Hatalmas tőkebevonással erősít a nemzetközi piacokon a magyar márka

POLCZ adalékanyag-mentes, minőségi tartós készételei már nemcsak a magyarok életét teszik könnyebbé, hanem Szlovákia után hamarosan Ausztriában és Németországban is a fogyasztók asztalára kerülhetnek. A praktikus POLCZ ételek európai térhódítási terveiben két befektető is fantáziát látott és egy nagy tőkeemelés formájában támogatták a projektet.



Új cégnév, új tervek, új ízek – ez jellemezhetné leginkább a POLCZ termékeket gyártó vállalkozás 2024-es terveit. Az Adalékmentesen Kft. december elején a külföldön is könnyen értelmezhető POLCZ FOOD Kft.-re változtatta a nevét, mert az már a szlovákiai webshop elindításánál is látszott, hogy a magyar név bonyolulttá teszi a napi ügymenetet.



A POLCZ FOOD a következő hónapokban fokozatosan terjeszkedik majd Európában, Szlovákia után a német nyelvterületen – Ausztriában és Németországban – indul el a webshop, és várhatóan még 2024-ben bemutatkoznak a lengyel, román és cseh piacon is.



Bevált recept



„Magyarországon már szerencsére sok üzletben forgalmazzák a termékeinket, a visszajelzések alapján a vevők értékelik, hogy az ételeink amellett, hogy ízletesek, még adalékanyag-, glutén-, és tejmentesek is. Éppen ezért a jövőben is maradunk a megszokott termékeknél, és már kísérletezünk új ízekkel, sőt desszerttel is. Minden országban elérhető lesz a POLCZ termékskála, de várhatóan egyes nemzeteknél más-más íz lesz a kelendőbb. Például a Káposztás pulyka ételünk Szlovákiában a legkedveltebb termék, míg itthon az első ötben sincs benne a termékkínálatunkban.” – mondta el Tóth Gábor, a POLCZ FOOD egyik alapítója és vezetője.



A nemzetközi terjeszkedést tőkebevonás alapozza meg. Az igen magas, összesen 550 milliós tőkeinjekció két befektetőtől érkezik. Az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures Növekedési befektetési programjához új társként a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt Bonitás Kockázati Tőkealap II lépett be. A POLCZ két alapító tulajdonosa és vezetője, Kertész Éva Annamária és Tóth Gábor továbbra is többségi tulajdonos marad, Szesztay Péter tanácsadói üzletrésze az ügylet kapcsán kivásárlásra került.



„A Bonitás Befektetési Alapkezelő elkötelezett az agritech és élelmiszeripari befektetések iránt, melynek okán a POLCZ FOOD Kft. vonzó befektetési célpontként évek óta a radarunkon volt. Megítélésünk szerint a társaság az általa fejlesztett magas minőségű, adalékmentes készételeivel hiánypótló megoldást kínál az egészséges táplálkozás iránt igényt mutató, rohanó életvitelt folytató, számosságát tekintve dinamikusan bővülő fogyasztói kör számára. Elismerésre méltó a társaság által felépített – élelmiszeripar esetében szokványosnak nem tekinthető – saját webshop fókuszú értékesítési modell, mely nagyban hozzájárult a kezdeti gyors növekedéshez és a célpiac mélyreható megismeréséhez.

Hiszünk benne, hogy az általunk biztosított befektetés mellett az iparági kapcsolatrendszerünk révén jelentős szakmai támogatást tudunk nyújtani a Társaságnak kezdve a beszerzéstől egészen az értékesítési hálózat bővítéséig.” – mondta el Jánoki László, a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese.



Szluha Dénes, a Hiventures startup üzletágának igazgatója a társbefektetés kapcsán hozzátette: „Büszkén tekintünk vissza az POLCZ FOOD Kft.-vel folytatott együttműködésünkre, hiszen az elmúlt 6 év alatt egy klasszikus növekedési sikersztorit láthattunk kibontakozni. Külön öröm számunkra, hogy inkubációs befektetéseinkkel egészen az alapítás pillanatától jelen lehetünk a cég életében, a Bonitás Befektetési Alapkezelő belépésével pedig az első társbefektető csatlakozását is közösen ünnepelhetjük. Úgy gondolom, hogy a tulajdonosok hozzáállása, a csapat összetétele, az eddig elért eredmények, a termékek magas minősége, valamint az adalékmentes ételek növekvő piaca mind alátámasztják a jelenlegi tőkeemelés jogosultságát, és további sikereket vetítenek elő.“



Nagy lépésekben



„Úgy kalkuláltunk, hogy első körben a piac nyitások mellett a termékfejlesztésre fogunk költeni, majd az üzembővítésre kell fókuszálni, hogy nagyobb gyártási kapacitást tudjunk elérni. Ha semmilyen EU-s pályázatot nem írnak ki a közeljövőben, ebből a tőkeinjekcióból is megvalósulhat a üzembővítés. Nagy bizodalmam van a német nyelvterületi bővülésben, mert az egy hatalmas piac, és bár lesz konkurenciánk, ez inkább előny, mint hátrány. Ezekben az országokban már nem kell magyaráznunk, miért jó az üveges készétel, hiszen ott már léteznek hasonló termékek. A POLCZ márka dizájnja is kicsit megváltozik majd az új cégnév és logó miatt, de hűek maradunk az újrahasznosítható csomagoláshoz.” – mondta el Kertész Éva Annamária.



A POLCZ márka már többször nyert Magyar Brands-díjat innovatív márka és kiváló fogyasztói márka kategóriában, négyszer kapott Mentes-M díjat, és a Magyar Ár-Érték Arány Kutató Egyesület díját is négy éve folyamatosan elviszik különböző kategóriákban. Az egyesület idén a csirkés ételeket tesztelte, amely során több mint 30 terméket kóstoltattak: a vaktesztek alapján az első négy helyen POLCZ termékek szerepeltek a toplistán. A magyar és szlovák vevők ízlése és visszajelzései alapján a POLCZ külföldön is nagy sikerre számíthat.