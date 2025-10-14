Kezdőlap Menedzser-Kihívások Hazai és nemzetközi sikertörténetek nőnek a Dunakanyar kapujában
Menedzser-Kihívások
No menu items!

Hazai és nemzetközi sikertörténetek nőnek a Dunakanyar kapujában

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Esztergom látképe Fotó:Esztergom.hu

Esztergomot évszázadok óta a magyar történelem egyik legfontosabb városaként tartjuk számon: az államalapítás bölcsője, a magyar katolicizmus fővárosa és a Dunakanyar kapuja, ahol olyan sikertörténetek születtek, amelyek a gazdaság és a sport területén már a nemzetközi térképre is felhelyezték a várost. Ezek közül mutatunk be néhány sikertörténetet.

Esztergom gazdasági életének motorja immár több mint három évtizede a Magyar Suzuki Zrt., amely az elmúlt időszakban is jelentős beruházásokkal járult hozzá a város fejlődéséhez. A közel 9 milliárd forintos gyártásfejlesztési és energiahatékonysági projekt keretében a japán autógyártó bővítette lökhárító-, festő- és hegesztőüzemét, miközben nagy lépéseket tett a karbonsemleges működés irányába is. A japán autógyártó mellett más ipari vállalatok is lendületet adnak Esztergom fejlődésének. A Kirchhoff Hungaria Kft. 20 milliárd forintos beruházással épített új csarnokot, ahol karosszéria- és alvázelemek gyártása zajlik, míg a Neuzer Kft., Magyarország egyik legnagyobb kerékpárgyártója, továbbra is a város egyik meghatározó exportőre. Emellett a Thai President Foods (Hungary) Kft. közel 45 millió eurós élelmiszeripari beruházása is elindult, amely modern logisztikai központtal és napelemes gyártókapacitással bővíti a helyi ipari parkot. Ezek a fejlesztések új munkahelyeket teremtenek, miközben megerősítik Esztergom pozícióját a hazai és regionális gazdaságban.

Mindeközben a történelmi városkép megőrzése és a turisztikai vonzerő növelése érdekében sorra újulnak meg Esztergom ikonikus épületei. A Városháza, a Vármegyeháza és a Megyeháza rekonstrukciója mellett folyamatban van a legendás Fürdő Szálló felújítása is, amely eredeti karakterét megtartva új funkciókat kap. A turizmusban pedig a magas minőséget képviselő Grand Hotel Esztergom megnyitása és a vele szemben álló Portobello Wellness & Yacht Hotel megújulása teremt új lehetőséget a hazai és a nemzetközi piacon.

Neuzer Kft: lokálpatrióta küldetés világpiaci sikerrel

A Neuzer Kft. tulajdonosa, Neuzer András nemcsak Magyarország egyik meghatározó, nemzetközi szinten is sikeres kerékpárgyártó vállalatának tulajdonosa, hanem közösségépítőként is sokat tesz  Esztergomért. Egykori játékosként egyik alapítója a város ikonikus, 17-szeres magyar bajnok rögbicsapatának, az 1983-ban alakult Esztergomi Vitézek Rugby AFC-nek, amelynek menedzsmentje az elmúlt években a helyi sportélet megújításában is kulcsszerepet vállalt. A rögbiklub tapasztalt szervezői segítették a korábban sikeres esztergomi kézilabda sport újra szervezését és új alapokra helyezését. Ennek eredménye minden várakozást felülmúlt: az egyik legjobb hazai edző, Elek Gábor szerződtetése után az esztergomi női kézilabdacsapat rögtön feljutott az NB I-be, majd az élvonalban töltött első szezonjában, a 2024/25-ös bajnokságban már a harmadik helyet szerezte meg. Jó példát mutatva arra, hogyan képes az önkormányzat, a  közösségi összefogás és a helyi vállalkozói szemlélet újra életre hívni a város sportsikereit.

