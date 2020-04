Hétköznapok világszerte – Covid-19 idején

A korona-vírus az egész világon jelen van, ahogy a korlátozások is. Mégis nagyok a különbségek. A legnagyobb példányszámú német hetilap, a Spiegel feltérképezte, merre, hogy élik, élték meg a hétköznapokat a rendkívüli heteket.

Szöul, Dél-Korea

Az ázsiai országban nincs kijárási tilalom. A kormány azonban március eleje óta arra kéri az embereket, lehetőleg maradjanak otthon, kerüljék a társasági érintkezést. Nehéz időszak ez a hiperaktív dél-koreaiaknak. Aktív társasági életüket most a Facebookon és az Instagrammon élik. Főleg az otthon készített kulináris remekeiket posztolják. Sokan először ragadtak fakanalat. Dél-Koreában nem divat otthon főzni. Meglepően sok a krumpliból készült étel a képeken. Ez az dél-koreai konyhában amúgy ritkán előkerülő zöldség az iskolai menzák bezárása miatt most tonnaszámra áll a boltokban és fillérekbe kerül.

Moszkva, Oroszország

Az országba nem ment át a ’home office’ kifejezés. Az ’udaljonka’ kifejezést használják. Ez a ’udaljonnaja rabota’, a ’távmunka’ kicsinyítő képzős változata. Jól illik az otthoni munkára: Kényelmesen, macinaciban, a puha szófán fekve ’dolgozgatnak’. Az elmúlt napok tapasztalata szerint sok minden nem készül el az otthon töltött munkanap végére. Arcukra fagyott a mosoly, amikor Moszkva polgármestere március 28-án este bejelentette, hogy éjféltől a világ egyik legszigorúbb kijárási tilalma lépett életbe: sürgősségi orvosi ellátás, a legközelebbi élelmiszerüzlet felkeresése, bejárás csak létfontosságúnak nyilvánított munkahelyekre és kutyasétáltatás a lakóhely 100 méteres körzetében. Ezek az okok, amiért el lehet hagyni a lakást. A szabály betartását a mobiltelefonok cellainformációival is ellenőrizhetik a hatóságok.



Új kórház épül Moszkván kívül a COVID-19 betegek kezelésére

Saragossa, Spanyolország

Kira, egy kutya lett a Spiegelben bemutatott saragossai család legfontosabb tagja mióta szigorú kijárási tilalom van. Spanyolországban a lakást csak akkor szabad elhagyni, ha valaki orvoshoz, gyógyszertárba vagy bevásárolni megy, esetleg kutyát sétáltat. Így lett a négylábú féltve őrzött kincs. Kira az árnyoldalt is érzi: kölcsönadják a kedves szomszédoknak, hogy ők is kiszabadulhassanak a négy fal közül. Hetek óta többet kell sétálnia, mint amennyihez kedve lenne.

A trend általános. A menhelyek gyakorlatilag kiürültek és hetek óta nem látni kóbor kutyákat sem. Az ügyészség figyelmeztet: sétálni más állattal nem szabad. Egy találékony katalán férfit, aki kecskéjével járta az utcákat, 300 euróra büntetett a rendőrség. Másrészt, aki most kutyát fogad be, annak éveken keresztül gondoskodnia kell róla. Kutyát az utcára kitenni ugyanis bűncselekmény Spanyolországban.



Spanyol kórház a COVID-19 idején

Róma, Itália

Az egészségügyiből gazdasági válság lett Itáliában. Barátok, ismerősök, családtagok, szomszédok egymásnak kölcsönöznek. Egyre többen kérnek, de egyre kevesebben tudnak adni. Van ugyan állami segítség, de láthatóan túl kevés. Különösen a szabadúszók, korábban részben, vagy egészben feketén dolgozók vannak bajban. Jövedelem nélkül maradtak. A válság súlyosságát jelzi, hogy az olasz kormány a legrászorultabbaknak a háborús időkből ismert élelmiszerjegyeket ad, hogy legalább senki ne éhezzen a világ nyolcadik legnagyobb GDP-t előállító országában.



