Hétfőtől elérhető a fix 3 százalékos hitelprogram indul a kis- és közepes vállalkozások számára

Hétfőtől érhető el a fix 3 százalékos hitelprogram a kis- és közepes vállalkozások (kkv) számára; a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki a vállalkozások megkérdezésével – mondta Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője az M1 aktuális csatornán pénteken.

Hozzátette: a hétfőtől elérhető hitel sok mindenre felhasználható, az érintettek ismerik a termékeket. Hét termék áll rendelkezésre a konstrukcióban, az ismert bankfiókokban. A Demján Sándor programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatás jut a hazai kkv-knak – jelezte. A szóvivő szerint termelékenységjavító, energetikai korszerűsítő fejlesztések valósultak már meg a programban. “Amikor támogatjuk ezeket a vállalkozásokat, akkor hiszünk abban, hogy egy vállalkozás tud bővülni” – fogalmazott, hozzátéve: a magyar vállalkozásokat szeretnék előnyben részesíteni, és még többet igyekeznek értük tenni, például ezzel a fix 3 százalékos kamattal.

Kitért arra, hogy számos intézkedés járul hozzá a lakossági fogyasztás növekedéséhez. Példaként említette a megemelt családi adókedvezményt, a csed és a gyed adómentessé válását, vagy a három gyermekes édesanyák szja-mentességét, illetve a nyugdíjasok utalványát. “Mi nem Tisza-adóval vennénk el tőlük több pénzt, hanem azon dolgozunk, hogy minél több legyen náluk” – fogalmazott.