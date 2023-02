Hetedszerre újrázott, ismét a Forbes Travel Guide listáján a Kempinski Hotel Corvinus Budapest

A Forbes Travel Guide (FTG) idén is nyilvánosságra hozta Star Award listáját, amelyen a Kempinski Hotel Corvinus Budapest ismét a “négycsillagos” besorolást kapta, ami nem azonos az európai szállodaminősítési rendszer szerinti besorolással.

Az értékelésből kiderül, hogy a Kempinski Hotel Corvinus Budapest az egyik leginnovatívabb luxusszálloda a magyar fővárosban. A belváros szívében található hotel 353 szobában és lakosztályban egyedi szolgáltatásokat nyújt vendégeinek. A földszinten található Budapesti Gasztronómiai Negyed – a szálloda saját éttermi koncepciója – változatos kulináris élményeket kínál a Nobu Étteremben, az ÉS Bisztróban, az ÉS Deliben, a The Living Roomban és a Blue Fox The Bárban. A Kempinski The Spában a természet gyógyító erejét felhasználó masszázsokat és kezeléseket a négy évszak ihlette. A Kempinski Hotel Corvinus Budapest a városban az első és egyetlen szálloda, amelynek saját műgyűjteménye van, a szobrok és festmények a szobákat, lakosztályokat és közös tereket díszitik. A földszinti galéria a kortárs magyar festészet bemutatását szolgálja.

„Idén egymás után hetedik alkalommal kerültünk fel erre a rangos listára, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a világ legjobb szállodái között szerepelhetünk, különösen annak fényében, hogy tavaly ünnepeltük a hotel fennállásának 30. évfordulóját. Bízunk benne, hogy a jövőben is kivételes élményeket kínálhatunk az igényes utazóknak. A közelmúltban felújított elegáns szobáinkban és lakosztályainkban a legmagasabb szintű szolgáltatásokat nyújtjuk vendégeinknek” – mondta Stephan Interthal, a szálloda vezérigazgatója.

“Az utazási kedv folyamatosan nő a világban, s az utazók az autentikus, egyedi élményeket részesítik előnyben” – mondta Amanda Frasier, a Forbes Travel Guide minősítési részlegének elnöke. „A 2023-as listánkon szereplő szállodák, óceánjárók, éttermek és fürdők rendkívüli elkötelezettséget mutatnak az iránt, hogy emlékezetes körülményeket teremtsenek vendégeiknek, nagy hangsúlyt fektetve a személyes kapcsolatok fontosságára, az örömteli pillanatokra és az adott hely szellemének megélésére a világ felfedezése közben” – részletezte.