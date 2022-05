Heiszler Gabriella: egy női karrier megvalósítása már nem annyira szakmailag, mint emberileg nehéz

Egy nőnek, a karrierjét tekintve, ma már nem annyira szakmailag, mint inkább emberileg nehéz érvényesülnie – vallja Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország ügyvezető igazgatója. Aki szerint minden cégnek versenyelőnyt jelenthet, ha a menedzsmentjében megvan a korösszetétel, a szakmai tapasztalat és a nemek szerinti egészséges diverzitás.

„A pályafutásom azt igazolja, hogy számomra a SPAR Magyarország jelenti az ideális cégméretet és munkakultúrát”- magyarázza a közgazdász végzettségű ügyvezető igazgató. Heiszler Gabriella korábban azért váltott egy nemzetközi vállalat pénzügyi elemzői pozíciójából, mert túl nagynak és így személytelennek érezte a szervezetet. Egy tatabányai, a papíriparban érdekelt 60 fős magyar KKV-hoz igazolt, ahol ketten voltak ügyvezetők és ő a gazdasági, a HR, illetve az IT területért felelt. Szavai szerint a kitérő legnagyobb tanulsága az volt, hogy amire egy nagyobb vállalatnál csak a legfelsőbb vezetés tagjainak van lehetőségük, az a KKV-nál megadatott számára azzal, hogy az összes működési folyamatra rálátást nyert. Teljesen megismerhette, hogyan is működik a mindennapokban egy cég.

Bíztak benne az osztrák férfi főnökök

„Ezután, mivel kétéves volt a lányom, olyan, a lakóhelyemhez közelebbi munkahelyet kerestem, ahol kiszámítható munkaidő mellett többet tudok foglalkozni a gyermekemmel. Így kerültem 2006-ban belső ellenőrzési osztályvezetőnek a SPAR-hoz, ahol nem elégedtem meg azzal, hogy a belső szabálytalanságokkal foglalkozom. Nagy előnynek éreztem, hogy a cég teljes működését átláthattam, ezért egyre nagyobb mértékben próbáltam foglalkozni azzal, hogy a működés hatékonyságának javítását segítsem. Így, mivel látszott, hogy az operatív folyamatok is érdekelnek, a pénzügy és a kontrolling területén kaptam vezetői pozíciót.”

Hogyan hat az új autó átadások csúszása, a kényszerű túlfutás menedzselése a cégautó piacra és a flottaüzemeltetésre? Minden, amit a cégautóhasználat személyi jövedelemadó vonzatairól tudni kell. Az elektromos autózáshoz kapcsolódó adózási és üzemeltetési kérdések a legjobb szakemberektől, egy szakmai konferencián 2022 június 15-én. Részletek és további információ: itt található.

Heiszler Gabriella ma, első számú ügyvezetőként, a hipermarket és online értékesítés mellett majdnem az összes funkcionális terület közvetlen irányításáért felel a SPAR Magyarországnál. Az üzletasszony rendkívül pozitívan élte meg, hogy teljesítménye alapján két olyan osztrák csúcsvezető is volt a cégnél – korábbi főnöke és így elődje (aki a SPAR Magyarország Felügyelőbizottságának tagjaként folytatta pályafutását), valamint az akkori felügyelő bizottság elnöke – akik megbíztak a tudásában, teljesítményében annyira, hogy 2017-ben megkaphatta a jelenlegi pozícióját.

Szavai szerint ettől függetlenül még a SPAR-nál is létezik valamilyen kimondatlan üvegplafon. Például, amíg az üzlethálózatban nagyon kevés férfi dolgozik, a boltvezetők, a területvezetők, a régióvezetők és az értékesítési vezetők között lényegesen nagyobb arányban vannak jelen. A 26 fős, kéthetente összeülő osztályvezetői szinten viszont már beállt az 50-50 százalékos arány. Ami nyilván annak is köszönhető, hogy a HR és a teljes gazdasági vonalat beleértve, többféle háttérterületen is meghatározó szerepük van a női munkatársaknak. Az ügyvezetőnő azt is jó aránynak tartja, hogy a hetente ülésező, 12 tagú stratégiai igazgatói szinten négy hölgy képviseli a női nemet, miközben ügyvezető társa, Szalay Zsolt személyében férfi.

“Nem promotáljuk a nőket, hanem egyenlő esélyeket adunk”

„A mi üzleti modellünk nem arra épül, hogy külön promotáljuk a női munkavállalókat, hanem arra, hogy alapelvként, a napi gyakorlatban visszaigazolva működik az esélyegyenlőség elve. Ami abban is megmutatkozik, hogy az azonos beosztásban dolgozó férfi és női munkavállalók azonos bért kapnak. Emellett az egyenlő feltételekkel zajló belső karrierépítést is komoly lehetőségnek tartom, mert a SPAR-nál az az alapelv, hogy a legtehetségesebb saját munkavállalóinkból neveljük ki a következő vezetőket. Ennek az egészséges kiválasztási rendszernek köszönhetően pedig ha több tehetséges hölgy válik arra alkalmassá, akkor a női közép- és felsővezetők száma is természetesen növekedni fog. Azt, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség tekintetében nem állunk rosszul, jól mutatja, hogy a SPAR csoportban, régiós kitekintésben Horvátországban, Szlovéniában és Olaszországban egyáltalán nincs nő a vezetőségben. Ausztriában is egy-két éve kezdődött meg az a folyamat, amelynek eredményeként a regionális ügyvezetők között már találni néhány hölgyet. Ami egyébként azért is érdekes, mert az élelmiszerkereskedelemben az ügyfeleink, vagyis a vásárlóink 75 százaléka nő.”

