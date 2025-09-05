Hankó Balázs elindította a Magyar Kultúra Nagykövetei programot

„A márkaépítés egyenlő az üzleti stratégiával” – ezzel az üzenettel rendezik meg Magyarországon első alkalommal a Change The Game konferenciát. Az eseményen a résztvevők arra a kérdésre kapnak majd választ, hogyan maradhat egy cég akkor is sikeres, amikor a piacot már nem a termékek, hanem az értékek és a gyors alkalmazkodás képessége uralja. Az esemény öt kulcsfontosságú területre fókuszál: a gazdasági, társadalmi, környezeti (ESG), technológiai és geopolitikai dimenziókra. Az előadók konkrét példákon keresztül mutatják be, hogy a globális trendek – az AI forradalmától a klímaváltozás hatásain át – miként írják át egy magyar KKV mindennapi működését és túlélési esélyeit is.