Kezdőlap Menedzser-Kihívások HAMA ügyvezető: a mesterséges intelligencia és a tőkeerős külföldi szereplők dominanciája turbulenciát...
Menedzser-Kihívások
No menu items!

HAMA ügyvezető: a mesterséges intelligencia és a tőkeerős külföldi szereplők dominanciája turbulenciát hozott az online IT piacra

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Prohászka Ottó

A gazdasági fellendülés ígérete helyett 2025-ben a bizonytalanság és az állandó újratervezés vált mindennapossá az online IT kereskedelemben. A piaci turbulencia, az erőviszonyok átrendeződése olyan alkalmazkodást követelt, amely a termékkör átértékelését is magával hozta – elemez Prohászka Ottó, a műszaki és elektronikai termékek, tartozékok forgalmazásával foglalkozó HAMA kft ügyvezető igazgatója.

 

„Ennyire küzdelmes évünk még egyszer sem volt az elmúlt több, mint harminc évben” – mondja Prohászka Ottó, a 2025-ös esztendőről. Szavai szerint az év elején még volt remény, hogy a gazdaság végre elindul felfelé a gödör aljáról és élénkül a kereskedelem. „Ehhez képest az történt, ami történt, és gyakorlatilag az egész első félév ennek a bizonytalanságnak a jegyében telt.”

Így a korábbi tervek gyorsan elveszítették az érvényüket. „Amit év elején elképzeltünk, azt hónapról hónapra újra kellett igazítani a nem berobbanó gazdasághoz, a nem meglóduló kereskedelemhez az első hat hónapban. Valójában az elmozdulást felfelé inkább a nyár közepe óta, tehát a második félévben kezdtük érezni.”

Igazi menedzserkihívás

A cégvezető ugyanakkor elégedettem említi, hogy végül sikerült hozniuk a tavalyi, 2024-es számaikat. A forgalmuk minimálisan még emelkedett is az előző évhez képest, ami kizárólag az utolsó hat hónapnak köszönhető és amire az első félév után egyáltalán nem is számítottak. A küzdelmesség szerinte éppen ebből fakadt:„ez egy folyamatos újratervezés volt, állandó újrakalibrálás, reagálás arra, ami éppen a piacon történt.”

Szavai szerint mindez már csak azért is nehezebb volt, mint a Covid időszaka, mert akkor választási év volt, jelentős adó-visszatérítések történtek, pénz ömlött a piacra, a lakosság zsebébe. Ennek hatására pedig óriási költekezés indult el. Az tette kiugróvá, a tendenciákat tekintve rendkívülivé a 2022-es évet. „2023-ra ezért eleve úgy terveztünk, hogy lesz egy visszarendeződés, ami meg is történt. Azt viszont joggal gondoltuk, hogy 2024–25-ben újra a bővülés időszaka jön majd a kiskereskedelemben.” Ehhez képest a valóság jóval visszafogottabb lett. A 2024 gyakorlatilag stagnálást hozott, 2025 pedig szintén stagnálást vagy legfeljebb nagyon enyhe növekedést.

Mindez menedzserként is teljesen új kihívást jelentett a számára. „Egy stagnáló piacon kellett megtalálnunk az egyensúlyt úgy, hogy közben a működési költség elemei folyamatosan emelkedtek. Ráadásul annak ellenére, hogy a hivatalos KSH-adatok szerint az infláció mára 5 százalék alá csökkent, a korábbi évek hatása még mindig erősen érezhető, ami minden, általunk igénybe vett szolgáltatás árában megjelent: az energiárakról nem is beszélve, de ugyanígy emelkedtek a munkaerőköltségek is. Mindezt egy szűkülő jövedelmezőség mellett kellett és kell ma is fenntartanunk.”

A hangsúly ezért a folyamatos számoláson van: hol szabad növekedni, hol érdemes fejleszteni, és mi az, amit egyszerűen el kell engedni. „Sikerült stabilan működnünk, de ez már nem az a világ, ahol automatikusan minden területet érdemes bővíteni. A korábbinál is élesebben látjuk például, hogy a termékportfólió egyes elemeinek jövedelmezősége nagyon eltérő. Például a memóriapiacon az elmúlt egy-két hónapban szó szerint robbanásszerű áremelkedés történt a flash memóriák, a pendrive-ok, a memóriakártyák, a külső és belső SSD-k körében”- elemez.

Drámai átalakulás az online IT piacon

A háttérben az a globális folyamat áll, hogy a mesterséges intelligencia egyszerűen felszívja ezeket a kapacitásokat. Óriási adatközpontok épülnek, mindenféle technikai eszközbe kerülnek be olyan AI asszisztensek és megoldások, amelyeknek elképesztő memóriaigényük van. Ez a kereslet pedig gyakorlatilag leköti a gyártók kapacitásait, aminek az az ára, hogy a végfelhasználói termékek drágulnak. Méghozzá nem fokozatosan, hanem drasztikusan.

