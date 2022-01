Hatodik éve piacvezető itthon a Suzuki

Az összes forgalomba helyezett új személyautó 14,48 százaléka Suzuki volt tavaly Magyarországon. A 17 650 regisztrált személygépkocsival a japán márka hatodik éve vezeti a hazai újautó-értékesítést – közölte a Magyar Suzuki Zrt. a Datahouse adatai alapján.

A két esztergomi gyártású hibrid modell közül tavaly 8350 Suzuki Vitara és 6261 Suzuki S-CROSS kelt el Magyarországon. A két széria gyártásában csaknem 2800 munkavállaló és 770 robot vesz részt a Magyar Suzuki gyárában.

A nem Esztergomban készült, de Magyarországon is forgalmazott hibrid Suzuki típusok közül a Swiftből 2314-et helyeztek forgalomba, Ignisből 513, Swaceből 203, illetve az elektromos hálózatról is tölthető SUV Acrossból pedig 9 autót regisztráltak 2021-ben.

Az Európai Unió piacain kizárólag hibrid személygépkocsikat értékesítő Suzuki a zöld törekvésekkel összhangban 2022-ben tovább bővíti Esztergomban készülő hibrid kínálatát.

Az új hibrid rendszerrel először a Vitara, később, az év második felében pedig az új S-CROSS lesz elérhető – közölték.

A Magyar Suzuki 2020-at 1,656 milliárd euró nettó árbevétellel zárta, ez 31 százalékkal elmarad a 2019. évitől. Az adózás utáni eredmény 20,01 millió euró volt 2020-ban, míg egy évvel korábban 84,46 millió euró.