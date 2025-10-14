Hazai és nemzetközi sikertörténetek nőnek a Dunakanyar kapujában

Esztergom látképe Fotó:Esztergom.hu

Esztergomot évszázadok óta a magyar történelem egyik legfontosabb városaként tartjuk számon: az államalapítás bölcsője, a magyar katolicizmus fővárosa és a Dunakanyar kapuja, ahol olyan sikertörténetek születtek, amelyek a gazdaság és a sport területén már a nemzetközi térképre is felhelyezték a várost. Ezek közül mutatunk be néhány sikertörténetet.

Esztergom gazdasági életének motorja immár több mint három évtizede a Magyar Suzuki Zrt., amely az elmúlt időszakban is jelentős beruházásokkal járult hozzá a város fejlődéséhez. A közel 9 milliárd forintos gyártásfejlesztési és energiahatékonysági projekt keretében a japán autógyártó bővítette lökhárító-, festő- és hegesztőüzemét, miközben nagy lépéseket tett a karbonsemleges működés irányába is. A japán autógyártó mellett más ipari vállalatok is lendületet adnak Esztergom fejlődésének. A Kirchhoff Hungaria Kft. 20 milliárd forintos beruházással épített új csarnokot, ahol karosszéria- és alvázelemek gyártása zajlik, míg a Neuzer Kft., Magyarország egyik legnagyobb kerékpárgyártója, továbbra is a város egyik meghatározó exportőre. Emellett a Thai President Foods (Hungary) Kft. közel 45 millió eurós élelmiszeripari beruházása is elindult, amely modern logisztikai központtal és napelemes gyártókapacitással bővíti a helyi ipari parkot. Ezek a fejlesztések új munkahelyeket teremtenek, miközben megerősítik Esztergom pozícióját a hazai és regionális gazdaságban.

Mindeközben a történelmi városkép megőrzése és a turisztikai vonzerő növelése érdekében sorra újulnak meg Esztergom ikonikus épületei. A Városháza, a Vármegyeháza és a Megyeháza rekonstrukciója mellett folyamatban van a legendás Fürdő Szálló felújítása is, amely eredeti karakterét megtartva új funkciókat kap. A turizmusban pedig a magas minőséget képviselő Grand Hotel Esztergom megnyitása és a vele szemben álló Portobello Wellness & Yacht Hotel megújulása teremt új lehetőséget a hazai és a nemzetközi piacon.

Neuzer Kft: lokálpatrióta küldetés világpiaci sikerrel

A Neuzer Kft. tulajdonosa, Neuzer András nemcsak Magyarország egyik meghatározó, nemzetközi szinten is sikeres kerékpárgyártó vállalatának tulajdonosa, hanem közösségépítőként is sokat tesz Esztergomért. Egykori játékosként egyik alapítója a város ikonikus, 17-szeres magyar bajnok rögbicsapatának, az 1983-ban alakult Esztergomi Vitézek Rugby AFC-nek, amelynek menedzsmentje az elmúlt években a helyi sportélet megújításában is kulcsszerepet vállalt. A rögbiklub tapasztalt szervezői segítették a korábban sikeres esztergomi kézilabda sport újra szervezését és új alapokra helyezését. Ennek eredménye minden várakozást felülmúlt: az egyik legjobb hazai edző, Elek Gábor szerződtetése után az esztergomi női kézilabdacsapat rögtön feljutott az NB I-be, majd az élvonalban töltött első szezonjában, a 2024/25-ös bajnokságban már a harmadik helyet szerezte meg. Jó példát mutatva arra, hogyan képes az önkormányzat, a közösségi összefogás és a helyi vállalkozói szemlélet újra életre hívni a város sportsikereit.

