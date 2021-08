Haldokló klasszikus áruházak – a franciáknál új életre kelt luxussá vált

Magyarországon szinte kivétel nélkül megszűntek a klasszikus áruházak. A modell más országokban is kifutóban van. Németországban, ahol évtizedekig a legtöbb áruház üzemelt, a csőd szélén táncolnak. Franciaországban viszont él és virul a XIX. században született koncepció. Újranyílt Párizs legrégebbi, 750 millió euróból megújult áruháza. Petrus Szabolcs riportja.

Ahol élmény a vásárlás

A Szajna partján a Louvre-tól öt perc séta a Samaritaine, Párizs patinás, 1869 óta üzemelő luxusáruháza. Egy átlagos napon néhány perccel 10 előtt a főbejárat előtt sor áll. A nyitásra várók többsége már beolvasta okostelefonjával az utcára kihelyezett táblákon szereplő QR-kódot. Így belépés előtt megnézheti, mit és hol talál. Az app navigációs rendszer is, ami elvezeti a vásárlót a kiválasztott portékához. Többen szelfizésre használja az időt a szecessziós épülettel a háttérben.

Az épületbe lépve az első emeleti karzatról King Kong karja fogadja a vásárlókat. A hatalmas újak közé állókról felvétel készül, amiből egy program a Samaritaine ’74-es reklámfilmjének személyre szabott változatát készíti el. Az eredetiben Párizs látképével a háttérben King Kong egy sikoltó nőt tartott a kezében, majd helyszínváltás és a hölgy egy plüss King Kongot emel le egy polcról. “On trouve tout a la Samaritaine”, azaz, „A Samaritaine-ben mindent megtalál” – mondja a narrátor. A 2021-es változatban minden vásárló szereplő lesz.

Németországban haldokolnak – Magyarországon elenyésztek

Miközben a vásárlást élményé tevő Samaritaine virul, Németországban, ahol évtizedekig a legtöbb klasszikus áruháznak mondható üzlet működött, a csőd szélén állnak. A két legnagyobb, az 1879-ben alapított Galeria Kaufhof és az 1881-ban kezdődő történetű Karstadt az egyesülése utáni 460 milliós tőkeinjekció ellenére a csőd szélén áll. Újabb állami támogatás nélkül bezárás vár a még megmaradt 131 áruházukra és elbocsátás a 17 ezer dolgozóra.

Magyarországon, ahol az Andrássy úti Divatcsarnok 1879-es megnyitása óta üzemeltek áruházak, és ahol a ’70-es, ’80-as években a Centrum Áruházak és a Skála-Coop áruházai egyet jelentettek az árubőséggel, már egyetlen klasszikus áruház sincs.

Fantázia van a kikopott modellben?!

Az áruház a definíció szerint a legkülönbözőbb árucsoportokba tartozó árukat nagy választékban, önálló osztályokon egy épületben kínálja. A koncepció a világ legtöbb országában halott, vagy az utolsó óráit éli. Válságban vannak a butikláncok is. A KPMG tanulmánya szerint Európában 2030-ra a divatáruk fele online fog elkelni, a divatüzletek fele be fog zárni.

A világ harmadik leggazdagabb embere, Bernard Arnault mégis fantáziát lát a klasszikus áruházban. A 70 luxusmárkát, többek között a Louis Vuittont, a Diort és a Tiffanyt tömörítő LVMH csoport vezetője újíttatta fel 750 millió euróért, tehát 260 milliárd forintért a 150 éves Samaritaine-t.

Nagy múlt és fényes jövő

A Samaritaine története 1869-ben kezdődött. Egy házaspár, Marie-Louise Jaÿ és Ernest Cognacq butikot nyitott a Szajna közelében, amelyből 30 évvel később egy többszintes áruház lett. A mai, 48 ezer négyzetméteres épület, Párizs legnagyobb és legrégebb óta üzemelő áruháza, az 1907-es szecessziós és az 1933-as art déco átalakítás és bővítés után született.

A LVMH 2001-ben vette meg a patinás áruházat, amit 2005-ben az elavult tűzjelző rendszer miatt kénytelen volt bezárni. A kivitelező és a műemléki hatóságok elhúzódó vitája miatt idén júliusig húzódó ünnepélyes újranyitáson a francia elnök, Emmanuel Macron is a vendégek között volt.

Luxusáruk egyedi környezetben

Az áruházba lépve a földszinten prezentált extravagáns és klasszikus táskáknál, valamint ruházati kiegészítőknél is jobban lenyűgöz a gangos kialakítású 5 emelet és az azt koronázó acélvázas ólomüveg tető, valamint az a fölött ragyogó párizsi ég.

Az art deco lépcsőház, a márványpadló, az ólomüveg ablakok, a faberakásos falak és a szecessziós freskók legalább annyira jelképezik a luxust, mint a Gucci retikülök 3.000 euróért. Az egyedülálló kialakítás célja az áruk prezentálása, amit a luxusmárkák sokszor kifejezetten a Samaritaine számára készítenek.

A színvonal a koktélbárban, a kávézóban, a bisztróban, az étteremben és a wellness részlegben, valamint a szépségszalonban is osztályon felüli. A kozmetikai részleg pedig a legnagyobb alapterületű Európában.

A Samaritaine egyediségét mutatja a szuvenír üzlete és a múzeuma is. Utóbbiban az áruház történetét és a most befejeződött felújítást mutatja be fényképek sokaságával.

