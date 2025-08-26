Kezdőlap Gazdaság Hatéves rekord a lakóingatlanok iránti kereslet - a vevők közel 3/4-e hitelt...
Hatéves rekord a lakóingatlanok iránti kereslet – a vevők közel 3/4-e hitelt is felvenne

  • Az ingatlan.com kutatása szerint a lakáskeresők 71 százaléka részben hitelből finanszírozná a lakásvásárlást, szemben a márciusi 52 százalékkal. Az eladó lakóingatlant keresők több mint fele fél éven belül tervezi a vásárlást.
  • Az augusztus 20. előtti héten a kereslet 90 százalékkal haladta meg az Otthon Start bejelentése előtti hét szintjét, éves összevetésben pedig 60 százalékos növekedés következett be.
  • Budapesten és a megyei jogú városokban a kereslet 94–110 százalékkal nőtt az Otthon Start Program bejelentése előtti héthez képest, de a városokban és községekben is 64–85 százalékos keresletnövekedés látható.
  • Az elmúlt 10 évben csak 2017-ben és 2018-ban volt nagyobb az augusztus közepén mért lakásvásárlói kereslet az idei értéknél, ami 6 éves csúcsot jelent.

Újabb változás körvonalazódik a lakáspiacon a szeptembertől induló program, az Otthon Startnak köszönhetően. Az ingatlan.com kutatási adatai szerint többen vennének saját célra lakóingatlant, míg a befektetési célú vásárlók aránya csökkent. Ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt a lakáshitel-felvételi kedv, miközben az eladó lakások iránti kereslet tovább fokozódott.

3 százalékos kamat dinamizálja a piacot

Az ingatlan.com július végén és augusztus elején, több mint 11 ezer lakáskereső körében végzett, nem reprezentatív felmérése szerint a válaszadók 89,2 százaléka saját célra vásárolna lakóingatlant, ami enyhe növekedést jelent a márciusi 86,7 százalékos eredményhez képest. A befektetési célú vásárlók aránya közben 10,8 százalékra csökkent a korábbi 13,3 százalékról.

„Sokkal látványosabb emelkedést mutat viszont a lakáshitel-felvételi kedv megugrása. Márciusban még csak a lakáskeresők 51 százaléka gondolkodott hitelfelvételben, augusztusban már 71 százalékos volt az arányuk. Vagyis a lakás- és házvásárlást tervezők közel háromnegyede már hitelből finanszírozná a vételt. Ez jelentős elmozdulás az év eleji adatokhoz képest, és elsősorban az Otthon Start Program indulásával van összefüggésben, aminek keretében maximum 3 százalékos kamatozású lakáshitelt lehet igényelni az első lakás megvásárlására” – ismertette a felmérés eredményeit Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: „Az, hogy a lakásvásárlást tervezők háromnegyede már hitelfelvétellel kalkulál, erőteljesen jelzi, hogy mennyire megmozgatja majd a lakáspiacot az Otthon Start program.” Az ingatlan.com kutatásából az is kiderült, hogy a vásárlást tervezők közel 60 százaléka fél éven belül szeretne lakást venni, míg márciusban ez az arány még csak 52 százalék volt. Vagyis az Otthon Start nemcsak a hitelfelvételi kedvet növelte, hanem a tényleges vásárlási szándékot is sokaknál előrébb hozta.

Hat éves rekord a keresletben

Már az Otthon Start bejelentése óta fokozatosan erősödik a kereslet az eladó lakások iránt az ingatlan.com adatai szerint. A legfrissebb statisztikák alapján az augusztus 20-át megelőző 33. héten az eladó lakásokra és házakra már 90 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett, mint az Otthon Start bejelentése előtti 26. héten. Az államalapítás ünnepét is megában foglaló 34. héten pedig 77 százalékos volt a keresletnövekedés a júniusi végi szinthez képest. Emellett éves összevetésben is jelentős az élénkülés, mivel az elmúlt két hétben több mint 60 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, mint egy évvel korábban.

Az ingatlan.com adatai alapján a legnagyobb keresletnövekedés Budapesten és a megyei jogú városokban és vármegyeszékhelyeken történt, ezekben a lokációkban a 33. héten 94–110 százalékkal ugrott meg az érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt. A keresletélénkülés viszont országos jellegű: a kisebb városokban 85, a községekben pedig 64 százalékkal nőtt a telefonos érdeklődések száma az Otthon Start Program bejelentése előtti időszakhoz képest. A növekedés éves összevetésben is egyértelmű: minden településtípusnál 50–60 százalékos plusz látható tavalyhoz képest. A vevők aktivizálódása azt is jelenti, hogy az augusztus közepén mért érdeklődések száma az elmúlt 10 évben csak 2017-ben és 2018-ban volt magasabb az idei értékeknél, ami hatéves csúcsot jelent.

Trükkök vevőknek és eladóknak

Az ingatlan.com szakértője a felfokozott piaci aktivitás fényében praktikus tanácsokat is megfogalmazott a vevőknek és eladóknak. „Az első lakásvásárlók egyik legnagyobb kihívása abból a bizonytalanságból ered, hogy hitelképesnek találják-e őket a bankok vagy sem. Ebben segíthet nekik a hitelelőminősítés, amit akár online is be tudnak nyújtani a bankokhoz, és az eredmény birtokában már bátrabban tudnak alkudozni a kiszemelt otthonukra.” Az előzetes hitelbírálat során a bankok igazolást adnak a lakásvásárlóknak, hogy mekkora hitelre lesznek jogosultak a jövedelmük és vagyoni helyzetük alapján. A megnövekedett igényeket jelzi, hogy az ingatlan.com felületén keresztül benyújtott előzetes hitelbírálati kérelmek száma több mint háromszorosára nőtt júliusban az előző hónaphoz képest.

Balogh László azt is elmondta, hogy az eladóknak a kibontakozó keresleti hullám miatt érdemes minél előbb látható módon piacra lépniük, hogy a lehető legtöbb vevő találkozzon az általa eladásra kínált ingatlannal. „Minél nagyobb a verseny a keresleti oldalon egy-egy lakás vagy ház iránt, annál valószínűbb, hogy magasabb áron lehet értékesíteni. Fontos szempont viszont a tulajdonosok számára, hogy az eladási árak meghatározásánál két lábbal a földön maradjanak, mert a túlárazott ingatlanok kieshetnek a hitelprogramból az Otthon Start szabályrendszere miatt.” – hívta fel a figyelmet a szakember. Balogh László hozzátette azt is, hogy ingatlanközvetítőként csak olyan szakembert érdemes megbízni az eladással, aki a lehető legtöbb vevő figyelmébe tudja ajánlani az eladó lakást vagy házat. A szakember szerint így bebiztosíthatja a tulajdonos, hogy a lehető leghamarabb és legreálisabb áron cseréljen gazdát az ingatlana. „A továbbköltözésben gondolkodók ugyanis a saját bőrükön tapasztalhatják meg, hogy a lakáspiacon ősszel különösen igaz lesz a mondás, hogy az idő pénz.” – fogalmazott az ingatlan.com szakértője.

