Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel

Illusztráció: Bigstock

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel, hétfő este pedig megjelenik az a kormányrendelet is, amely megteremti a program összhangját a családi otthonteremtési kedvezményekkel – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Budapesten, a Kormányinfón. 

Gulyás Gergely elmondta, augusztus 21-i ülésén a kormány arról határozott, hogy szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel, amely az első lakásvásárlók számára teszi minden korábbinál kedvezőbbé az első otthon megszerzését.

A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett – emlékeztetett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi piaci kamatokhoz képest 10 millió forintonként havonta 30 ezer forinttal kell alacsonyabb törlesztőrészletet kell fizetni.

Az érdeklődés láthatóan óriási, a bankokkal való egyeztetés már a program kidolgozása során is folyamatos volt. Úgy látjuk, hogy a bankok is készen állnak és tudják, hogy egy komoly verseny lesz, ezért még akár a kötelező szabályoknál kedvezőbb ajánlatokkal is lehet majd a piacon találkozni.

A kormány szabályozása lehetővé teszi azt, hogy ha egy beruházó több mint 250 ingatlanból álló társasházat épít, és az ingatlanok legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start program feltételeinek, akkor gazdasági szempontból kiemelhető lesz ez a beruházás – jegyezte meg.

Várakozásaik szerint csak az idei évben 15 ezer ingatlan fejlesztése indulhat el országszerte, ezek jelentős része az Otthon Start program keretében megvásárolható lesz.

Hétfő este fog megjelenni az a kormányrendelet, amely a családi otthonteremtési kedvezmények és az Otthon Start program közötti összhangot fogja megteremteni, biztosítva az átjárhatóságot is. Ezen felül a rendelet az árkorlátok terén is egységet teremt, a CSOK Plusszal megvásárolható ingatlanok árkorlátját is felemelve – fűzte hozzá. A rendszer tehát kellően rugalmas, ezen felül kellő garanciát biztosít arra is, hogy az árakat ne növelje, hanem kifejezetten fékezze – emelte ki Gulyás Gergely. (MTI)