A példamutató sportfelemelkedés igazi értékét az adja, hogy az esztergomi rögbisek az amatőr világban is olyan életképes, önfenntartó működési modellt alakítottak ki, amit azután sikerrel ültettek át a kézilabda világába is – abba a sportágba, amelyet jellemzően állami támogatások tartanak életben. Az Esztergomi Kézilabda Club esetében azonban egy egyedi, önfenntartó modell született, amelynek alapját a kiváló sportszakmai stáb, a tervezett utánpótlásképzés, a profi menedzsment, valamint a 2022-re elkészült, ma már az Önkormányzati forrásnak köszönhetően ezer fő befogadására alkalmas saját sportcsarnok adja. Ehhez járul az a helyi cégekből és elkötelezett üzletemberekből álló szponzorháttér, amely hosszú távon is biztosítja a klub fenntartható működést. Az Esztergomi Vitézek Rugby AFC az NB I-es feljutásig segítette a női kézilabda szakág újjászervezését, majd egy többségi befektető bevonásával létrehozott professzionális klubmodellben kisebbségi tulajdonosként folytatja szakmai és szervezeti támogató szerepét.

Neuzer András Fotó:BÉT

A kézilabdasiker nemcsak sporteredmény, hanem közösségi élmény is: a teltházas meccsek azt üzenik, hogy a pályán született győzelmek a városi identitás részévé váltak. Innen ered az a távlatos cél, hogy esztergomi nevelésű játékosok is ott legyenek az olimpián – s látva a mai fiatal tehetségeket, ez korántsem tűnik elérhetetlen álomnak” – magyarázza az üzletember.

A kézilabda professzionális rendszere kerül átültetésre a Rögbi sportba is. Hosszútávú fejlesztési program indult a Női Rögbi felzárkóztatására. A VLO 36 program végcélja az Olimpiai szereplés. A főleg esztergomi játékosokra épülő program jelenti a város számára, hogy nagy számú esztergomi képviselje hazánkat az Olimpián. A program januári indulása óta már jelentkeznek az első sikerek, aminek hatására több esztergomi cég és a MOL Új Európa alapítvány támogatását is elnyerte. A klub meggyőződése, hogy az Önkormányzat- Egyesület-és a Helyi vállalkozások szoros együttműködése   meghozza a kitűzött cél elérését.

Aki a több mint három évtizede alapított Neuzer Kft.-vel már bebizonyította, hogy Esztergomból is elérhető a nemzetközi siker, ami azonban folyamatos alkalmazkodóképességet igényel az állandóan változó piaci környezetben. A legutóbbi, a Covid kitörésével kezdődött válságidőszak például máig tartó bizonytalanságot hozott. A pandémia első szakaszában a kontinens-szerte kötelező bezárások miatt még a legnagyobb kereskedők közül is többen csődöt jelentettek, a beragadt készletek pedig komoly veszteséget okoztak a gyártóknak. Bár a később hirtelen megugró kereslet részben ellensúlyozta a kiesett bevételeket, 2023-tól ismét recesszió váltotta fel a rövid fellendülést, mert a túlrendelések miatt felhalmozódott készletektől szabadulni akaró kereskedők az előállítási ár alatti kiárusításokkal igyekeznek csökkenteni veszteségeiket.

„Ebben a helyzetben azt a stratégiát választottuk, hogy az új konstrukciók és kerékpármodellek fejlesztése mellett a meglévő technológiákkal elvégezhető műszaki összeszerelési és kisebb fémipari bérmunkákat is vállalunk a kapacitáskihasználtság és a cash-flow stabilizálása érdekében. Az idei, 4,5 milliárd forintos árbevétel mellett így sikerül elkerülni a veszteséget és megőrizni a megszokott munkavállalói létszámot” – elemzi a helyzetet Neuzer András. Hozzátéve: lokálpatriótaként a cég ebben a nehéz időszakban sem mond le az esztergomi közösségek támogatásáról, amelyre idén is mintegy 40 millió forintot fordítanak.

Optic World: a legnagyobb magyar optikai hálózat sztorija

„Abszolút lokálpatrióta vagyok” – vallja Sasvári Béla, az Optic World ügyvezető-tulajdonosa. – „Esztergomban születtem, a családom is innen származik, és ma is itt élek. A város számomra nemcsak otthon, hanem közösség is, amit a lehetőségeink szerint folyamatosan támogatunk.”

A márka első üzletét 1993-ban nyitotta meg Vácon az optikus családból származó Sasvári Béla, aki az Ofotért privatizációját követően 1995-től a franchise-rendszer tapasztalatait felhasználva kezdett hozzá saját üzlethálózatának kiépítéséhez. Az elmúlt évtizedekben – immár testvérével közösen, az „egy márka, két cég” jegyében – országos hálózattá fejlesztették az Optic Worldöt, amely ma 62 üzlettel és 400 munkavállalóval a legnagyobb magyar tulajdonú optikai lánc.

