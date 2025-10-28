Hasít a mesterséges intelligencia: 30 ezer embert kivág az Amazon

Az Amazon újgenerációs eszközének bemutatója Fotó: aboutamazon.com

A világ vezető online kiskereskedelmi cége az Amazon már ezen a héten megkezdi költségcsökkentési programját, miközben továbbra is agresszíven költ a mesterséges intelligencia fejlesztésére. A következő leépítési kör januárban várható.

Az Amazon kedden jelentős leépítéseket indít a vállalati dolgozók körében – közölték a folyamatra rálátó források a The New York Times-szal. A döntés hátterében az áll, hogy a cég hatalmas összegeket fordít mesterséges intelligencia-fejlesztésekre, és ennek ellensúlyozására jelentős működési költségcsökkentésre készül.

A források szerint a következő leépítési hullám januárban, az ünnepi vásárlási szezon után következik. Az egyik informátor arról számolt be, hogy az Amazon több milliárd dolláros működési költségcsökkentést tervez, és a leginkább érintett részlegek – köztük az emberi erőforrás – vezetőinek 10–15 százalékos létszámhoz kötött megtakarítási célt írtak elő. A felsővezetői szintek, például az igazgatói pozíciók, az eddigi köröknél nagyobb arányban érintettek lehetnek.

A Reuters hétfőn elsőként számolt be a várható leépítésekről, becslésük szerint akár 30 000 munkahely is megszűnhet, ami a vállalat vállalati dolgozóinak közel 10 százalékát jelentené.

Az Amazon nem kívánt kommentárt fűzni a hírekhez.

A vállalat a legutóbbi negyedévben 18 milliárd dollár nyereséget könyvelt el, miközben jelentősen növelte adatközponti beruházásait, amelyek az élvonalbeli mesterséges intelligencia-rendszerek fejlesztését szolgálják. A tőkekiadások – amelyekbe az adatközpontok is beletartoznak – idén elérhetik a 120 milliárd dollárt, ami közel 50 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Andy Jassy vezérigazgató már júniusban jelezte a dolgozóknak, hogy az AI-használatból fakadó hatékonyságnövekedés a következő években a vállalati létszám csökkenését eredményezheti. „Kevesebb emberre lesz szükség néhány olyan munkakörben, amit ma még emberek végeznek” – írta. Bár az új technológiák új lehetőségeket is hozhatnak, Jassy szerint a vállalati dolgozók száma összességében kisebb lesz.

A cég a raktári és fizikai munkakörök bővülését is igyekszik visszafogni. A New York Times korábban arról számolt be, hogy az Amazon az automatizálás segítségével a következő tíz évben több mint 600 000 raktári munkahely létrehozását szeretné elkerülni, miközben az eladott termékek mennyisége várhatóan megduplázódik.

Az Amazon utoljára három évvel ezelőtt hajtott végre hasonlóan széles körű leépítést, amikor több hónapon át tartó folyamatban 27 000 munkavállalót bocsátott el. A pandémia időszakában a vállalat létszáma 1,6 millióra duzzadt, ám 2025 júniusának végére 1,5 millió dolgozót foglalkoztatott világszerte.

A technológiai szektor más nagyvállalatai is hasonló lépéseket tesznek: a Microsoft mintegy 15 000, a Target körülbelül 1800, a Meta pedig 600 pozíciót szüntetett meg az elmúlt hónapokban.

Érsek M. Zoltán