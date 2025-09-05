Hankó Balázs elindította a Magyar Kultúra Nagykövetei programot

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter bejelentette a Magyar Kultúra Nagykövetei program elindítását a Zeneakadémia 150 jubileumi eseménysorozatról rendezett pénteki sajtótájékoztatón Budapesten.
A miniszer elmondta, az első kulturális nagykövet Balázs János Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, egyetemi docens, érdemes művész.
A 150 éves Zeneakadémia születésnapját úgy ünnepeljük együtt, hogy a kormány minden egyes évhez egy-egy millió forint támogatást biztosít. A programsorozat 150 millió forintos támogatási kerete tehát adott- hangsúlyozta.
Hozzátette, fontos, hogy a Zeneakadémia 150 jubileumi eseménysorozat egy olyan rendezvény legyen, amely új fejezetet nyit a magyar kultúrában-közölte az MTI.