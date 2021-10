Hamisítási botrány. Az IMF még nem döntött vezetője sorsáról

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatótanácsa maratoni hosszúságú vasárnapi ülésén sem jutott döntésre az ügyvezető igazgató, Krisztalina Georgieva sorsáról a hetekkel ezelőtt kirobbant adathamisítási botrányban. Hétfőn újabb ülés lesz, de ekkor már elkezdődik az IMF és a Világbank egyhetes éves együttes ülése is.

Az IMF igazgatótanácsa ötórás vasárnapi ülésén is külön megbeszélést folytatott Georgievával, és annak az ügyvédi irodának – a WilmerHale-nek – a képviselőivel, amely az adathamisítási botrányt kirobbantó jelentést készítette a Világbank etikai bizottsága számára.

A WilmerHale, amely megvizsgálta egyebek között a Világbank 2017 októberében kiadott Doing Business 2018 című jelentését, arra jutott, hogy a versenyképességi rangsor adatait a globális pénzügyi szervezet szakemberei meghamisították, Kínának hét hellyel jobb helyezést adtak, és

ezt az akkori ügyvezető igazgató, Georgieva nyomására tették, mert a Világbank vezetése ezáltal akarta elérni, hogy kínai hozzájárulással tőkeemelést hajtsanak végre a szervezetnél.

Georgieva tagadja, hogy nyomást gyakorolt volna beosztottaira a rangsor meghamisítása érdekében. Ügyvédei pedig azt állítják, hogy a WilmerHale megsértette a Világbank szervezeti szabályzatának az alkalmazottakra vonatkozó részét, mert nem adott lehetőséget a volt ügyvezető igazgatónak arra, hogy reagáljon az őt érő gyanúsításra. Az ügyvédi iroda szerint ez nem igaz.

Az IMF vasárnapi ülése után közleményt adott ki, és eszerint céljuk a WilmerHale-jelentés “részleteinek tisztázása” volt. “Az igazgatótanács a mai ülésen is számottevő haladást ért el a jelentés elemzésében, ami azzal kecsegtet, hogy nagyon hamar a végére ér, és le tudja vonni következtetéseit az ügyben” – olvasható a közleményben, amely az AFP francia hírügynökség szerint nagyon hasonló tartalmú a péntekihez. Sem Georgieva, sem az ügyvédi iroda nem nyilatkozott ezúttal.

A 24 tagú igazgatótanács hétfőn is összeül, és reménye szerint dönteni tud Georgieva sorsáról – közölték az ügyben tájékozott, meg nem nevezett tisztségviselők. Egyikük szerint biztos, hogy az igazgatótanács tisztázni fogja Georgievát.

A francia és más európai, illetve több afrikai kormány támogatásukról biztosították pénteken a bolgár közgazdászt, aki 2019 októberében lett az IMF ügyvezető igazgatója világbanki vezető tisztségei után, és jelezték: szeretnék, ha kitöltené mandátumát az IMF élén. Az Egyesült Államok és még néhány ország kormánya viszont több időt szeretne annak megvizsgálására, hogy mi az igazság az egymásnak ellentmondó adathamisítási vádak körül.

A Financial Times című brit lap vasárnapi jelentése szerint, amelyben azonban nincs forrásmegjelölés, az Egyesült Államok és Japán mindenképpen Georgieva távozását szeretné.

Az amerikai pénzügyminisztérium, amely az IMF részvényeinek 16,5 százalékát jegyzi, nem volt hajlandó kommentálni a lapjelentést. Elzárkózott a kommentártól a washingtoni japán nagykövetség is.

A Világbank a WilmerHale szeptember 16-án megjelent jelentése után bejelentette, hogy a Doing Business 2018 elkészítésében tetten ért visszaélés miatt az idei évtől felhagy a rangsor megjelentetésével, és más megközelítésű elemzést ígért helyette. A Doing Business az üzleti világ számára mérvadó és nagyon fontos adatokat tartalmazó éves jelentés volt a hírügynökségek szerint. Az ügyvédi iroda egyébként a 2018 végén kiadott 2019-es rangsorban is talált visszásságokat.

A Világbank és az IMF hétfőn kezdődő közös konferenciájának fő témái a koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból történő kilábalás, az adósságenyhítés és a tömeges oltás felgyorsítása lesz. A tervek szerint Georgieva szerdán sajtókonferenciát tart.