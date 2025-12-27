HAMA ügyvezető: a mesterséges intelligencia és a tőkeerős külföldi szereplők dominanciája turbulenciát hozott az online IT piacra

Prohászka Ottó

A gazdasági fellendülés ígérete helyett 2025-ben a bizonytalanság és az állandó újratervezés vált mindennapossá az online IT kereskedelemben. A piaci turbulencia, az erőviszonyok átrendeződése olyan alkalmazkodást követelt, amely a termékkör átértékelését is magával hozta – elemez Prohászka Ottó, a műszaki és elektronikai termékek, tartozékok forgalmazásával foglalkozó HAMA kft ügyvezető igazgatója.

„Ennyire küzdelmes évünk még egyszer sem volt az elmúlt több, mint harminc évben” – mondja Prohászka Ottó, a 2025-ös esztendőről. Szavai szerint az év elején még volt remény, hogy a gazdaság végre elindul felfelé a gödör aljáról és élénkül a kereskedelem. „Ehhez képest az történt, ami történt, és gyakorlatilag az egész első félév ennek a bizonytalanságnak a jegyében telt.”

Így a korábbi tervek gyorsan elveszítették az érvényüket. „Amit év elején elképzeltünk, azt hónapról hónapra újra kellett igazítani a nem berobbanó gazdasághoz, a nem meglóduló kereskedelemhez az első hat hónapban. Valójában az elmozdulást felfelé inkább a nyár közepe óta, tehát a második félévben kezdtük érezni.”

Igazi menedzserkihívás

A cégvezető ugyanakkor elégedettem említi, hogy végül sikerült hozniuk a tavalyi, 2024-es számaikat. A forgalmuk minimálisan még emelkedett is az előző évhez képest, ami kizárólag az utolsó hat hónapnak köszönhető és amire az első félév után egyáltalán nem is számítottak. A küzdelmesség szerinte éppen ebből fakadt:„ez egy folyamatos újratervezés volt, állandó újrakalibrálás, reagálás arra, ami éppen a piacon történt.”

Szavai szerint mindez már csak azért is nehezebb volt, mint a Covid időszaka, mert akkor választási év volt, jelentős adó-visszatérítések történtek, pénz ömlött a piacra, a lakosság zsebébe. Ennek hatására pedig óriási költekezés indult el. Az tette kiugróvá, a tendenciákat tekintve rendkívülivé a 2022-es évet. „2023-ra ezért eleve úgy terveztünk, hogy lesz egy visszarendeződés, ami meg is történt. Azt viszont joggal gondoltuk, hogy 2024–25-ben újra a bővülés időszaka jön majd a kiskereskedelemben.” Ehhez képest a valóság jóval visszafogottabb lett. A 2024 gyakorlatilag stagnálást hozott, 2025 pedig szintén stagnálást vagy legfeljebb nagyon enyhe növekedést.

Mindez menedzserként is teljesen új kihívást jelentett a számára. „Egy stagnáló piacon kellett megtalálnunk az egyensúlyt úgy, hogy közben a működési költség elemei folyamatosan emelkedtek. Ráadásul annak ellenére, hogy a hivatalos KSH-adatok szerint az infláció mára 5 százalék alá csökkent, a korábbi évek hatása még mindig erősen érezhető, ami minden, általunk igénybe vett szolgáltatás árában megjelent: az energiárakról nem is beszélve, de ugyanígy emelkedtek a munkaerőköltségek is. Mindezt egy szűkülő jövedelmezőség mellett kellett és kell ma is fenntartanunk.”

A hangsúly ezért a folyamatos számoláson van: hol szabad növekedni, hol érdemes fejleszteni, és mi az, amit egyszerűen el kell engedni. „Sikerült stabilan működnünk, de ez már nem az a világ, ahol automatikusan minden területet érdemes bővíteni. A korábbinál is élesebben látjuk például, hogy a termékportfólió egyes elemeinek jövedelmezősége nagyon eltérő. Például a memóriapiacon az elmúlt egy-két hónapban szó szerint robbanásszerű áremelkedés történt a flash memóriák, a pendrive-ok, a memóriakártyák, a külső és belső SSD-k körében”- elemez.