„Kéthetes ritmusban kétszámjegyű áremelkedéseket látunk, és ez a jelenlegi információink szerint január–februárban is hasonló ütemben folytatódhat, ami újabb bizonytalanságot hoz a piacra. Ilyenkor óriási szórás alakul ki. Attól függően, hogy kinek mekkora készlete van, milyen árpontokon tud megjelenni, teljesen eltérő árakkal találkozik a vevő”- magyarázza a szakember. Megtoldva azzal, hogy miközben egy ilyen drasztikus árváltozás már önmagában is feszültséget kelt, a képletet tovább nehezíti az, amikor az öldöklő piaci verseny miatt, a kereskedelmi partnerek körében is gazdálkodási gondok alakulnak ki.

Az egész szakmát megdöbbentette például az online IT piac egyik legnagyobb szereplőjének számító Aqua kifulladása, ami már csak azért is drámai, mert az évtizedekig az online piac vezetői közé tartozó cég, tisztán magyar tulajdonosi háttérrel állta sokáig a sarat. Prohászka Ottó ráadásul a hozzá eljutott információk úgy látja, hogy a hatalmas tőkeerővel rendelkező külföldi szereplők és az olcsó kínai konkurencia nyomását nem bírva, hamarosan újabb, jónevű szereplők esetében is felmerülhet a bezárás, vagy a kényszerértékesítés veszélye.

„Ezek a példák is azt mutatják, hogy feszül a rendszer. Ilyenkor nyilván szerkezeti átalakítás következik, veszteséges üzletek bezárása, létszámleépítés, tulajdonosváltás, miközben egy ilyen folyamat mindig cunamiszerűen fut végig a piacon. Ráadásul ezek mind friss, 30–45 napos események. Ami azért is kemény, mert amikor az ember júliusban már úgy érzi, hogy végre a vonal fölé kerülünk és még novemberben is kifejezetten szép számok jönnek, akkor egyszercsak, hirtelen becsapódnak ezek a bombák.”

Erősödő regionális szerepkör

Mindeközben a leányvállalat életében jelentős előrelépést jelent, a HAMA kft regionális szerepének erősödése. „A német anyacég döntése alapján Magyarország lett az Adria régió – vagyis a volt jugoszláv államok – logisztikai központja.” Ennek eredményeként a nyár végétől új együttműködés indult Horvátország irányába is. „Budapest lett a központi raktár, innen szállítunk a horvát Hama-disztribútornak, akik onnan viszik tovább a kiskereskedelembe.” A szerb piac sem új, csak az, hogy ott most gyors felfutás zajlik, szintén a budapesti bázisra támaszkodva.

A pozitívumok közé tartozik az is, hogy a HAMA okosóra-családja az elmúlt időszakban egyre nagyobb népszerűségnek örvend a fogyasztók körében, mert az egészségtudatos életmód iránti igény erősödése kapcsán egyre többen szeretnék monitorozni a mindennapi mozgásukat, az alvásukat és az alapvető egészségügyi mutatóikat. Szintén kiemelkedő növekedést hozott a Philips Aqua termékcsalád: a víztisztítás, vízszűrés és szódakészítés területén 2025-ben megduplázódott a forgalmuk 2024-hez képest. A növekedés hátterében elsősorban a visszaváltási rendszer áll, amely sok háztartást késztetett arra, hogy újragondolja a palackos víz és szódavíz vásárlását és visszaváltását. Ennek eredményeként egyre többen választják a háztartási vízszűrést és a szódakészítést, mint kényelmesebb és fenntarthatóbb megoldást.

Ami 2026-ot illeti, a cégvezető azért optimista, mert választási év jön és a korábbi tapasztalatok alapján valamilyen piacélénkítés biztosan várható.

