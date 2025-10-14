Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

“Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért” hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.

A díj egyik felét Joel Mokyrnak ítélték oda “a technológiai fejlődésen keresztüli fenntartható növekedés előfeltételeinek azonosításáért“, a másik felét pedig közösen Philippe Aghionnak és Peter Howittnak “a kreatív romboláson keresztüli fenntartható növekedés elméletéért“.

Joel Mokyr történelmi forrásokat használt fel annak feltárására, hogy a fenntartható növekedés miért vált az új normává. Philippe Aghion és Peter Howitt szintén a fenntartható növekedés mögött meghúzódó mechanizmusokat vizsgálták. Egy 1992-es cikkükben matematikai modellt alkottak az úgynevezett kreatív rombolásra: amikor egy új és jobb termék jelenik meg a piacon, a régebbi termékeket értékesítő vállalatok veszítenek – áll az akadémia indoklásában.

Joel Mokyr 1946-ban Hollandiában, Philippe Aghion 1956-ban Franciaországban, Peter Howitt 1946-ban Kanadában született. A közgazdasági Nobel-emlékdíjat, egészen pontosan a Svéd Nemzeti Bank Alfred Nobel Közgazdaságtudományi Emlékdíját, a svéd jegybank alapította fennállásának háromszázadik évfordulója alkalmából 1968-ban.

Az eddigi legfiatalabb díjazott a francia-amerikai Esther Duflo, aki 46 évesen vehette át az emlékdíjat 2019-ben, a legidősebb pedig az amerikai Leonid Hurwicz, aki 2007-ben 90 évesen kapta az elismerést-közölte az MTI.