Görög kulináris örömök a Margitszigeten, a Platánban

Az Ensana Thermal Hotel Margitsziget éttermében ismét a mediterrán konyha kerül középpontba.

Augusztus 29.-én péntek este ismét a görög gasztonómiáé a főszerep a margitszigeti Platán étteremben. A büfévacsorán a klasszikus görög fogások széles választéka várja a vendégeket – a frissen sült bárány és girosz, a muszaka, a köfte és a gazdag salátavariációk mellett a tenger gyümölcseinek rajongói is bőven találnak kedvükre valót. Az autentikus ízélményt eredeti alapanyagok és receptek garantálják, így a vendégek valóban úgy érezhetik, mintha egy görög tengerparti vacsorán lennének.

A különleges est nemcsak a szállóvendégek, hanem minden érdeklődő előtt nyitva áll, így bárki részese lehet egy kellemes, görög hangulatú vacsoraestnek Budapest szívében.

Fotó:Freepik