Érsek M. Zoltán

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Menedzser-Kihívások

A zöldátállás, a digitalizáció és az extraprofitadó szorításában a magyar lízingpiac

  A gazdaság érzékeny indukátora, a magyar lízingpiac ma egyszerre él meg növekedést és visszaesést: miközben a finanszírozott összeg emelkedik, a szerződésszám tovább csökken. Zs....
Tovább
Menedzser-Kihívások

SPAR vezér: a franchise rendszert nem a kényszer szülte, hanem a történelmünkből fakad

A SPAR Magyarország közel másfél évtizede indította el franchise-rendszerét, amely mára a vállalat egyik legsikeresebb és legdinamikusabb üzleti pillérévé vált. Heiszler Gabriella elnök-ügyvezető igazgató...
Tovább
Menedzser-Kihívások

Linamar vezér: a közszféra a kanadai termelékenység legnagyobb fékje

Linda Hasenfratz, a Linamar Corporation elnök-vezérigazgatója Fotó: country93.ca Kanadában évek óta a gazdaság központi témája a gyenge termelékenység. A vita most új, kritikus hangot kapott:...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Már januárig elfogyhat a nyári nyaralások harmada

Hírek
A síutak terén továbbra is népszerűek a privát szervezésű, rövid, közeli utazások Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és természetesen Lengyelország irányába.
Tovább

Ez aztán a karácsonyi meglepetés: kinyitja a kormány a földpiacot a pénzügyi befektetők előtt

Agrár
Ez a módosítás ellentétes a földforgalmi törvény eredeti koncepciójával, amely szerint a termőföld nem lehet pénzügyi spekuláció tárgya, és csak az birtokolhatja, aki maga is műveli azt.
Tovább

Ünnep másként: év végi utazás Törökországban

Gazdaság
Az út utolsó szakasza Denizli térségéhez, Laodikeia városához vezet. Szent János utolsó levelét ennek a közösségnek címezte, így ez a helyszín a zarándoklat természetes lezárásává válik.
Tovább

A Temu letarolja a hazai webshopokat – a karácsony sem hoz változást

Gazdaság
A külföldi online vásárlások átlagos értéke ennél közel 30 százalékkal magasabb volt és meghaladta a 23 600 forintot, ami közel 30 százalékos növekedést jelent éves összevetésben.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Már januárig elfogyhat a nyári nyaralások harmada

A síutak terén továbbra is népszerűek a privát szervezésű, rövid, közeli utazások Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és természetesen Lengyelország irányába.
Tovább
Gazdaság

A Temu letarolja a hazai webshopokat – a karácsony sem hoz változást

A külföldi online vásárlások átlagos értéke ennél közel 30 százalékkal magasabb volt és meghaladta a 23 600 forintot, ami közel 30 százalékos növekedést jelent éves összevetésben.
Tovább
Hírek

Mérföldkő a falusi turizmusban – átadták a 2000. napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyet Tiszabábolnán

A napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegyrendszer a FATOSZ által működtetett országos tematikus védjegyrendszer, amelynek célja, hogy a vendégek számára átlátható és hiteles információt nyújtson a falusi-vidéki szálláshelyek színvonaláról.
Tovább
Gazdaság

Horgász a pácban: szigorú szabályok lépnek életbe itt 2026-tól

Már nem lehet mindenhol minden módszerrel horgászni
Tovább
Hírek

Téli kalandok a Zsolnay Negyedben – élmények kicsiknek és nagyoknak a téli szünetben

A Zsolnay Negyed a téli szünetben is vár mindenkit, csupán december 24-én, 25-én, 26-án és január 1-jén tart zárva.
Tovább
Fókuszban

Több ezer adag ételt kapnak idén is a rászorulók

Az elmúlt évben a Julienne Kft. nagyszabású karácsonyi akciót hajtott végre a Budapest Bike Maffiával közösen, amelynek során díszvacsorát szerveztek egy női szállón, ahol a hölgyek fodrász és kozmetikus segítségével szépülhettek, emellett 1500 adag dobozolt ételt juttattak el a rászorulóknak.
Tovább
Gazdaság

Az Ericsson szerint 2031 végére a mobil-előfizetések mintegy kétharmada 5G lesz

Az Ericsson várakozásai szerint az 5G 2027-re, kilenc évvel a bevezetése után, megelőzi a 4G-t, és domináns globális kommunikációs szabvánnyá válik.
Tovább
Agrár

Karácsonyi ajándéknak is kiváló választás a magyar bor

Jól sikerült az idei szüret, a hazai szőlőtermelők a száraz nyárnak köszönhetően kiváló minőségű szőlőt takaríthattak be.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább
Hírek

10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

HAMA ügyvezető: a mesterséges intelligencia és a tőkeerős külföldi szereplők dominanciája turbulenciát hozott az...

Prohászka Ottó A gazdasági fellendülés ígérete helyett 2025-ben a bizonytalanság és az állandó újratervezés vált mindennapossá az online IT kereskedelemben. A piaci turbulencia, az erőviszonyok...

Már januárig elfogyhat a nyári nyaralások harmada

A síutak terén továbbra is népszerűek a privát szervezésű, rövid, közeli utazások Szlovákia, Ausztria, Szlovénia és természetesen Lengyelország irányába.
© 2025 | www.azuzlet.hu