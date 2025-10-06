Gyengüléssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Mínuszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn. A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,09 százalékkal, a frankfurti DAX indexe 0,08 százalékkal, a párizsi CAC-40 indexe pedig 0,74 százalékkal gyengült nyitáskor.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,15 százalék csökkenést jelzett a kereskedés kezdetén.

Az európai tőzsdenyitáskor az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 1,06 dollárral (1,64 százalékkal) 65,59 dollárra emelkedett.

Az arany ára unciánként 1,27 százalékkal (49,60 dollárral) 3958,42 dollárra nőtt.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, novemberi jegyzésében 3,83 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 32,64 euróba került a kereskedés első órájának végén. A gázjegyzés három hónapja 35,75 eurón, egy éve 39,73 eurón, két éve 44,65 eurón zárt.-közölte az MTI.

Az euró 388,07 forintra gyengült. A svájci frank árfolyama 415,75 forintról 415,93 forintra erősödött, a dolláré pedig 330,41 forintról 331,90 forintra nőtt. Az euró árfolyama 1,1696 dollárra gyengült a péntek esti 1,1744 dollárról.