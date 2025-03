Harminc országba szállítja majd Győrből az új snackjét az Intersnack Magyarország  

Megkezdte az új, burgonya alapú snackje készítését a győri üzemében a Chio-termékek gyártója. Az ún. oven chips gyártósora 8 milliárd forintba került, és szinte egész Európát ez a kemence szolgálja majd ki az új chipsszel. A berendezést Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Lukács Dénes ügyvezető közösen indította el. A vállalat az idén folytatja a napelemparkjának bővítését is, és együttműködési programot tervez helyi iskolákkal, illetve az egyetemmel.



Az Intersnack Magyarország ügyvezetője az átadáson kiemelte, a győri gyár látja majd el szinte az egész vállalatcsoportot az új snackkel. Az oven chips fontos jellemzője, hogy nem olajban, hanem kemencében sütik, így a zsírtartalma 70 százalékkal kisebb a hagyományos chipsekhez képest. Az új gyártósoron naponta 10 tonna készül majd belőle. – „Ez az újfajta sütési módszer is jelzi az elkötelezettségünket a fenntarthatóság iránt. Nem csak az alacsonyabb zsírtartalom, hanem a repceolaj-felhasználás csökkentése is lényeges szempont volt a beszerzésnél. Ebben az évben 2,300 tonna oven chipset gyártunk majd, amiből kb. 2 millió zacskó kerül a magyar piacra.”

Lukács Dénes arról is beszélt, hogy más fenntarthatósági beruházásokat is tervez a vállalat, a régebbi gépeknél jóval kevesebb energiát igénylő, 8 milliárd forint értékű kemence üzembe helyezése mellett. A cég 2022-ben telepítette a napelemparkját a gyár területén, és tavaly már a napenergiából nyerte a termelésben felhasznált elektromos áram 17 százalékát. Az idén 60 százalékkal bővítik a napelempark kapacitását, így már 25 százalék lesz a megtermelt, saját villamos energia részaránya.

Lukács Dénes fontosnak tartotta azt is, hogy az élelmiszeripar nem véletlenül stratégiai ágazat, és hogy ezt a szektort nem érintik a gyorsan változó globális trendek, mint pl. az autógyártást. – „Ez a stabilitás azt is jelenti, hogy az Intersnack Magyarország 33 éve kiszámítható, megbízható munkáltatóként illetve partnerként van jelen a megye és a város életében. 1992-ben húsz fővel kezdtük a működésünket, ma pedig 302 főt foglalkoztatunk a győri gyárban. A fejlődést mutatja az is, hogy azt tervezzük, az idén csatlakozunk a duális képzés rendszeréhez, és a terveink szerint együttműködést indítunk a győri illetve a veszprémi egyetemmel is.”

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke, Papp Zsolt beszédében hangsúlyozta: a versenyképesség egyik alapfeltétele a folyamatos fejlesztés. A hazai agrár- és élelmiszergazdaság szempontjából ezért kiemelt jelentőségűek azok a beruházások, amelyek fokozzák egy adott térség gazdasági erejét, bővítik a munkaerőpiacot. – „A kamara elkötelezett élelmiszeripari tagjainak szakmai támogatásában. Arra törekszünk, hogy megosszuk a fejlődésükhöz szükséges információkat, és elősegítsük az általuk előállított élelmiszerek piacra jutását. Mint ahogy az is fontos szempont, hogy növeljük a hazai mezőgazdasági alapanyagok itthoni feldolgozásának arányát, fokozzuk a hozzáadott értéket.” – tette hozzá Papp Zsolt.

A tizedik gyártósor átadása nyomán tovább nő a Chio termékeket gyártó Intersnack jelentősége Győr-Sopron-Moson megye, ill. a Kisalföld agrárgazdaságában. A vállalat jelenleg 552 magyar beszállítóval illetve partnerrel áll szerződésben. A termékeihez évente közel 15,000 tonna búzát vásárol a régió hatvan magyar gazdájától.