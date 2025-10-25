Hét új város, csúcsra járatott ülőhelykínálat. A indul Budapest Airport téli menetrendje.  

Minden eddiginél nagyobb ülőhely kapacitással vág neki az október 26-án induló és 2026. március 28-ig tartó téli menetrendnek a Budapest Airport. A téli menetrend nemcsak új úti célokat, hanem számos járatsűrítést is tartalmaz, ezzel tovább bővítve a magyar utazók választási lehetőségeit.

A VINCI Airports hálózat tagjaként működő Budapest Airport új, diverzifikációra épülő járatfejlesztési stratégiája látványos eredményeket hozott: a téli menetrendben hét új desztináció közül választhatnak az utasok. Az easyJet két új francia városba, Bordeaux-ba és Nantes-ba indít járatokat, a Jet2.com a brit Newcastle és East Midlands repülőtereivel bővíti kínálatát, míg a Ryanair új közvetlen összeköttetést kínál Marrákesbe. A Wizz Air két új európai célpontot – Torinót és Tallinnt – kapcsol be a hálózatába.

A skandináv régió elérhetősége is javul: a SAS Scandinavian Airlines a Budapest–Koppenhága járatát novembertől márciusig naponta üzemelteti, a szezon többi részében pedig legalább heti öt alkalommal repül majd a dán fővárosba.

A 2024-es téli időszakhoz képest közel harminccal több, összesen 182 útvonal lesz elérhető Budapestről. Ez a bővülés nemcsak a magyar utazók számára kínál több lehetőséget, hanem a beutazó forgalmat is tovább növeli. Az idei év első nyolc hónapjában már több mint egymillióval több külföldi légi utast fogadott a repülőtér, mint 2024 azonos időszakában.

A kedvelt úti célokra irányuló járatsűrítések révén a Budapest Airport idén télen is jelentős forgalomra számít. A repülőtér 8,9 millió ülőhelyet kínál az utasoknak, ami 12,5 százalékos növekedést jelent az előző téli szezonhoz képest.

A jövő nyár is ígéretesnek tűnik: visszatér Budapestre az American Airlines, amely újraindítja a közvetlen Budapest–Philadelphia járatot, míg az Air Canada ismét elérhetővé teszi a Budapest–Toronto útvonalat. 2026-ban pedig új szereplőként érkezik a Condor, amely napi három járattal erősíti majd a Budapest–Frankfurt kapcsolatot. Emellett az új magyar–kínai légiközlekedési megállapodásnak köszönhetően a két ország közötti járatszám is tovább növekedhet.