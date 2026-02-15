Hirdetés
Kezdőlap Gazdaság Heti makronaptár - Kereseti és lakásépítési adatokat közölnek a jövő héten
GazdaságHírek
No menu items!

Heti makronaptár – Kereseti és lakásépítési adatokat közölnek a jövő héten

AzÜzlet.hu

A jövő héten közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a keresetek tavaly decemberi és a lakásépítések, építési engedélyek tavalyi I-IV. negyedévi statisztikáit.

Pénteken adja ki a KSH a keresetek 2025. decemberi alakulásának adatait. Tavaly novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400, a nettó átlagkereset 525 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,9, a nettó átlagkereset 10,2, a reálkereset pedig 6,2 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

Novemberben a rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 665 100 forint volt, ami 8,7 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 653 100, a költségvetésben 679 100, a nonprofit szektorban 739 500 forintot tett ki, 7,5 és 10,4, illetve 14,4 százalékkal nőtt egy év alatt.

Szintén pénteken jelenik meg a lakásépítések, építési engedélyek tavalyi adatsora. 2025 I-III. negyedévében 7490 új lakás épült, 14 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19 947 volt, 37 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. A fővárosban 9,1, a megyei jogú városokban 33, a községekben 22 százalékkal kevesebb lakás épült.

Csak a kisebb, nem megyei jogú városokban emelkedett kissé (1,5 százalékkal) az átadott lakások száma. Budapest 2509 új lakásának 57 százaléka három kerületben épült fel: a VIII. kerületben 631, a XI. kerületben 421, a IX. kerületben 379 új lakást vettek használatba. A vidéki új lakások közül sok található a balatoni térségben: Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át, 259-et, Keszthelyen 165, Balatonszemesen 154 lakást vettek használatba. Mindezek mellett Kecskemét (225), Nyíregyháza (121) és Érd (116) lakásépítéseinek száma volt még jelentős, a többi vidéki nagyvárosé viszont nem érte el a százas nagyságrendet.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Milliós pályázatoktól eshetnek el a cégek egy sok évtizedes, rossz könyvelési szokás miatt

Sok cégvezető a könyvelője tanácsára tulajdonosi vagy munkáltatói kölcsönökkel próbálja „kozmetikázni” a hiányt, de ez a szakértő szerint csak elodázza a bajt, sőt, újabb jogi csapdát állít.
Tovább
Hírek

Tárgyak második élete Bécsben – ami elromlott, megjavítják

Előzetes bejelentkezés után bárki elhozhatja a meghibásodott kisebb elektromos készülékeit 48er-Tandler "Repair-Cafe"-jába, ahol a szakemberek gondoskodnak azok javításáról. 
Tovább
Gazdaság

A krőzusadóval okkal azonosul a társadalom, de a valóság józanabb kivitelezést követel

A kívánt adóeredményt hatékonyabban lehetne elérni a tőke bizonyos összeg feletti gyarapodására kivetett adózással, mivel a tőke extra növekedését transzparensebben lehetne adóztatni, mint a vagyont.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Heti makronaptár – Kereseti és lakásépítési adatokat közölnek a jövő héten

Gazdaság
A vidéki új lakások közül sok található a balatoni térségben: Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át,.
Tovább

BÉT – Csökkenő forgalomban esett a BUX a héten – kiemelkedő volt a Richter

Pénzvilág
A héten a vezető részvények közül egyedüliként a Richter árfolyama emelkedett 1,92 százalékkal, pénteken a részvény 11 700 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 16,08 milliárd forintot.
Tovább

Milliós pályázatoktól eshetnek el a cégek egy sok évtizedes, rossz könyvelési szokás miatt

Gazdaság
Sok cégvezető a könyvelője tanácsára tulajdonosi vagy munkáltatói kölcsönökkel próbálja „kozmetikázni” a hiányt, de ez a szakértő szerint csak elodázza a bajt, sőt, újabb jogi csapdát állít.
Tovább

A krőzusadóval okkal azonosul a társadalom, de a valóság józanabb kivitelezést követel

