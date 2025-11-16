Kezdőlap Hírek Hétfőn indul az új elektromos buszok próbajárata a fővárosban
Hétfőn indul az új elektromos buszok próbajárata a fővárosban

Hétfőn indul az új elektromos buszok próbajárata Budapesten, a járművek a tervezettnél korábban, már december elejétől forgalomba is állhatnak – közölte a Főpolgármesteri Hivatal vasárnap az MTI-vel.

Azt írták, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) megrendelésére 2027-ig összesen 82 új elektromos autóbusz érkezik Budapestre. Az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében 58 szóló és 24 csuklós busz közlekedik majd.

Jelezték, a fővárosi közösségi közlekedésben történő utazások kétharmada már most is elektromos járművel valósul meg, de nagy kihívás, hogy a buszágazatban is növekedjen az elektromos járművek száma.

Előrelépést jelent, hogy az új flotta részeként az országban egyedülálló módon jelentős számú csuklós elektromos busz is forgalomba áll Budapesten, amelynek köszönhetően a fővárosi lesz az ország legnagyobb csuklós flottája – írták.

Az új elektromos buszok alacsony padlósak, klimatizáltak, és olyan modern asszisztensrendszerekkel is fel vannak szerelve, mint a holttérfigyelő, a kerékpáros- és gyalogosérzékelő és a vezetői fáradtságot figyelő funkció. A járművek tágas elsőbbségi teret biztosítanak kerekesszékesek és babakocsisok számára, alkalmasak kerékpárszállításra, és számos USB-töltőpontot is kínálnak. A buszok olyan modern töltési rendszerrel rendelkeznek, ami képes optimalizálni a járművek éjszakai töltését a reggeli forgalomba állásukkal és a napközbeni üzemeltetésükkel.

Közölték, az új járműveket a vezetőknek és a karbantartó személyzetnek is meg kell ismerniük, mert ezek a buszok másképp működnek, mint a jelenleg forgalomban lévők, ezt a célt szolgálja a hétfői próbaüzem. A tesztelés a 105-ös és a 210-es útvonalakon zajlik, ahol az elektromos buszok december elejétől a forgalomban is megjelennek.

