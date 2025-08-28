Határokon átívelő televíziós együttműködés támogatja a természetvédelmi ismeretterjesztést

A természetvédelem nem örökölhető, tenni kell érte, hogy az emberek felismerjék, ezért is példaértékű Kecskeméti TV és a Pannon TV természetvédelmi célú magazinsorozata, amely az elmúlt másfél évben több mint 80 millió forint európai uniós támogatással valósulhatott meg az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program részeként – közölte Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára a szabadkai projektzáró eseményen.

Az államtitkár kiemelte, a két televízió 2012 óta dolgozik azért, hogy jelentősen megváltozzon az emberek hozzáállása a közös természeti értékekhez: magazinsorozatukban nemcsak tényszerű és tudományos információkat adnak a természeti örökség fenntartható hasznosításáról, hanem jó példát is mutatnak az információk gyakorlati felhasználásában. A sorozat – a közös természeti örökség gazdag biológiai sokféleségének bemutatása mellett – rendszeres tájékoztatást nyújt a környezetszennyezés elleni küzdelemről, az ökoturizmusról, a falusi turisztikai programokról, akciókról és az e területen elért regionális eredményekről.

A természetvédelemben nincsenek határok, a magyar és szerb együttműködés újra bebizonyította, hogy közösen sokkal hatékonyabban lehet megóvni természeti értékeinket – hangsúlyozta Rácz András, aki kifejtette, hogy a határokon átívelő közös összefogásnak köszönhetően 35 darab húszperces televíziós természeti magazin sorozatrész készült el másfél év alatt, emellett két mesekönyv, egy magyar nyelvű, egy magyar-szerb nyelvű, egy foglalkoztatófüzet és egy társasjáték is született a magyar-szerb környezetvédelmi program keretében.

Magyarország teljes területének csaknem egyharmada természetközeli állapotban maradt fent, amely egy rendkívüli arány és egyben nemzeti kincs is. Erre az örökségre vigyáz tíz hazai nemzeti park igazgatóság mintegy 1350 kollégájával. Ebben az összefüggésben fontos megjegyezni azt is, hogy a természetvédelmi munkát az állami szervezetek nem tudják egyedül elvégezni, szükség van a helybéliek, önkormányzatok, polgármesterek, országgyűlési képviselők és civil szervezetek, valamint olyan szakmai műhelyek, mint a Kecskeméti Televízió áldozatos munkájára, támogatására is – tette hozzá Rácz András. (AM Sajtóiroda)