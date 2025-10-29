Kezdőlap Cégvilág Heiligenblutban terjeszkedik tovább a Hilaris Hotels
Heiligenblutban terjeszkedik tovább a Hilaris Hotels

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu


Mostantól hét szállodával várja az aktív pihenés szerelmeseit Ausztriában a Hilaris Hotels

Két újabb ausztriai szállodával bővül a Hilaris Hotels portfóliója: az eddig a Hunguest Hotels tulajdonában álló,121 szobás Sporthotel és a 61 szobás Landhotel Post 2025 decemberétől a szállodalánc tagjaként nyitja meg kapuit Heiligenblutban. A két hotel Ausztria legmagasabb hegyének, a Grossglocknernek a lábánál, a Hohe Tauern Nemzeti Park területén, 1300 méteres tengerszint feletti magasságon helyezkedik el.

„A Hilaris Hotels alapításakor, két évvel ezelőtt azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy meglévő portfóliónkat újabb, kiváló adottságú és lokációjú hotelekkel bővítsük. Logikus lépés volt, hogy a magyar vendégek körében igen népszerű Murau–Kreischberg után egy másik ismert és közkedvelt környéken vegyünk terjeszkedjünk tovább. Így került a látóterünkbe Heiligenblut, és hosszas tárgyalássorozat után született meg a megállapodás a tulajdonosváltásról” – mondta Zentai Péter, a Hilaris Hotels alapítója.

Zentai Péter a Hilaris Hotels alapítója

Ezzel az akvizícióval a Hilaris Hotels lett az egyik legtöbb szállodát üzemeltető magyar tulajdonú szállodalánc Ausztriában. A kreischbergi Relax Resort, Alpenblick, Waldschlössl, Seppenwirt és St. Peter’s Hof mellé csatlakozik most a két heiligenbluti hotel, így a Hilaris Hotels ausztriai portfóliója már hét szállodát és közel 500 szobát foglal magában. A lánchoz további három fejlesztés alatt álló ingatlan is tartozik a Kreischberg régióban, amelyek a közeljövőben szálloda- és rendezvényközpont funkciót kapnak.

„Minden szállodánk más, de mindenhol ugyanazzal a Hilaris-élménycsomaggal várjuk vendégeinket: prémium minőségű szállodákkal, családbarát szolgáltatásokkal, Krausz Gábor által megálmodott gasztronómiával, valamint modern wellnesskezelésekkel, amelyeket megfizethető áron kínálunk” – emelte ki Zentai Péter.

„Úgy gondoljuk, hogy a prémium minőség nem luxus, hanem elérhető álom kell, hogy legyen mindenki számára. Ezért a magyarországi szállodáinkban már sikeresen működő ‘Fizess most – pihenj később’ részletfizetési konstrukciót ebben a síszezonban Ausztriában is bevezetjük, hogy a téli kikapcsolódás ne jelentsen komoly anyagi terhet a családok számára. Ígéretünkhöz hűen szállodáinkban magyar munkaerővel biztosítjuk az üzemeltetést – ­ így a vendégek mindenhol otthon érezhetik magukat.”

A 2023-ban alapított, dinamikusan fejlődő Hilaris Hotels hamarosan már 18 egységet számlál, és szolgálja ki vendégeit a legmagasabb színvonalon, a „magyaroktól – magyaroknak” filozófia mentén.

A saját üzemeltetésben működő magyarországi egységek: a LifeStyle Hotel Mátra, az Ambient Hotel & Thermal Spa (Sikonda), a Szalajka Liget Hotel, Szalajka Apartmanházak Resort (Szilvásvárad), valamint a Balaton partján található Residence Hotel Balaton, Reed Boutique Hotel, Villa MyLake, és a 2026 tavaszán nyíló Művész Üdülő Zamárdiban, emellett már befejezéshez közelít a marcaliban épülő, 144 szobás Atlantis Grand Hotel fejlesztése is. Az ausztriai portfólióhoz további hét szálloda tartozik, valamint a Hilaris ernyőmárka részeként működik két, nem saját üzemeltetésű siófoki partnerhotel is: a Colors Holiday Hotel és a Balaton Colors Beach Hotel, amelyek igényességben és vendégélményben egyaránt illeszkednek a Hilaris Hotels által képviselt minőséghez.