A példamutató sportfelemelkedés igazi értékét az adja, hogy az esztergomi rögbisek az amatőr világban is olyan életképes, önfenntartó működési modellt alakítottak ki, amit azután sikerrel ültettek át a kézilabda világába is – abba a sportágba, amelyet jellemzően állami támogatások tartanak életben. Az Esztergomi Kézilabda Club esetében azonban egy egyedi, önfenntartó modell született, amelynek alapját a kiváló sportszakmai stáb, a tervezett utánpótlásképzés, a profi menedzsment, valamint a 2022-re elkészült, ma már az Önkormányzati forrásnak köszönhetően ezer fő befogadására alkalmas saját sportcsarnok adja. Ehhez járul az a helyi cégekből és elkötelezett üzletemberekből álló szponzorháttér, amely hosszú távon is biztosítja a klub fenntartható működést. Az Esztergomi Vitézek Rugby AFC az NB I-es feljutásig segítette a női kézilabda szakág újjászervezését, majd egy többségi befektető bevonásával létrehozott professzionális klubmodellben kisebbségi tulajdonosként folytatja szakmai és szervezeti támogató szerepét.

Neuzer András Fotó:BÉT

„A kézilabdasiker nemcsak sporteredmény, hanem közösségi élmény is: a teltházas meccsek azt üzenik, hogy a pályán született győzelmek a városi identitás részévé váltak. Innen ered az a távlatos cél, hogy esztergomi nevelésű játékosok is ott legyenek az olimpián – s látva a mai fiatal tehetségeket, ez korántsem tűnik elérhetetlen álomnak” – magyarázza az üzletember.

A kézilabda professzionális rendszere kerül átültetésre a Rögbi sportba is. Hosszútávú fejlesztési program indult a Női Rögbi felzárkóztatására. A VLO 36 program végcélja az Olimpiai szereplés. A főleg esztergomi játékosokra épülő program jelenti a város számára, hogy nagy számú esztergomi képviselje hazánkat az Olimpián. A program januári indulása óta már jelentkeznek az első sikerek, aminek hatására több esztergomi cég és a MOL Új Európa alapítvány támogatását is elnyerte. A klub meggyőződése, hogy az Önkormányzat- Egyesület-és a Helyi vállalkozások szoros együttműködése meghozza a kitűzött cél elérését.

Aki a több mint három évtizede alapított Neuzer Kft.-vel már bebizonyította, hogy Esztergomból is elérhető a nemzetközi siker, ami azonban folyamatos alkalmazkodóképességet igényel az állandóan változó piaci környezetben. A legutóbbi, a Covid kitörésével kezdődött válságidőszak például máig tartó bizonytalanságot hozott. A pandémia első szakaszában a kontinens-szerte kötelező bezárások miatt még a legnagyobb kereskedők közül is többen csődöt jelentettek, a beragadt készletek pedig komoly veszteséget okoztak a gyártóknak. Bár a később hirtelen megugró kereslet részben ellensúlyozta a kiesett bevételeket, 2023-tól ismét recesszió váltotta fel a rövid fellendülést, mert a túlrendelések miatt felhalmozódott készletektől szabadulni akaró kereskedők az előállítási ár alatti kiárusításokkal igyekeznek csökkenteni veszteségeiket.

„Ebben a helyzetben azt a stratégiát választottuk, hogy az új konstrukciók és kerékpármodellek fejlesztése mellett a meglévő technológiákkal elvégezhető műszaki összeszerelési és kisebb fémipari bérmunkákat is vállalunk a kapacitáskihasználtság és a cash-flow stabilizálása érdekében. Az idei, 4,5 milliárd forintos árbevétel mellett így sikerül elkerülni a veszteséget és megőrizni a megszokott munkavállalói létszámot” – elemzi a helyzetet Neuzer András. Hozzátéve: lokálpatriótaként a cég ebben a nehéz időszakban sem mond le az esztergomi közösségek támogatásáról, amelyre idén is mintegy 40 millió forintot fordítanak.

Optic World: a legnagyobb magyar optikai hálózat sztorija

„Abszolút lokálpatrióta vagyok” – vallja Sasvári Béla, az Optic World ügyvezető-tulajdonosa. – „Esztergomban születtem, a családom is innen származik, és ma is itt élek. A város számomra nemcsak otthon, hanem közösség is, amit a lehetőségeink szerint folyamatosan támogatunk.”

