Kezdőlap Gazdaság Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat
GazdaságHírek
No menu items!

Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

AzÜzlet.hu

“Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért” hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.

A díj egyik felét Joel Mokyrnak ítélték oda “a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért“, a másik felét pedig közösen Philippe Aghionnak és Peter Howittnak “a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért“.

Joel Mokyr történelmi forrásokat használt fel annak feltárására, hogy a fenntartható növekedés miért vált az új normává. Philippe Aghion és Peter Howitt szintén a fenntartható növekedés mögött meghúzódó mechanizmusokat vizsgálták. Egy 1992-es cikkükben matematikai modellt alkottak az úgynevezett kreatív rombolásra: amikor egy új és jobb termék jelenik meg a piacon, a régebbi termékeket értékesítő vállalatok veszítenek – áll az akadémia indoklásában.

Joel Mokyr 1946-ban Hollandiában, Philippe Aghion 1956-ban Franciaországban, Peter Howitt 1946-ban Kanadában született. A közgazdasági Nobel-emlékdíjat, egészen pontosan a Svéd Nemzeti Bank Alfred Nobel Közgazdaságtudományi Emlékdíját, a svéd jegybank alapította fennállásának háromszázadik évfordulója alkalmából 1968-ban.

Az eddigi legfiatalabb díjazott a francia-amerikai Esther Duflo, aki 46 évesen vehette át az emlékdíjat 2019-ben, a legidősebb pedig az amerikai Leonid Hurwicz, aki 2007-ben 90 évesen kapta az elismerést-közölte az MTI.

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram "szuperstartot vett", megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is.
Tovább
Hírek

A hazai természetvédelem egyik kiemelt feladata a földtudományi természeti értékek megóvása

Az élettelen természeti értékek megóvása kulcsfontosságú feladat, ezért a hazai nemzeti park igazgatóságok az elmúlt egy évtizedben mintegy 160 barlangban végeztek állagmegóvó, illetve rekonstrukciós beavatkozásokat.
Tovább
Agrár

A világ élvonalában a magyar vadgazdálkodás

A magyar vadgazdálkodás Európa és a világ legszűkebb élvonalába tartozik, amelyre jogosan lehetünk büszkék – mondta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, a 2025. évi Országos Vadásznap ünnepélyes megnyitóján, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Göbös-majorban.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

Gazdaság
"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
Tovább

Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

Hírek
A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram "szuperstartot vett", megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is.
Tovább

A hazai természetvédelem egyik kiemelt feladata a földtudományi természeti értékek megóvása

Hírek
Az élettelen természeti értékek megóvása kulcsfontosságú feladat, ezért a hazai nemzeti park igazgatóságok az elmúlt egy évtizedben mintegy 160 barlangban végeztek állagmegóvó, illetve rekonstrukciós beavatkozásokat.
Tovább

A világ élvonalában a magyar vadgazdálkodás

Agrár
A magyar vadgazdálkodás Európa és a világ legszűkebb élvonalába tartozik, amelyre jogosan lehetünk büszkék – mondta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, a 2025. évi Országos Vadásznap ünnepélyes megnyitóján, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Göbös-majorban.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
Tovább
Hírek

Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram "szuperstartot vett", megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is.
Tovább
Hírek

A hazai természetvédelem egyik kiemelt feladata a földtudományi természeti értékek megóvása

Az élettelen természeti értékek megóvása kulcsfontosságú feladat, ezért a hazai nemzeti park igazgatóságok az elmúlt egy évtizedben mintegy 160 barlangban végeztek állagmegóvó, illetve rekonstrukciós beavatkozásokat.
Tovább
Agrár

A világ élvonalában a magyar vadgazdálkodás

A magyar vadgazdálkodás Európa és a világ legszűkebb élvonalába tartozik, amelyre jogosan lehetünk büszkék – mondta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, a 2025. évi Országos Vadásznap ünnepélyes megnyitóján, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Göbös-majorban.
Tovább
Hírek

Lappföld és Dubai is népszerű célpont az adventi időszakban

Kezdődik az adventi szezon a turizmusban is
Tovább
Egészség-ügy

Kórházak energetikai korszerűsítését célzó elemmel bővül a Jedlik Ányos Program

Csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlik Ányos energetikai program.
Tovább
Élelmiszeripar

Sütőipari üzemet függesztett fel a Nébih

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) azonnali hatállyal felfüggesztette egy tiszavasvári sütőipari üzem tevékenységét az ott tapasztalt súlyos, élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai körülmények miatt, és mintegy 207 kg élelmiszert vontak ki a forgalomból.
Tovább
Hírek

Valletta lett “Európa legjobb városa” a Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2025 szavazásán

Ez a rangos elismerés megerősíti Valletta vezető szerepét Európa legkiemelkedőbb úti céljai között, és újra bizonyítja Málta világklasszis státuszát.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.

Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram "szuperstartot vett", megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is.
© 2025 | www.azuzlet.hu