Miközben a SPAR ügyvezetője szerint túlzott általánosítás lenne azt mondani, hogy a női vezetőket az intuícióik jobban segítik a döntéseknél, azzal maximálisan egyetért, hogy egy vezetői csapat sokkal hatékonyabb és eredményesebb, ha abban a különféle vélemények ütköztetésének tere van. Ehhez pedig elengedhetetlen az életkort, a szakmai tapasztalatot és a nemek arányát tekintve egyaránt változatos összetétel.

„Csapatjátékosnak tartom magam, ami számomra egy fontos elv. De nyilván ez csak egy bizonyos pontig lehetséges. Különösen krízis szituációban – ami például most a Covid-járvány és az ukrajnai háború miatt állandósult – igaz az, hogy a parttalan demokrácia nem visz előre. Ezért, miközben minden érdemleges véleményt meghallgatok és kifejezetten ügyelek arra, hogy a megbeszéléseken csendben figyeljek, nehogy a megjegyzésemmel önkéntelenül is eltérítsem az érvelések menetét, a nap végén nekem kell a végső döntést meghoznom. Mert az én felelősségem a cég eredményessége”- teszi hozzá Heiszler Gabriella.

Aki úgy érzi, számára nem okoz kihívást az önfegyelem, az, hogy csak akkor szóljon bele egy megbeszélésbe, ha látja, hogy az érdemben előrébb viszi a diskurzust.

„Számomra nagyon lényeges a csapatharmónia, amelynek megteremtését kulcsfontosságúnak tartom. Ebben szerintem az is sokat segít, hogy miközben egy vezetőnek természetesen szüksége van némi egóra, nálam ennek megélése nem tartozik a meghatározó jellemvonások közé. Ezt a visszafogottságot egyébként a lányokra általában is jellemzőnek tartom. Így például nekem mindig bátran lehet nemet mondani – de ahhoz alapos érvekkel meg is kell indokolni az ellenvéleményt.”

Az ügyvezető szerint az, hogy a SPAR-nál jó csapatot sikerült felépíteni, nem csak az igazolja, hogy tavaly, a Covid kihívásai ellenére is 791,8 milliárd forintos forgalmat realizálva 7,2 százalékos növekedést tudott elérni a cég. Mindezt úgy, hogy közben rekordösszegű beruházással több áruházat is fel tudtak újítani és emellett hat új saját egységgel és harminc, a franchise-hálózat égisze alatt megnyíló üzlettel is bővült a hálózatuk. Legalább ennyire fontos, hogy a covid első pillanatától úgy összezárt a gárda, hogy még a pandémia legnehezebb időszakában sem volt kérdés a folyamatos nyitva tartás és a zavartalan áruellátás fenntartása. A rugalmassággal párosuló állandó készültség azóta is jellemzi, a terveit folyamatosan a külső körülmények alakulásához igazító SPAR-t.

Az időnek kulcsszerepe van

„Az a tapasztalatom, hogy a mai világban már a legnehezebb helyzetekben és a legnagyobb felelősségel járó pozíciókban sem számít csodabogárnak a női vezető. Az azonban még nagyon eltérő, hogy kinek, mivel kell harcolnia a karrierlétrán felfelé vezető, korántsem könnyű úton. Amit megjárva, vezető menedzserként is gyakran meg kell küzdeni az elfogadásért, amihez az idő múlása adja az egyik legnagyobb segítséget”- érvel Heiszler Gabriella.

Aki szerint az idő azért fontos tényező, mert így az ember közvetlen környezete lassan megszokja, majd ha arra érdemes, el is fogadja azt, hogy egy nő a vezető. Szavai szerint nőként az üzleti életben rendkívül fontos személyes kapcsolatépítés is sokkal nehezebb, mint a férfiaknak. Az idő azonban itt is segít azzal, hogy ha valakit már hosszabb ideje ismernek a partnerei, akkor azok a többedik találkozás után már bátrabban nyílnak meg. A SPAR ügyvezetőnője ugyanakkor úgy látja, hogy ma már nem is annyira szakmailag, mint inkább emberileg nehéz érvényesülnie egy nőnek. Mert nem példanélküli mondjuk egy olyan értekezlet, ahol a női menedzser hiába mondja ki a férfiaknál hamarabb az igazságot, azok mégis hajlamosak csak akkor meghallani azt, ha utána egy férfi kollégájuk szájából hangzik el ugyanaz, aki aztán rögtön le is arathatja a siker babérját. Heiszler Gabriella azonban összességében így is optimistán tekint a női karrier lehetőségekre, mondván a mai világban annyira felértékelődik a tudás, hogy lassan már tényleg másodlagossá válik, hogy azt egy férfi, vagy egy nő birtokolja.

Érsek M. Zoltán