A márka első üzletét 1993-ban nyitotta meg Vácon az optikus családból származó Sasvári Béla, aki az Ofotért privatizációját követően 1995-től a franchise-rendszer tapasztalatait felhasználva kezdett hozzá saját üzlethálózatának kiépítéséhez. Az elmúlt évtizedekben – immár testvérével közösen, az „egy márka, két cég” jegyében – országos hálózattá fejlesztették az Optic Worldöt, amely ma 62 üzlettel és 400 munkavállalóval a legnagyobb magyar tulajdonú optikai lánc.

Sasvári Béla

„Ahhoz, hogy az Optic World versenyben maradjon a hazai piac felét lefedő külföldi tulajdonú láncokkal szemben, fontos volt, hogy a legnagyobb bevásárlóközpontokban is megjelenjünk, és olyan árukínálatot alakítsunk ki, ami kifejezetten a magyar fogyasztók igényeihez illeszkedik. Az is meghatározó, hogy minden üzletünkben dolgozik optometrista, aki a látásvizsgálatot végzi, és több helyen – köztük Esztergomban is – szemorvosi vizsgálatot is kínálunk. Vagyis nemcsak szemüveget árulunk, hanem teljes körű optikai szolgáltatást nyújtunk” – hangsúlyozza az üzletember. Aki szerint a versenyképességhez az is hozzájárul, hogy a cég rugalmas szervezeti felépítése gyors reagálást tesz lehetővé a változó piaci körülményekre.

Lokálpatrióta szemléletük a mindennapokban is tetten érhető: az Optic World rendszeres támogatója a Kivirágzó Esztergomért Alapítványnak, a helyi kutyamenhelynek és a női kézilabdacsapatnak is. „Számomra természetes, hogy visszaadjunk valamit annak a közösségnek, amelyből indultunk” – fogalmaz az ügyvezető, megemlítve, hogy az Optic World idén két új üzletet nyitott Budapesten – a Shopmarkban és a Kopaszi gátnál – valamint egyet Nagykanizsán.

Mentavill: stratégiai lépés Esztergomba

Magyarország meghatározó villamossági szakáruháza, a magyar tulajdonú Mentavill Kft. idén nyitotta meg esztergomi üzletét. A lakosság mellett a helyi cégeket is megcélzó kereskedelmi vállalat számára a város ipari fejlődése és infrastruktúrális fejlődése egyaránt indokolttá tette a terjeszkedést.

Mentes Zsolt

„Esztergom ugyan földrajzilag nagyon közel van Budapesthez, de a közúthálózati kapcsolat olyan, hogy a város elérése még mindig sok időt vesz igénybe. Ugyanakkor azt láttuk, hogy az utóbbi években rengeteget fejlődött a már korábban is jelentős ipari háttérrel rendelkező város: újabb cégek települtek Esztergomba, miközben az ott lévők újabb fejlesztéseket hajtottak végre. Emellett pedig vannak már bevásárlóparkok, kialakult egy vonzó városközpont éttermekkel, üzletekkel, miközben Esztergom és a régió lakossága is dinamikusan bővül. Ezért most éreztük elérkezettnek az időt, hogy mi is megjelenjünk” – mondta el Mentes Zsolt, a cég ügyvezető igazgatója.

Az esztergomi Mentavill üzlet

A Mentavill saját beruházásban vásárolt telket a Tesco melletti területen, ahol egy 400 négyzetméteres üzletet alakított ki. „Ez egy olyan zöldmezős saját fejlesztés, amelyhez kiváló szakmai csapatot találtunk olyanokból, akik korábban is hasonló területen dolgoztak. Ami garantálta, hogy biztos alapokkal indul az esztergomi szaküzlet” – tette hozzá az üzletember. Aki azt is elmondta, hogy a Mentavill hosszabb távú célja, hogy minden nagyobb városban jelen legyen. „A stratégiánk világos: minél közelebb lenni a fogyasztókhoz és a vállalati partnerekhez, ami a jól kialakított logisztikai hátterünkre alapozva egyértelmű versenyelőnyt jelenthet a további növekedéshez. Aminek kulcseleme az is, hogy bármelyik városban is nyitunk üzletet az első perctől kezdve mindenütt lokálpatrióta módon veszünk részt a város életében” – fogalmazott az ügyvezető.

Érsek M. Zoltán