Párizs, Franciaország

Az országban becslések szerint 250 ezer hajléktalan él. Nagy részük Párizsban. Ők a kijárási tilalom legnagyobb vesztesei. Mióta gyakorlatilag üresek az utcák, alig van, aki pénz dobna a kalapjukba. Pedig a párizsiak korábban nagyvonalúságukról voltak híresek.

Ha hinni lehet a városban szállingózó híreknek, vannak az otthontalanok közül, akik a válság haszonélvezői lettek. A kormány fél, hogy az utcán lakók a vírusterjesztés gócpontjaivá válnak, ezért szobákat bérelt sokuknak az üresen álló hotelekben. A kérdésben az Élysée-palota és a szállodaláncok is hallgatnak. A kormány, mert fél, hogy a fedél nélküliek ’dőzsölése’ felháborodást keltene. A hotelesek pedig attól tartanak, hogy a többség nem akar majd beköltözni a hajléktalanok lakta hotelszobákba.

San Francisco, Kalifornia

A Szilikon-völgy fővárosában is szinte csak homelesseket látni az utcákon. Párizzsal ellentétben a városvezetés nem titkolja, hogy szállodákba akarja elhelyezni őket. 8000 szobára írtak ki közbeszerzést. Az üresen álló hotelek vezetői pragmatikusan gondolkoznak: A pénznek nincs szaga. A luxushotelek között harc folyik a szokatlan vendégekért.

Amerikában, mint minden, a korona-járvány is politika. A republikánus média és az elkötelezett jobboldali szavazók látványosan elégedettek, ha demokrata városokból és államokból a megbetegedések számának növekedéséről érkeznek hírek. A balodal alkalmatlanságának tudják be, hogy az általuk vezetett államokban általában erősebben fertőzöttek. A demokraták saját előrelátásukat és mindent tudásukat dicsérik, ha kiderül, hogy egy republikánus környéken rosszabbodik a helyzet. Annak tudják be, hogy a jobboldaliak Trump vezetésével sokáig tagadták a probléma egész létezését. Annak, hogy a demokrata vezetésű államok és városok fertőzöttebbek egyébként nagyon kézenfekvő oka van: Általában ezek az ország sűrűn lakott részei. A vírus amerikai epicentruma, New York a világ egyik legnagyobb népsűrűségű városa.

Brüsszel, Belgium

Európa fővárosának polgárai töltik a legtöbb időt dugóban a kontinensen: Minden évben egy teljes hetet! A korona-válság napjai sokat fognak javítani az idei statisztikán. A Spiegel riporterét elhagyott filmkulisszákra emlékezteti az elnéptelenedett város. Különösen hátborzongatónak tartja az Európa-negyedet. Az eurókraták szinte kivétel nélkül hazautaztak, így ott még maszkos bevásárolni sietőket sem látni az utcákon. 

Bildein, Burgenland

A Spiegel Bécsből érkező riportere a főváros kihalt utcáin, majd néptelen autópályán és országúton érkezik az osztrák-magyar határon fekvő faluba, Bildeinba (Beled). A burgenlandi településeket, amelyeken átautózik csak a virágok és az óriásplakátok színesítik. A szigorú kijárási tilalom miatt egy lélek sincs az utcákon.

A riportert megérkezése után a 400 lelkes falu polgármestere kalauzolja, szigorúan egy méteres távolságból. Walter Temmel egyetért a bécsi kormány intézkedéseivel, de elkésettnek tartja őket: „Egy hét alatt nulláról tízre emelkedett a járásban a betegek száma. Ha előbb jött volna a szigor, talán ők se betegednek meg.”

A határon Pornóapátiba átvezető útnál szomorúan konstatálja, hogy a magyar oldalról lezárták azt. Ez sok gyakorlati kellemetlenséget okoz. A munkába ingázóknak 35 kilométert kell kerülniük a következő hivatalos átkelőig. „Itt húzódott a vasfüggöny. Mi vagyunk, jobban mondva voltunk az egyesült Európa szimbóluma” – javítja magát rezignáltan a településvezető.