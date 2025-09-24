Kezdőlap Autó Használtautó.hu: tovább emelkedtek az árak a használtautó-piacon
Használtautó.hu: tovább emelkedtek az árak a használtautó-piacon

Idén augusztusban tovább emelkedtek az árak a magyar használtautó-piacon: az eladó hirdetések kínálati átlagára 5,5 millió forint volt, szemben a 2024 augusztusában regisztrált 5,3 millió forinttal – ez derült ki a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) augusztusi jelentéséből.

Az autók közel 90 százalékát 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5-10 milliós és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is.

A megjelent hirdetések 39,3 százaléka 2,5 millió forint alatti, 26,6 százaléka 2,5-5 millió forint közötti, 21,0 százaléka 5-10 millió forint közötti és 13,1 százaléka 10 millió forint fölötti értékű volt. 2024 augusztusához viszonyítva a 2,5 millió forint alatti értékben autót kínáló hirdetések aránya 2,8 százalékkal csökkent, míg a 2,5-5 millió forint közöttieké 0,6 százalékkal növekedett. Az előző év azonos időszakához képest az 5-10 millió forint közöttieké 1,8 százalékkal, és a 10 millió forint feletti hirdetések aránya pedig 0,4 százalékkal emelkedett.

A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg 40,8 százalékuk dízelmotorral szerelt. Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő: elektromos autóból 5,3 százalék, hibridből pedig 3,9 százalék szerepelt a kínálatban. A legnagyobb bővülést az elektromos kategória érte el: éves szinten 35,0 százalékkal nőtt a kínálatuk.

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség az elemzés szerint. A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,4 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 156 ezer kilométer – vagyis több mint 40 százalékos eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízel autókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.

A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen és a BMW áll, a Ford pedig megelőzte az Opelt a harmadik helyen. Ezeket évek óta stabil kereslet jellemzi, nem véletlen, hogy a sorrend alig változott 2024 augusztusa óta. A 10-es listán a legalacsonyabb átlagéletkora a Kia márkának (9,3 év), míg a legmagasabb a Opelnek (13,8 év) volt augusztusban.

Az elemzésből az is kiderül, hogy évente a következő mértékű értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok: a benzinesek 6,9 százalékos, a dízelek 7,9 százalékos, az elektromosok 8,0 százalékos, a hibridek 6,1 pedig százalékos. Minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon.