Az áruházban a többség ámul-bámul, fényképez és szeflizik, majd a szociális médiákon posztol. A Samaritaine eladói legalább annyira örülnek utóbbinak, mintha a vásárlásnak. Egy Instagrammon, TikTok-on vagy Facebookon megosztott kép a legjobb reklám.

A COVID csak ürügy az online-ra

A többség a pandémiára asszociál az áruházak válságáról: a hónapokig tartó boltzár alatt az emberek jó része végleg átszokott az amúgy is terjedő online vásárlásra. Az üzlettulajdonosok várakozására, miszerint hiányozni fog a vásárlás élménye sokaknak, és ezért visszatérnek a boltokba, rácáfoltak az elmúlt hónapok.

A legtöbb üzlet kialakítása fantáziátlan, a kiszolgálók kedvetlenek, nem tudnak többet az árukról, mint a vevők.

Ezért a többségnek az üzletek egyetlen hozzáadott értéke a portékák kézbe vételének lehetősége. És ez tehet arról, hogy Európában a belvárosban vásárlók átlag életkora 48 év.

A tulajdonosok többségéből hiányzik Bernard Arnault fantáziája, amit a klasszikus áruházak mai utódjának kölcsönöz. Még akkor sem ruháznának be boltjaikba, ha megvan a tőkéjük. Azt gondolják, hogy elegendő, ha a sablonos üzleteikben a polcokra pakolják az árut.

Áruházba menni, több, mint vásárolni

Csúszda az ötödikről a földszintre, gördeszka, illetve korcsolyapálya az üzletház előtt, adják a keretet az áruház legmenőbb helyeivel egyetemben a háttét a szelfizéshez. Az online és az igazi áruházat összekötő app – a Samaritaine bizonyítja, hogy kreativitással vissza lehet csalogatni az online világban süppedő vevőket.

A Samaritaine netes megjelenése mindenben a legtrendibb, de az áruházban csak a vásárlók okostelefonjai képviselik a digitális világot. A vezetés ráérzett, hogy a vevők helyben a XIX. század eleganciáját akarják érezni. Ezért az információs pultnál egy dolgozó segít és nem egy érintőképernyőt kell nyomogatni. Az egyetlen képernyő az ötödiken található: a vevők kényelmes szófákon megpihenve ezen követhetik a Szajnán úszó hajókat, valamint a folyó parti forgalmat.

A fantáziátlan boltok és a Samaritaine összehasonlítása világosság teszi, hogy nem a Covid felel a belvárosi üzletek lejtmenetéért. A világjárvány csak meggyorsították a folyamatot. A vásárlók többsége alapvetően lusta, nem fog felállni a fotelből, ahonnan online bármit megvehet, ha az igazi üzletekben, a klasszikus áruházakban sem egyedi a környezet, az élmény és nem elsőosztályú a kiszolgálás.

Minden vevő király

A Samaritaine-nél az elsőosztályú kiszolgálás része a stylist és a maszkmester, aki tanácsot ad a ruha, illetve a kozmetikum vásárlása előtt. Továbbá a szoba méretű és ahhoz hasonlóan berendezett próbatermek, ahol fel lehet próbálni a ruhadarabokat és szelfizni is lehet bennük. Mindezért nem kell külön fizetni. Az áruház mégsem jár rosszul: a neten posztolt képek ingyen reklámot jelentenek, a jól kiválasztott ruhát örömmel hordó vevők pedig visszatérnek.

Ha a keresett áru nincs az üzletben, a segítőkész eladók megkeresik az adatbázisban és a konszern bármelyik párizsi boltjából vagy raktárából egy óra alatt a Samaritaine-be hozzák. Ez alatt a vevők rendszerint az áruház gasztronómiai kínálatát élvezik és így további bevételt generálnak.

A szolgáltatás része a parfümösüvegre felár nélkül rágravírozott, a papír bevásárlózacskóra pedig rányomtatott név, amivel egyedinek érezheti magát minden vevő. Természetesen van gyerekmegőrzés és házhozszállítás is. Utóbbi szintén a Samaritaine éttermébe, kávéházába csábít. Mire a vevő elfogyasztotta az könnyű ebédet és hazaért, már otthon várja a csomag.

Nem az áruházban kell eladni!

Paul Brennan, az egyik legfelkapottabb, elit márkákra specializálódott brit butiklánc, a Browns vezetője szerint a jövő áruházában nem lesz szokás vásárolni. Az üzletek szórakoztatóközpontokká fognak átalakulni. A cél az lesz, hogy a potenciális vevő pozitív élményekkel kösse össze a márkát, amelynek termékeit a neten vásárolja meg, miután az üzletben megcsodálta. Brennan szerint csak az elsőosztályú szolgáltatást, menő környezetet, kiváló gasztronómiát és élményeket nyújtó üzleteknek van jövőjük.

Ezt az utat járja az Ikea is a belvárosi üzleteivel, ahol a népszerű svéd finomságok boltja és az étterem állnak a középpontba. A bútorok és lakberendezési kiegészítők néhány ízlésesen berendezett szobában, lakásban kapnak helyet, hisz a többség a nagy áruházakba is csak nézelődni jár és utána a neten rendel.

A klasszikus áruháznak nem áldozott le, legalábbis a Samaritaine koncepciója saját tapasztalatom szerint is vonzó. „Ide feltétlenül el fogok menni!” – kommentálta az áruházból a Facebookra feltöltött képemet egy Párizsba készülő barátom.

Petrus Szabolcs