel zajlott a kerékpáros kihívás, amely játékos formában ösztönözte a lakosságot a fenntartható közlekedésre.
Bécs szívében újraéled a városi fürdőzés varázsa: Úszóparádé 2025

Augusztus 30-án, a nyári szünet záróakkordjaként 250 úszó merül alá a Duna-csatorna hűsítő vizében a 2025-ös városi Úszófesztivál alkalmából., hogy együtt vegyenek részt a 2025-ös városi Úszófesztiválon.
Az MFB 2,7 milliárd forint nyereséget könyvelt el az első hat hónapban

A bank saját tőkéjének értéke a fél év végén 634,778 milliárd forintot tett ki, alig változott az év végi 635,555 milliárd forinthoz képest.
4 millió 712 ezer volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék

A munkanélküliek száma 211 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt - jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Határokon átívelő televíziós együttműködés támogatja a természetvédelmi ismeretterjesztést

A természetvédelem nem örökölhető, tenni kell érte, hogy az emberek felismerjék, ezért is példaértékű Kecskeméti TV és a Pannon TV természetvédelmi célú magazinsorozata, amely az elmúlt másfél évben több mint 80 millió forint európai uniós támogatással valósulhatott meg az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program részeként.
A fővárosban lassan csak egyetlen szobára elég a mediánbér

Egy év alatt közel 10 százalékkal nőtt a magyarországi bruttó átlagkereset – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentéséből. A bruttó átlagbér 2025 júniusában 704 400 forint volt a KSH szerint, míg a nettó átlagkereset 484 200 forint volt ugyanebben az időszakban. A nettó keresetek mediánértéke 395 ezer forint volt júniusban. A Bank360 szakértői megvizsgálták, mekkora hitel felvételére elegendők a mostani bérek, illetve ezek alapján azt is megnézték, mekkora ingatlanok megvásárlására adnak ezek lehetőséget.
Nyereséges volt a Rába, de csökkent az árbevétele

A Rába Járműipari Holding Nyrt. árbevétele 8,2 százalékkal 28,822 milliárd forintra csökkent az idei év első hat hónapjában az előző év azonos időszakához képest
Mennyi az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona? 2314,3 milliárd forint

A vagyon legnagyobb hányada változatlanul magyar állampapírban található.
Továbbra is együttműködik az Ökumenikus Segélyszervezet és a Porsche Hungária

Újabb két évre hosszabbította meg stratégiai együttműködését az Ökumenikus Segélyszervezet és a Porsche Hungária Kft., a cég három újabb személyautót biztosít a karitatív munkához.
Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
