Gyártói kiterjesztett garancia egyenlő minőség – ez egy igazán erős érv

Új háztartási gép vásárlásakor döntően négy tényező befolyásolja a fogyasztók választását: a készülék funkciói, ára, könnyű elérhetősége és a hozzá kapcsolódó digitális szolgáltatások. A döntés meghozatalának pillanatában, majd a vásárlás izgalma során azonban kevesen foglalkoznak a garanciához kapcsolódó kérdésekkel, így például azzal, hogy mit tartalmaz és milyen időre szól a garancia (közismertebb nevén jótállás), és ehhez képest mit kapunk a kereskedők által hirdetett kiegészítő garancia megvásárlásával, ha úgy döntenénk, erre is áldozunk.

Talán meglepő, sok esetben a gyártói képviseletek is biztosítanak többféle kiegészítő promóciót, melyek jóval hosszabb időszakra nyújtanak biztonságot, mint amit a jogszabályok előírnak, akár ingyenesen is.

A márkaképviseletek által biztosított kiegészítő jótállások legfontosabb üzenete, hogy a gyártó megbízik saját terméke minőségében, és bátran vállalja a felelősséget azért, ha a készülék idő előtt meghibásodna. Ilyen esetekben térítésmentesen biztosítja az általa gyártott gép javítását vagy cseréjét, de nem ritka az sem, hogy egyéb módon is kompenzálja a vásárlót. Az ilyen promóciós szolgáltatások sokszor hosszabb időtartamot ölelnek fel, mint amit a jogszabályok előírnak, éppen ezért érdemes körültekintően tájékozódni vásárlás előtt.

A vonatkozó törvény fogyasztók számára a termékeknél kötelezően alkalmazandó garancia mértékét ársávonként határozza meg. Eszerint a 250 ezer forintot meg nem haladó háztartási gépeknél, fogyasztók számára 2 év, a 250 ezer forintnál drágábbaknál pedig 3 év jótállás jár. A hosszú távon megbízható és minőségi háztartási gépek előállításában elkötelezett Candy Hoover Hungary Kft. – néhány kattintásból álló – online regisztrációt követően további egy év kiterjesztett képviseleti jótállást is vállal a jogszabályi előírásban rögzített időintervallumon felül.

A kereskedők portfóliójában sokszor szerepelnek, térítés ellenében különböző hosszúságú és szintű kiterjesztett garancia szolgáltatások. Ezek jellemzően biztosítási feltétel rendszerben működő, egy harmadik fél által biztosított szolgáltatások, melyek jellemzően a jogszabályi jótállást követően lépnek életbe. Legtöbb esetben jellemzően ugyanazokkal a kondíciókkal, mint amit a jogszabály előír.

A márkaképviselet által biztosított, jótállást érintő promóciókról a kereskedő minden esetben részletes információval rendelkezik, így képes teljes értékű tájékoztatást adni a vásárlóknak. Amennyiben ezt elmulasztaná, azzal nem csupán a termék gyártójának vagyoni érdekeit sérti, de a fogyasztót is megtéveszti. A vásárló ilyen esetben közérdekű panaszt tehet a vármegyei kormányhivatalokban működő Fogyasztóvédelmi hatóságnak vagy a Gazdasági Versenyhivatalnak.

Az ipari termelői árak 2025. augusztusban átlagosan 0,8 százalékkal mérséklődtek az előző hónaphoz képest

A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítésé 3,0 százalékkal emelkedtek az előző év augusztusi értékekhez képest - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal
Két hét az esély, eddig  pályázhatnak a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki kistelepülések

A benyújtási lehetőséget ezért rájuk való tekintettel két héttel, 2025. október 15-ig meghosszabbítják annak érdekében, hogy minden érdeklődő jelentkezhessen a rég várt támogatásra
Klímás fűtésre ad támogatást egy új program

Szeptember 15-től új lehetőség nyílt a magyar háztartások számára: a Gree HEM Plusz program keretében akár 30 százalékos pénzügyi támogatással juthatnak korszerű, energiatakarékos klímaberendezéshez. A Gree online kalkulátorával bárki gyorsan kiszámolhatja, pontosan mekkora megtakarítást érhet el.