 

Sasvári Béla

„Ahhoz, hogy az Optic World versenyben maradjon a hazai piac felét lefedő külföldi tulajdonú láncokkal szemben, fontos volt, hogy a legnagyobb bevásárlóközpontokban is megjelenjünk, és olyan árukínálatot alakítsunk ki, ami kifejezetten a magyar fogyasztók igényeihez illeszkedik. Az is meghatározó, hogy minden üzletünkben dolgozik optometrista, aki a látásvizsgálatot végzi, és több helyen – köztük Esztergomban is – szemorvosi vizsgálatot is kínálunk. Vagyis nemcsak szemüveget árulunk, hanem teljes körű optikai szolgáltatást nyújtunk” – hangsúlyozza az üzletember. Aki szerint a versenyképességhez az is hozzájárul, hogy a cég rugalmas szervezeti felépítése gyors reagálást tesz lehetővé a változó piaci körülményekre.

Lokálpatrióta szemléletük a mindennapokban is tetten érhető: az Optic World rendszeres támogatója a Kivirágzó Esztergomért Alapítványnak, a helyi kutyamenhelynek és a női kézilabdacsapatnak is. „Számomra természetes, hogy visszaadjunk valamit annak a közösségnek, amelyből indultunk” – fogalmaz az ügyvezető, megemlítve, hogy az Optic World  idén két új üzletet nyitott Budapesten – a Shopmarkban és a Kopaszi gátnál – valamint egyet Nagykanizsán.

Mentavill: stratégiai lépés Esztergomba

Magyarország meghatározó villamossági szakáruháza, a magyar tulajdonú Mentavill Kft. idén nyitotta meg esztergomi üzletét. A lakosság mellett a helyi cégeket is megcélzó kereskedelmi vállalat számára a város ipari fejlődése és infrastruktúrális fejlődése egyaránt indokolttá tette a terjeszkedést.

Mentes Zsolt

„Esztergom ugyan földrajzilag nagyon közel van Budapesthez, de a közúthálózati kapcsolat olyan, hogy a város elérése még mindig sok időt vesz igénybe. Ugyanakkor azt láttuk, hogy az utóbbi években rengeteget fejlődött a már korábban is jelentős ipari háttérrel rendelkező város: újabb cégek települtek Esztergomba, miközben az ott lévők újabb fejlesztéseket hajtottak végre. Emellett pedig vannak már bevásárlóparkok, kialakult egy vonzó városközpont éttermekkel, üzletekkel, miközben Esztergom és a régió lakossága is dinamikusan bővül. Ezért most éreztük elérkezettnek az időt, hogy mi is megjelenjünk” – mondta el Mentes Zsolt, a cég ügyvezető igazgatója.

Az esztergomi Mentavill üzlet

A Mentavill saját beruházásban vásárolt telket a Tesco melletti területen, ahol egy 400 négyzetméteres üzletet alakított ki. „Ez egy olyan zöldmezős saját fejlesztés, amelyhez kiváló szakmai csapatot találtunk olyanokból, akik korábban is hasonló területen dolgoztak. Ami garantálta, hogy biztos alapokkal indul az esztergomi szaküzlet” – tette hozzá az üzletember. Aki azt is elmondta, hogy a Mentavill hosszabb távú célja, hogy minden nagyobb városban jelen legyen. „A stratégiánk világos: minél közelebb lenni a fogyasztókhoz és a vállalati partnerekhez, ami a jól kialakított logisztikai hátterünkre alapozva egyértelmű versenyelőnyt jelenthet a további növekedéshez. Aminek kulcseleme az is, hogy bármelyik városban is nyitunk üzletet az első perctől kezdve mindenütt lokálpatrióta módon veszünk részt a város életében” – fogalmazott az ügyvezető.

Érsek M. Zoltán

Kapcsolódó cikkek

Menedzser-Kihívások

Costes Group vezérigazgató: a gasztroforradalom után jön az újratervezés

Az utóbbi évek válságai alapjaiban formálták át a hazai vendéglátást: egyre több, a gasztroforradalom idején sikeres étterem tulajdonosa fáradt bele a bizonytalanságba, döntött úgy,...
Tovább
Menedzser-Kihívások

Betett a kamatsop. Kevesebb a végrehajtás, összevonnak a végrehajtók, de az adósok így sem szabadulhatnak a végrehajtásból.