Drámai átalakulás az online IT piacon

A háttérben az a globális folyamat áll, hogy a mesterséges intelligencia egyszerűen felszívja ezeket a kapacitásokat. Óriási adatközpontok épülnek, mindenféle technikai eszközbe kerülnek be olyan AI asszisztensek és megoldások, amelyeknek elképesztő memóriaigényük van. Ez a kereslet pedig gyakorlatilag leköti a gyártók kapacitásait, aminek az az ára, hogy a végfelhasználói termékek drágulnak. Méghozzá nem fokozatosan, hanem drasztikusan.

„Kéthetes ritmusban kétszámjegyű áremelkedéseket látunk, és ez a jelenlegi információink szerint január–februárban is hasonló ütemben folytatódhat, ami újabb bizonytalanságot hoz a piacra. Ilyenkor óriási szórás alakul ki. Attól függően, hogy kinek mekkora készlete van, milyen árpontokon tud megjelenni, teljesen eltérő árakkal találkozik a vevő”- magyarázza a szakember. Megtoldva azzal, hogy miközben egy ilyen drasztikus árváltozás már önmagában is feszültséget kelt, a képletet tovább nehezíti az, amikor az öldöklő piaci verseny miatt, a kereskedelmi partnerek körében is gazdálkodási gondok alakulnak ki.

Az egész szakmát megdöbbentette például az online IT piac egyik legnagyobb szereplőjének számító Aqua kifulladása, ami már csak azért is drámai, mert az évtizedekig az online piac vezetői közé tartozó cég, tisztán magyar tulajdonosi háttérrel állta sokáig a sarat. Prohászka Ottó ráadásul a hozzá eljutott információk úgy látja, hogy a hatalmas tőkeerővel rendelkező külföldi szereplők és az olcsó kínai konkurencia nyomását nem bírva, hamarosan újabb, jónevű szereplők esetében is felmerülhet a bezárás, vagy a kényszerértékesítés veszélye.

„Ezek a példák is azt mutatják, hogy feszül a rendszer. Ilyenkor nyilván szerkezeti átalakítás következik, veszteséges üzletek bezárása, létszámleépítés, tulajdonosváltás, miközben egy ilyen folyamat mindig cunamiszerűen fut végig a piacon. Ráadásul ezek mind friss, 30–45 napos események. Ami azért is kemény, mert amikor az ember júliusban már úgy érzi, hogy végre a vonal fölé kerülünk és még novemberben is kifejezetten szép számok jönnek, akkor egyszercsak, hirtelen becsapódnak ezek a bombák.”

Erősödő regionális szerepkör

Mindeközben a leányvállalat életében jelentős előrelépést jelent, a HAMA kft regionális szerepének erősödése. „A német anyacég döntése alapján Magyarország lett az Adria régió – vagyis a volt jugoszláv államok – logisztikai központja.” Ennek eredményeként a nyár végétől új együttműködés indult Horvátország irányába is. „Budapest lett a központi raktár, innen szállítunk a horvát Hama-disztribútornak, akik onnan viszik tovább a kiskereskedelembe.” A szerb piac sem új, csak az, hogy ott most gyors felfutás zajlik, szintén a budapesti bázisra támaszkodva.

A pozitívumok közé tartozik az is, hogy a HAMA okosóra-családja az elmúlt időszakban egyre nagyobb népszerűségnek örvend a fogyasztók körében, mert az egészségtudatos életmód iránti igény erősödése kapcsán egyre többen szeretnék monitorozni a mindennapi mozgásukat, az alvásukat és az alapvető egészségügyi mutatóikat. Szintén kiemelkedő növekedést hozott a Philips Aqua termékcsalád: a víztisztítás, vízszűrés és szódakészítés területén 2025-ben megduplázódott a forgalmuk 2024-hez képest. A növekedés hátterében elsősorban a visszaváltási rendszer áll, amely sok háztartást késztetett arra, hogy újragondolja a palackos víz és szódavíz vásárlását és visszaváltását. Ennek eredményeként egyre többen választják a háztartási vízszűrést és a szódakészítést, mint kényelmesebb és fenntarthatóbb megoldást.

Ami 2026-ot illeti, a cégvezető azért optimista, mert választási év jön és a korábbi tapasztalatok alapján valamilyen piacélénkítés biztosan várható.

Érsek M. Zoltán