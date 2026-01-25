Hirdetés
Hegyi Zsolt: újabb 120 busz érkezik, ezzel már félezer vadonatúj jármű erősíti a VOLÁN-buszflottát

AzÜzlet.hu

Tavaly forgalomba állt az első 400 autóbusz, 2026-ban március végégig újabb 120 modern jármű áll munkába, amelyeket az év végéig még 180 követ – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán vasárnap.

2025 és 2027 között 1000 vadonatúj, magyar autóbusz érkezik a MÁV-csoporthoz. Az utolsó 300 busz ebből a csomagból 2027-ben áll az utasok szolgálatába.

A járműpark frissítése országos léptékű: Győr-Moson-Soprontól Békésig több vármegyében jelennek meg az új autóbuszok, érezhetően javítva a helyi és helyközi közlekedés színvonalát.

Tájékoztatása szerint az új buszok érkeznek, a régiek mennek, “ez az élet rendje”, és ezzel egy XXI. századi autóbuszflotta épül ki.

“Az egyéni közlekedéssel árban és minőségben is versenyképes közösségi közlekedés kiépítése a Volánnál óriási lépésekkel halad, ennek köszönhetően 2026 nyarán már minden autóbuszunk légkondicionált lesz, és egyre több települést érünk el akadálymentes járatokkal” – fogalmazott a vezérigazgató.

“2027 végéig az autóbuszflottánk fejlődése előtt nincs akadály, a járműfiatalítás fókuszát a vasútra helyezzük, több mint 100 vadonatúj motorvonat beszerzését készítjük elő” – írta Hegyi Zsolt.

A MÁV-csoport közleménye szerint a MÁV Személyszállítási Zrt. januárban megkezdte újabb 120 autóbusz átvételét. Mindez a következő lépése annak a flottamegújítási programnak, amelynek elindítását – a 10 miniszeri vállalás egyikeként – épp egy esztendeje jelentett be Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Az 1000 vadonatúj jármű beszerzését célzó program első részében 869 új autóbusz szállításáról még tavaly szeptember elején írt alá a szerződést a MÁV Személyszállítási Zrt. és a Kravtex Kft. Ebből 400 jármű leszállítása és szolgálatba állítása már 2025-ben meg is történt. A mostani, második ütemben forgalomba álló – a Kravtex-Kühne Csoport által gyártott Credobus Econell Next – autóbuszokkal immár a félezret is meghaladja azoknak az új járműveknek a száma, amelyek egyetlen év leforgása alatt erősítették a VOLÁN-flottát.

Közölték: a most megkezdett lehívás újabb fontos mérföldkő a MÁV Személyszállítási Zrt. autóbuszos szolgáltatásainak megújításában. Az új autóbuszok forgalomba állítása elsősorban a közeljövőben megújuló 150-es vasútvonal, azaz a Budapest-Belgrád nemzetközi viszonylat hazai térségéhez kapcsolódik: a járművek jelentős része Pest és Bács-Kiskun vármegyében jelenik meg.

Kiemelt fejlesztési terület a Mátra térsége, az új autóbuszok emellett Győr-Moson-Sopron, Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Békés vármegyében is megjelennek, jellemzően 10-15 darabos nagyságrendben, hozzájárulva a helyi és helyközi közlekedés színvonalának javításához – írták. (MTI)

Kapcsolódó cikkek

Agrár

Már benyújthatók a támogatási kérelmek a fagykárkrízis-támogatásra

 A tavalyi tavaszi fagy okozta gazdálkodói károk enyhítésének érdekében, az ágazati szereplőkkel való egyeztetést követően, az Agrárminisztérium megteremtette a lehetőségét a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára az általuk igénybe vehető kárenyhítési juttatás előlegfizetésének.
Tovább
Energia

A napenergia hasznosításában 2025-ben is Magyarország volt Európa legjobbja

A a zöldenergia még hatékonyabb hasznosításához a tárolási képességeket is meg kell erősíteni.
Tovább
Hírek

Szerb belügyminisztérium: 30 perces lesz a határellenőrzés a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Személyforgalom esetén a határellenőrzést Magyarország területén, a kelebiai vasútállomáson végzik, míg a tehervonatok vizsgálata Szerbiában, a Szabadka-Kelebia vasúti határátkelőn történik.
Tovább
Gazdaság

Az átlagkeresetből kimaxolhatók a hazai személyi kölcsönök

Tavaly novemberben bruttó 756 400, illetve nettó 525 900 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete.
Tovább
Gazdaság

Béremelés – A Penny és a Tesco is bért emel

Megállapodott a szakszervezetekkel a Tesco az idei bérekről, az áruházlánc átlagosan 7,2 százalékkal emeli a munkatársak bérét.
Tovább
Gazdaság

Mennyit kerestünk? – novemberben a bruttó átlagkereset 756 400 forint volt, ami 8,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

A bruttó kereset mediánértéke 600 000, a nettó kereset mediánértéke 417 900 forintot ért el, 10,1, illetve 10,5 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.
Tovább
Gazdaság

KSH: decemberben 4 millió 624 ezer volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék

A 2025. október-decemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 642 ezer fő volt, 46 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.
Tovább
Gazdaság

Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább
Hírek

NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
Tovább

