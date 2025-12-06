Határon átnyúló projekt erősíti a Fertő gyep és nádas kezelését

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a korábbi Vogelwarte Madárvárta 2 projekt sikereire építve indította el az INTERREG VI Ausztria-Magyarország határon átnyúló természetvédelmi projektjét, amelynek célja a gyepi ökoszisztémák és a Fertőt övező nádas kezelésének összehangolása, közös módszertanok kidolgozása. A program teljes költségvetése 635 millió forint.

A határon átnyúló természetvédelmi projektekről aligha lehetne autentikusabb helyszínen beszélni, mint éppen a Fertőnél, ahol már a vasfüggöny leomlásához vezető pán-európai piknik előtt egy évvel megkezdődött a határon átnyúló nemzeti park előkészítése. A természet nem ismeri a határokat, természeti értékeink védelme tehát nyilvánvalóan csak nemzetközi együttműködésben, összehangolt intézkedésekkel biztosítható, igaz ez a határon átnyúló természeti területek vagy éppen a közös vízgyűjtő területek kezelésére csakúgy, mint a vándorló vadon élő állatfajok védelmére vagy az inváziós fajok elleni közös fellépésre – ismertette a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár pénteken Sarródon.

Kifejtette továbbá, hogy mindezeken túlmenően is fontos a tapasztalatcsere, hiszen még az egymástól távolabb fekvő országok is gyakran hasonló problémákkal küzdenek, akár természeti értékeik, akár gazdasági-társadalmi berendezkedésük hasonlóságai okán. Ebből a szempontból kiemelendő, hogy a magyar természetvédelem több évtizedes, komoly hagyományokkal, szisztematikusan kiépített szervezetrendszerrel és elkötelezett, képzett szakembergárdával rendelkezik, amelyre mindig is elismeréssel tekintettek a környező vagy akár a távolabbi országok természetvédelmi szakemberei is.

A magyar természetvédelem nemzetközi kapcsolatrendszerében a kétoldalú, elsősorban a szomszédos országokkal folytatott együttműködés mellett nagy szerepe van a nemzetközi természetvédelmi egyezményeknek, amelyek államközi megállapodások általános kereteket és gyakran nemzetközi jogi kötőerővel bíró iránymutatást adnak. A Fertő kiváló példa erre, hiszen határon átnyúló nemzeti park, világörökség helyszín és Ramsari terület. Magyarország összesen négy határon átnyúló Ramsari területet hirdetett ki, amivel a világ élvonalában van.

Balczó Bertalan kitért arra is, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk újabb dimenziót nyitott a nemzetközi természetvédelmi együttműködésben is. Kiemelkedő fontosságú a GRASSLAND-HU LIFE projekt, amelynek egyik fő kimenete a hazai gyepstratégia megalkotása lesz. A most induló GRACE INTERREG projekt és a GRASSLAND-HU LIFE projekt stratégiaalkotása kölcsönösen támogatja majd egymást. A gyepek és nádasok kezelése nemcsak természeti, ökológiai szempontból fontos, hanem a helyi lakosságnak is kiszámítható megélhetést nyújt, a mezőgazdaságból és az ökoturizmusból élők számára egyaránt. A hazai nemzeti park igazgatóságok ehhez modellként is szolgálhatnak. (Agrárminisztérium)