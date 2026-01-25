Hirdetés
Három noszvaji szállodával bővül a Hilaris Hotels: komplex fejlesztések jönnek a Büki térségben

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

2026. január 31-től három újabb egységgel bővül a Hilaris Hotels portfóliója: a noszvaji Oxigén Family Hotel, a Tündérkert Hotel és a De la Motte-kastély is a szállodalánc részeként működnek tovább. A házak korábban is a Hilaris Hotels tulajdonos-vezérigazgatója, Zentai Péter tulajdonában álltak, mostantól azonban a Hilaris Hotels ezek üzemeltetését is átveszi.

„Noszvaj az egyik legkedveltebb belföldi úti cél Észak Magyarországon, ezért komoly potenciált látok a Hilaris lánchoz most csatlakozott három házban. Mivel elhelyezkedésük és vendégközpontú kialakításuk miatt kiválóan illeszkednek a márkához, egyértelmű szándékunk, hogy a közeljövőben a Hilaris sztenderdeknek megfelelően továbbfejlesztjük a szolgáltatásokat és a gasztronómiai vonalat. Emellett a Hilaris törzsrogramot is bevezetve új szintre emeljük a vendégélményt” – mondta Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapítója. Kiemelve, hogy a Hilaris Hotels immáron több mint 100 szállodai szobával várja a vendégeket Noszvajon.

Zentai Péter a Hilaris Hotels tulajdonos-vezérigazgatója

„A fejlesztések első üteme már kora tavasszal elindul. A bababarát Oxigén Family Hotelben szinte azonnal nekifogunk a ház modernizálásának, és régóta tervezett kültéri medencét is kialakítunk, amelyet a vendégek már idén nyáron használatba vehetnek. A hotel meglévő 50 szobája mellé 26 új építésű faházzal bővítjük a kapacitást, amelyek modern családi apartmanként funkcionálnak majd. A beruházásaink célja egy olyan zöld, teljes körű szolgáltatást nyújtó élményközpont kialakítása, amely egyszerre vonzó a kisgyermekes családok és a természetközeli pihenésre vágyók számára” – tette hozzá.

Oxigén Family Hotel

A történelmi hangulatot árasztó barokk stílusú De la Motte-kastély, valamint a közvetlenül mellette elhelyezkedő Tündérkert Hotel a régió egyik legkülönlegesebb turisztikai egységét alkotják. A Hilaris célja, hogy ezeket az épületeket is felújítsa, majd tematikus eseményekkel, minőségi programokkal és autentikus élményekkel pozícionálja újra.

Tündérkert Hotel

Csakúgy, mint a többi Hilaris szállodában, a noszvaji egységekben is elérhető lesz a már megszokott, Krausz Gábor nevével fémjelzett gasztronómiai koncepció, valamint az innovatív wellnessmegoldások – mindez természetesen a „Pihenj most, fizess később” késleltetett fizetési lehetőséggel, hogy a minőségi kikapcsolódás továbbra is széles körben elérhető maradjon.

De la Motte-kastély

A három noszvaji egység csatlakozásával a Hilaris Hotels portfóliója 23 szállodára bővül, a lánc pedig továbbra is elkötelezett amellett, hogy prémium, mégis megfizethető vendégélményt nyújtson – a hegyek között éppúgy, mint a Balaton partján vagy az Alpokban.

-azüzlet-