Gazdaság
A kívánt adóeredményt hatékonyabban lehetne elérni a tőke bizonyos összeg feletti gyarapodására kivetett adózással, mivel a tőke extra növekedését transzparensebben lehetne adóztatni, mint a vagyont.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Heti makronaptár – Kereseti és lakásépítési adatokat közölnek a jövő héten

A vidéki új lakások közül sok található a balatoni térségben: Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át,.
Tovább
Hírek

Tárgyak második élete Bécsben – ami elromlott, megjavítják

Előzetes bejelentkezés után bárki elhozhatja a meghibásodott kisebb elektromos készülékeit 48er-Tandler "Repair-Cafe"-jába, ahol a szakemberek gondoskodnak azok javításáról. 
Tovább
Gazdaság

A krőzusadóval okkal azonosul a társadalom, de a valóság józanabb kivitelezést követel

A kívánt adóeredményt hatékonyabban lehetne elérni a tőke bizonyos összeg feletti gyarapodására kivetett adózással, mivel a tőke extra növekedését transzparensebben lehetne adóztatni, mint a vagyont.
Tovább
Hírek

Révész Máriusz: a kormány már 228 bringapark létrehozására adott támogatást

A mezőkövesdi pumpapálya beruházásának összértéke 74 millió 258 ezer forint, amelyhez az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ (AMFK) 39 millió 998 ezer, az önkormányzat pedig 34 millió 259 ezer forintot biztosított.
Tovább
Gazdaság

Duna House: továbbra is a fiatalok és az első lakásvásárlók az ingatlanpiac főszereplői

Az Otthon Start Program (OSP) felfutásával 2025 őszére az első lakásvásárlók aránya Budapesten 41 százalékra, vidéken pedig rekordmagasra, 43 százalékra ugrott, ami jól mutatta a támogatott hitelek felszívó erejét.
Tovább
Gazdaság

Idén már csaknem 70 ezren kérték az anyakedvezményeket online a NAV-nál

A januárra járó kedvezmény jövőre, az éves szja-bevallásban kérhető vissza. Azonban a nyilatkozatot érdemes minél előbb pótolni, hogy már a februári fizetésben érvényesüljön a kedvezmény.
Tovább
Gazdaság

NAV: megújul az egyéni vállalkozók elektronikus bejelentőfelülete

A közlemény szerint az új ügysegéd egyszerűbb, gyorsabb és könnyebben használható, a NAV honlapjáról is könnyen elérhető, okostelefonra optimalizált felület.
Tovább
Gazdaság

Tarolnak a szabad felhasználású kölcsönök, egy átlagos igénylő 5 évre tervez eladósodni

Az átlagos paraméterek alapján elvégzett kalkuláció eredményeként havi 63 640 forint és 74 281 forint közötti törlesztőrészlettel találkozhatunk a jelenleg elérhető ajánlatoknál.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

BÉT – Csökkenő forgalomban esett a BUX a héten – kiemelkedő volt a Richter

A héten a vezető részvények közül egyedüliként a Richter árfolyama emelkedett 1,92 százalékkal, pénteken a részvény 11 700 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 16,08 milliárd forintot.
Tovább
Hírek

Több mint 2 millió magyar Revolut felhasználó élete változhat meg

A Revolut Banknak már működik magyarországi fióktelepe, ám a magyar ügyfelek még nem ez alá tartoznak, így a következő lépés az lesz, ha őket ide migrálják át. Hogy ez mikor történik meg, arra nézve nincsenek pontos információk, ám a dolgok gyorsan változhatnak.
Tovább
Pénzvilág

Emelkedéssel indították a hetet az európai részvénypiacok

A nyersolajat az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos feszültség csökkenésével szembeni várakozások nyomták lejjebb.
Tovább
Hírek

Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Heti makronaptár – Kereseti és lakásépítési adatokat közölnek a jövő héten

A vidéki új lakások közül sok található a balatoni térségben: Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át,.

BÉT – Csökkenő forgalomban esett a BUX a héten – kiemelkedő volt a Richter

A héten a vezető részvények közül egyedüliként a Richter árfolyama emelkedett 1,92 százalékkal, pénteken a részvény 11 700 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 16,08 milliárd forintot.
© 2026 | www.azuzlet.hu