Zavaczky Márk ügyvéd, végrehajtási jogi szakjogász szerint az elmúlt években jóval kevesebb új ügy indult, miközben a bankok először a követeléskezelő cégekre bízzák a kockázatos portfóliókat.
Tovább
Menedzser-Kihívások

Magyar siker az Emírségekben teltházas volt a dubaji Magyar Üzleti Tanács első rendezvénye

A márciusban megalakult Magyar Üzleti Tanács Dubaj (Hungarian Business Council in the UAE) az ISM Middle East 2025 élelmiszeripari kiállítás kísérő eseményeként szeptember 16.-án...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Hazai és nemzetközi sikertörténetek nőnek a Dunakanyar kapujában

Menedzser-Kihívások
Esztergom látképe Fotó:Esztergom.hu Esztergomot évszázadok óta a magyar történelem egyik...
Tovább

Kisebb volt az építőipari termelés volumene augusztusban

Építőipar
2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.
Tovább

A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható

Gazdaság
A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást.
Tovább

Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

Gazdaság
"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Építőipar

Kisebb volt az építőipari termelés volumene augusztusban

2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.
Tovább
Gazdaság

A köztartozásmentesség a KOMA adatbázisban szerepléssel is igazolható

A köztartozásmentesség egyszerűbben is igazolható, ha valaki kéri felvételét, és szerepel a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisában (KOMA) az a legtöbb esetben kiváltja a nullás igazolást.
Tovább
Gazdaság

Hárman kapták közösen a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

"Az innovációvezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért" hárman, Joel Mokyr amerikai-izraeli gazdaságtörténész, Philippe Aghion francia és Peter Howitt kanadai közgazdász kapta idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.
Tovább
Hírek

Szuperstartot vett a fix 3 százalékos hitelprogram

A szeptemberi adatokból látszik, hogy a fix 3 százalékos hitelprogram "szuperstartot vett", megmozdult az ingatlan- és a hitelpiac, az építőipar és az albérletpiac is.
Tovább
Hírek

A hazai természetvédelem egyik kiemelt feladata a földtudományi természeti értékek megóvása

Az élettelen természeti értékek megóvása kulcsfontosságú feladat, ezért a hazai nemzeti park igazgatóságok az elmúlt egy évtizedben mintegy 160 barlangban végeztek állagmegóvó, illetve rekonstrukciós beavatkozásokat.
Tovább
Agrár

A világ élvonalában a magyar vadgazdálkodás

A magyar vadgazdálkodás Európa és a világ legszűkebb élvonalába tartozik, amelyre jogosan lehetünk büszkék – mondta Zambó Péter, az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, a 2025. évi Országos Vadásznap ünnepélyes megnyitóján, a Győr-Moson-Sopron vármegyei Göbös-majorban.
Tovább
Hírek

Lappföld és Dubai is népszerű célpont az adventi időszakban

Kezdődik az adventi szezon a turizmusban is
Tovább
Egészség-ügy

Kórházak energetikai korszerűsítését célzó elemmel bővül a Jedlik Ányos Program

Csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlik Ányos energetikai program.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Tisztázzuk a vagyonadó terveket: ma egymilliárdosnak lenni már nem akkora szó, mint tíz éve

Ma már nagyjából 7000-10.000 magyar rendelkezik legalább 1 milliárd forintos klasszikus pénzügyi vagyonnal, 30.000 fő rendelkezik egymilliárdot meghaladó teljes vagyonnal, számuk pedig 2030-ra ötödével nőhet.
Tovább
Pénzvilág

Oda az MBH kapcsolat, de marad a régi gondoskodás

Megújul a Gondoskodás Egészség- és Nyugdíjpénztár – megszűnik az MBH-val való együttműködés A mai nap első híre az volt, hogy az MBH Bank felülvizsgálta és...
Tovább
Hírek

Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Hazai és nemzetközi sikertörténetek nőnek a Dunakanyar kapujában

Esztergom látképe Fotó:Esztergom.hu Esztergomot évszázadok óta a magyar történelem egyik legfontosabb városaként tartjuk számon: az államalapítás bölcsője, a magyar katolicizmus fővárosa és a Dunakanyar kapuja,...

Kisebb volt az építőipari termelés volumene augusztusban

2025 augusztusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 13,6 százalékkal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban.
© 2025 | www.azuzlet.hu